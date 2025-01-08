بالتزامن مع جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 "أبل أوريجينال فيلمز" تختتم أعمال إنتاج فيلمها المرتقب F1

• الفيلم من بطولة براد بيت وإخراج جوزيف كوزينسكي والمنتج جيري بروكهايمر

• سوف يُتاح العرض الأول للفيلم في دور العرض السينمائية بتاريخ 27 يونيو 2025 بالشراكة مع "وارنر براذرز بيكتشرز"

• الفيلم من إنتاج بطل العالم لسبع مرات في الفورمولا 1 السير لويس هاملتون بالشراكة مع فورمولا 1 وجيري بروكهايمر فيلمز، وبلان بي إنترتينمنت، وبالتعاون مع فورمولا 1

• يشارك في البطولة أيضاً دامسون إدريس، والمرشحة لجائزة الأوسكار كيري كوندون، والفائز بجائزة الأوسكار خافيير بارديم، والفائز بجائزة إيمي والمرشح لجائزة الجولدن جلوب توبياس مينزيس، إلى جانب سارة نايلز، وكيم بودنياو وسامسون كايو

• استمرت فترة التصوير 29 يوماً في حلبة ياس مارينا بالتزامن مع ثلاث مناسبات منفصلة وبدعم من شريك الإنتاج المحلي Epic Filmsh مع مشاركة فريق مكون من 284 فرداً

8 يناير / كانون الثاني 2025/PRNewswire/ -- أعلنت "أبل أوريجينال فيلمز Apple Original Films" عن انتهائها من الأعمال الإنتاجية لفيلمها المرتقب "F1"، والذي جرت أعمال تصويره بالتزامن مع "جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1"، ومع انتهاء موسم سباقات الفورمولا في العاصمة أبوظبي لعام 2024، وبالشراكة مع هيئة الإعلام الإبداعي.



Director Joe Kosinski and star Damson Idris on the set of Apple Original Films’ “F1” at the Yas marina Circuit, home of the Abu Dhabi Grand Prix (Photo courtesy of Apple)

ومن المُقرّر أن يبدأ توزيع الفيلم على دور العرض السينمائية بواسطة "وارنر براذرز بيكتشرز" في صالات IMAX®، بتاريخ 27 يونيو 2025 في أميركا الشمالية، و25 يونيو 2025 في جميع أنحاء العالم، وهو من بطولة براد بيت، وإخراج كوزينسكي ( (Top Gun: Maverick، ومن إنتاج بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1 السير لويس هاملتون من خلال شركته Dawn Apollo Films، وبالتعاون مع جيري بروكهايمر وتشاد أومان من شركة "جيري بروكهايمر فيلمز"، و بيت، وديدي جاردنر، وجيريمي كلينر تحت راية شركة "بلان بي إنترتينمنت"، وبالتعاون مع"فورمولا 1"، ومجتمع الفورمولا 1 بالكامل بما في ذلك Formula 1®، وفرق الفورمولا 1 العشرة وسائقي الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب كوزينسكي من خلال شركة "مونولث بيكتشرز".

كما تمت كتابة السيناريو بواسطة إيرين كروجر المرشح لجائزة الأوسكار، حيث تدور أحداث الفيلم حول عالم سباقات الفورمولا 1 المثير في إطار تشويقي، وتحكي قصة سائق سابق في سباقات الفورمولا 1، يقوم بدوره براد بيت، إلى جانب دامسون إدريس الذي يقوم بدور زميله في APXGP، وهو فريق خيالي في الحلبة يتنافس ضد فرق منافسة ضمن السباق. ويشارك في التمثيل الحائز على الأوسكار خافيير باردم، والمرشحة لجائزة الأوسكار كيري كوندون، والفائز بجائزة إيمي والمرشح للجولدن جلوب توبياس مينزيس، إلى جانب سارة نايلز، وكيم بودنيا، وسامسون كايو.

واستمرت فترة إنتاج وتصوير الفيلم في أبوظبي لمدة 29 يوماً في حلبة ياس مارينا ومطار زايد الدولي واستوديوهات twofour24 في المنطقة الإبداعية - ياس، وشارك مع فريق التصوير طاقم مكون من 284 شخصاً، بالإضافة إلى شركة الإنتاج المحلية "إبيك فيلمز"، و15 متدرباً محلياً شاباً ولجنة أبوظبي للأفلام التي وفرت الدعم من خلال برنامج الحوافز، وهو العمل رقم 170 كعمل ضخم تم إنتاجه وتصويره في الإمارة، واستفاد من الدعم الذي تقدّمه لجنة أبوظبي للأفلام منذ بدء تطبيقها لبرنامج الحوافز في عام 2013.

وعلّق محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: "نلتزم من خلال جهودنا بتعزيز الشراكات مع فرق وشركات الإنتاج العالمية الرائدة مثل "أبل أوريجينال فيلمز"، وذلك بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حيث اكتسب هذا العمل الإنتاجي اهتماماً دولياً كبيراً، ولفت أنظار العالم للعاصمة أبوظبي، وعملنا على تسهيل إجراءات العمل الإبداعي المكثف في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024، والذي بدوره أدى إلى إنتاج فيلم F1 كواحدة من أكثر الإصدارات المنتظرة من "أبل أوريجينال فيلمز" لعام 2025."

وأضاف: "نتطلّع إلى رؤية المعالم السياحية الجاذبة في الإمارة على الشاشة الكبيرة، وإلى مزيد من التعاون المستقبلي مع "أبل أوريجينال فيلمز."

كما أشار إلى البيئة الآمنة والغنية بالمواهب التي تزخر بها العاصمة أبوظبي، إلى جانب الحوافز والدعم المالي واللوجستي المُقدّم من لجنة أبوظبي للأفلام .

بدوره قال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: " سعدنا بدعم العمل الإنتاجي الخاص بالفورمولا 1، والذي شهد زيارة طاقم العمل والممثلين العالميين للدولة في ثلاث مناسبات منفصلة، واستغرق العمل 29 يوماً من الإنتاج الميداني، كما تضمّن عدداً من المواهب الإماراتية التي ساهمت بدعم العمل الإنتاجي، حيث عمل أكثر من 284 من أفراد الطاقم المحلي في هذا العمل الإنتاجي، بالإضافة إلى 15 شاباً شغوفاً حصلوا على فرصة التدريب الميداني في المجموعة، بما في ذلك خمسة شباب إماراتيين، وذلك يعكس التزامنا برعاية ودعم المواهب في الصناعات الإبداعية داخل الدولة."



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