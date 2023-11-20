بانكسي "الفنان مجهول الهوية": هل سيستجيب لنداء الحيوانات الأليفة؟ محاكاة ساخرة فريدة من نوعها للعمل الشهير "No Ball Games" تظهر في نيويورك تايمز سكوير

صدر عن

XOOX

20 نوفمبر, 2023, 17:00 AST

  • بانكسي، الفنان المجهول الهوية، يثير الاهتمام بإبداع أعمال فنية للحيوانات الأليفة

نيويورك، 20 نونبر/تشرين الثاني 2023 /PRNewswire/ -- في 11 نونبر/تشرين الثاني، ظهر إعلان في تايمز سكوير في نيويورك مخصص للفنان العالمي الشهير بانكسي.

Continue Reading
Call XOOX! 1-866-738-9669 : An advertisement sending a message to all artists, including the British painter, graffiti artist, social activist, and filmmaker Banksy, whose personal details remain unknown. The invitation is to unite with XOOX in the campaign to help pets and humans live together in one peace.
Call XOOX! 1-866-738-9669 : An advertisement sending a message to all artists, including the British painter, graffiti artist, social activist, and filmmaker Banksy, whose personal details remain unknown. The invitation is to unite with XOOX in the campaign to help pets and humans live together in one peace.

تم إنشاء الفيديو وإصداره، وهو محاكاة ساخرة لعمل بانكسي الشهير "No Ball Games"، الذي يضم الكلاب والقطط، من قبل شركة XOOX التي مقرها في الولايات المتحدة. تواصلت XOOX، المعروفة بفنانها المجهول الهوية، بانكسي، الذي يبتكر أعمالًا فنية في جميع أنحاء العالم مع تعليقات سياسية واجتماعية، مع بانكسي، وطلبت عملاً فنيًا للحيوانات الأليفة. لقد تركوا رسالة تقول: "بانكسي، يرجى الاتصال بنا على 866 1+ شركة PET XOOX (866 738 9669) أو [email protected]."

وأوضحت كريستين كيم، مديرة العلاقات العامة في XOOX: "لقد أنشأنا هذا الفيديو لرفع مستوى الوعي حول الحاجة إلى تشريعات تتعلق بحماية الحيوان، إلى جانب الاهتمام المتزايد بالحيوانات، وذلك باستخدام أعمال بانكسي الفنية التي توضح كيفية التحكم في الأطفال اجتماعيًا. إنه يحمل أمل بانكسي في المشاركة في الإصلاحات القانونية للحيوانات الأليفة."

أطلقت XOOX تطبيقًا لخدمة شبكات الحيوانات الأليفة (PNS) حصريًا للحيوانات الأليفة يعتمد على تحديات المحتوى القصير. يقدم التطبيق موسيقى وألعابًا خاصة بالحيوانات الأليفة ومجموعة أدوات تشخيص البول. تم تطوير هذه المجموعة بالتعاون مع Medi Cloud، وهي تسمح بالكشف البسيط عن الأمراض من خلال اختبارات البول. تخطط XOOX أيضًا لإصدار تطبيق يدمج الحمض النووي للحيوانات الأليفة ومؤشر نوع مايرز بريجز.

XOOX، الذي تم إصداره في 11 نونبر/تشرين الثاني مع أربعة أرقام تمثل حيوانات ذات أربع أرجل، هو تطبيق حصري للحيوانات الأليفة. توفر XOOX وظيفة خدمة تحلل الأنماط حول جفون وعيون الحيوانات الأليفة لتسجيل معرف القياس الحيوي للكشف عن الوجه ثم التحقق من هويتها. يمكن للحيوانات الأليفة إنشاء حسابات، بينما يمكن للمالكين، الذين يطلق عليهم اسم "Petlers"، إدارة هاته الحسابات.

تتبرع XOOX بسَنت واحد لمؤسستها مقابل كل حساب جديد، مما يساهم في الجهود العالمية المتعلقة بحقوق وتشريعات الحيوانات الأليفة.

وأعربت كريستين كيم، مديرة العلاقات العامة، عن أملها قائلة: "على الرغم من الاختلافات العالمية، فإننا نؤمن بالدفاع عن الحيوانات الأليفة. نحن مهتمون بمعرفة رد بانكسي على رسالة XOOX حيث يطلق على نفسه اسم إرهابي فن."

الشركة: XOOX LAB,INC

الموقع الإلكتروني: www.xoox.pet

جهة الاتصال: كريستين كيم

البريد الإلكتروني: [email protected]

 - فيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=9o043LeBaiQ

 

 

 

من نفس المصدر

تم تجسيد كلب أوباما الأول "بو" كصورة رمزية على تطبيق التواصل للحيوانات الأليفة الحصري للحيوانات الأليفة، XOOX

تم تجسيد كلب أوباما الأول "بو" كصورة رمزية على تطبيق التواصل للحيوانات الأليفة الحصري للحيوانات الأليفة، XOOX

لفت مقطع فيديو ثلاثي الأبعاد لكلب أسود، وهو يركض بسعادة عبر حديقة البيت الأبيض المعشبة، وفرائه الفاخر يطير في الهواء، الانتباه في سكوير التايمز في...
"إيلون، خذنا نحن أيضًا!"، إعلان XOOX في تايمز سكوير يصور أحلام الحيوانات الأليفة في استكشاف الفضاء، ويتصدر عناوين الأخبار

"إيلون، خذنا نحن أيضًا!"، إعلان XOOX في تايمز سكوير يصور أحلام الحيوانات الأليفة في استكشاف الفضاء، ويتصدر عناوين الأخبار

ظهرت رسالة تعبر عن أحلام استكشاف الفضاء للحيوانات الأليفة على لوحة إعلانية كبيرة في نيويورك تايمز سكوير. وفي 11 نونبر/تشرين الثاني، تم عرض مقطع فيديو ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

الترفيه

Image1

الحاسوب / الإلكترونيات

Image1

الفن

Image1

الإعلان

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة