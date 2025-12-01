لجنة أبوظبي للأفلام تستعرض المنظومة الإبداعية وتمكين الإنتاجات العالمية في أبوظبي لفيلم Now You See Me: Now You Don't

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- كشفت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي عن إصدار مقطع مصوّر جديد من خلف كواليس فيلم Now You See Me: Now you Don't، من إنتاج شركة "ليونزغيت"، والذي جرى تنفيذه من قلب العاصمة أبوظبي، مؤكداً من جديد على قدرة أبوظبي على استقطاب وتنفيذ أضخم الإنتاجات من هوليوود باحترافية عالمية ومعايير إنتاج استثنائية.

ويستعرض المقطع حجم التعاون الاستراتيجي بين هيئة الإعلام الإبداعي، ولجنة أبوظبي للأفلام، و"ميرال ديستنيشنز"، وشركة "إبيك فيلمز" لخدمات الإنتاج، مع تسليط الضوء على تكامل المنظومة السينمائية في أبوظبي وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وقدرات إنتاجية رائدة، تجعلها وجهة مفضلة لكبرى استديوهات السينما العالمية، وترسّخ مكانتها كمركزاً محورياً للإبداع والإنتاج في المنطقة. وقد حقق الفيلم، الذي تم عرضه الآن في جميع أنحاء العالم، إيرادات تجاوزت 80.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

ويُقدّم المقطع كذلك نظرة معمّقة على كيفية تمكّن منظومة العمل الحكومي المتكاملة في أبوظبي، إلى جانب الدعم الإنتاجي السلس والبنية التحتية المتقدمة، من إنجاز هذا التصوير الدولي الضخم خلال فترة قياسية.

وشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 450 محترفاً في القطاع الإبداعي، من بينهم 290 من طواقم العمل الدولية، بالإضافة إلى أكثر من 170 من العاملين بشكلٍ مستقل من قطاع أبوظبي الإبداعي المتنامي، حيث يعكس ذلك توسّع وعمق قاعدة المواهب الفنية والتقنية في العاصمة وقدرتها المتزايدة على تقديم أعمال بمعايير عالمية رفيعة.

كما يكشف المقطع عن حجم الأعمال وضخامة التصوير الذي شهدته أبوظبي، عبر مقابلات مع المخرج روبن فليشر، والمنتج بوبي كوهين، وكيلي كونوب، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج الفعلي، ومصمم الإنتاج ديفيد شونيمان.

وحظي الإنتاج في أبوظبي بدعم هيئة الإعلام الإبداعي عبر برنامج الحوافز الذي تقدّمه لجنة أبوظبي للأفلام ، والذي يشمل استرداداً نقدياً يزيد عن 35٪، إلى جانب تسهيل إجراءات التصاريح وتوفير الدعم اللوجستي الكامل في مواقع التصوير. وتم تنفيذ ذلك بالتنسيق الوثيق مع شركة "إبيك فيلمز" لخدمات الإنتاج، و"ميرال ديستنيشنز" لتأمين أبرز الموقع، وبالتعاون مع شركاء الصناعة والجهات الحكومية في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: "يُجسّد هذا الفيلم من خلف الكواليس منظومة التعاون المتكاملة التي تجعل من أبوظبي وجهة صديقة للسينما بكل ما تعنيه الكلمة. وإنجاز إنتاج بهذا الحجم يعكس كفاءتنا، وقوة التنسيق بين مختلف الجهات، والقدرات التي نمتلكها داخل قطاع الإعلام الإبداعي المحلي. وهو مثال واضح على كيفية تمكين أبوظبي لصناع السينما العالميين من تحويل رؤيتهم إلى واقع، وفي الوقت نفسه المساهمة بتعزيز نمو منظومتنا الإبداعية."

وقال ليام فايندلاي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال ديستنيشز: "يعكس تعاوننا مع لجنة أبوظبي للأفلام وهيئة الإعلام الإبداعي وشركة "ليونزغيت" في هذا الإنتاج البيئة السلسة والملهمة التي توفرها أبوظبي لصُنّاع السينما. فمن الهندسة المعمارية المستقبلية في جزيرة ياس، إلى الإطار الداعم الذي تتميز به العاصمة، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمنصة لإنتاج الأعمال السينمائية المبتكرة وحكايات تحظى بإشادة عالمية."

ويؤكد هذا العمل الإنتاجي على المكانة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي كأحد أبرز المراكز العالمية لصناعة السينما، حيث قدمت لجنة أبوظبي للأفلام الدعم لأكثر من 180 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً ضخماً، بما في ذلك Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One وDune: Part Two وF1: The Movie. ، وبفضل منظومة الدعم الإنتاجي السلس، والمرافق المتطورة عالمية المستوى، والتنوع البصري الفريد الذي تتميز به الإمارة، تواصل أبوظبي تعزيز موقعها كإحدى أهم وجهات إنتاج الأفلام في العالم.

فيلم Now You See Me: Now You Don't يُعرض الآن في صالات السينما العالمية.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2834204/Abu_Dhabi_Film_Commission.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834202/Abu_Dhabi_Film_Commission_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834203/Abu_Dhabi_Film_Commission_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2535274/5646632/Abu_Dhabi_Film_Commission_Logo.jpg