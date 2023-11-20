Услышит ли «безликий Бэнкси» зов домашних животных? Пародия на «Игры с мячом» в Нью-Йорке

Услышит ли «безликий» художник стрит-арта Бэнкси зов домашних животных? На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась уникальная пародия на его известную работу «Игры с мячом запрещены»

«Безликий» уличный художник Бэнкси пробуждает интерес к созданию произведений искусства для домашних питомцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 11 ноября на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама, посвященная всемирно известному художнику стрит-арта Бэнкси.

Call XOOX! 1-866-738-9669 : An advertisement sending a message to all artists, including the British painter, graffiti artist, social activist, and filmmaker Banksy, whose personal details remain unknown. The invitation is to unite with XOOX in the campaign to help pets and humans live together in one peace.

Видеоролик, представляющий собой пародию на культовую работу Бэнкси 'No Ball Games' («Игры с мячом запрещены») с участием собак и кошек вместо детей, был создан и выпущен американской компанией XOOX. XOOX обратилась к Бэнкси — анонимному художнику стрит-арта, который создает муралы с политическим и социальным подтекстом по всему миру, — с просьбой о создании картин для домашних животных. Художнику было оставлено сообщение: «Бэнкси, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +1 866 PET XOOX (866 738 9669) или по адресу [email protected]».

Кристен Ким (Kristen Kim), менеджер по связям с общественностью компании XOOX, пояснила: «Мы сделали этот ролик, чтобы привлечь внимание к необходимости принятия законодательства для защиты животных на фоне активно растущего интереса к ним, использовав работу Бэнкси, иллюстрирующую тотальный контроль общества над детьми. Это посыл надежды от Бэнкси, направленный на поддержку правовой реформы по защите домашних питомцев».

Компания XOOX запустила приложение для сетевого общения домашних животных (PNS), предназначенное исключительно для домашних питомцев и работающее в формате задач по созданию короткого контента. Приложение предлагает эксклюзивную музыку и игры, а также наборы для диагностики образцов мочи домашних питомцев. Тест-система, разработанная совместно с компанией Medi Cloud, позволяет легко выявлять заболевания животных по анализу образцов их мочи. ХООХ также планирует выпустить интегрированное приложение для анализа ДНК и диагностики питомцев по методике MBTI.

Приложение для социальных сетей, запущенное ХООХ 11 ноября (дата, где четыре цифры «1» символизируют четвероногое животное), является эксклюзивным приложением, предназначенным для домашних питомцев. XOOX предлагает сервисную функцию для анализа рисунка в зоне вокруг век и глаз животного, который можно зарегистрировать в качестве биометрического идентификатора в системе распознавания лиц и затем использовать для подтверждения идентификации питомца. В приложении XOOX домашние питомцы могут создавать учетные записи, управление которыми возлагается на хозяев (называемых Petlers).

ХООХ жертвует 1 пенни в свой фонд за каждый новый аккаунт для поддержки борьбы за права домашних питомцев и реформу соответствующего законодательства во всем мире.

Кристен Ким, менеджер по связям с общественностью, выразила надежду, заявив: «Несмотря на глобальные различия, мы едины в деле поддержке защиты домашних животных. Любопытно, как отреагирует на сообщение XOOX сам Бэнкси, ведь он называет себя арт-террористом».

Компания: XOOX LAB, INC

Адрес веб-сайта: www.xoox.pet

Контактное лицо: Кристен Ким (Kristen Kim)

Адрес эл. почты: [email protected]

видео - https://www.youtube.com/watch?v=9o043LeBaiQ