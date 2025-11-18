بدء الإنتاج الضخم والتسليم الجماعي لروبوت Walker S2 بشري الشكل من شركة UBTECH، مع طلبيات تتجاوز 800 مليون يوان Middle East - Arabic USA - English APAC - English USA - English UBTECH 18 نوفمبر, 2025, 15:48 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال شينزن ، الصين ، 18 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- بدأت شركة "يو بي تك" ( UBTECH ) في الإنتاج الضخم والتسليم الجماعي للدفعة الأولى المكوّنة من عدة مئات من الروبوتات الصناعية بشرية الشكل بالحجم الكامل ، طراز Walker S2 ، والتي سيتم نشرها على مراحل عبر التطبيقات الصناعية في الخطوط الأمامية. هذا الإنجاز يحرك الشركة نحو هدفها لتقديم 500 وحدة خلال العام ويمثل بداية التنفيذ على نطاق واسع في العالم الحقيقي للروبوتات بشرية الشكل. Continue Reading

UBTECH Walker S2 - World’s First Mass Delivery of Humanoid Robots UBTECH humanoid robot Walker S2 begins mass production and delivery UBTECH humanoid robot Walker S2 begins mass production and delivery James Zhou, Founder, Chairman of the Board, and CEO of UBTECH, has witnessed the start of mass production and delivery of the company's industrial humanoid robot Walker S2

من خلال إنشاء دورة تجارية مغلقة، من التكنولوجيا والتطبيق في العالم الحقيقي إلى التسليم والتحسين التكراري، طوّرت "يو بي تك" قدرات أساسية لتلبية متطلبات السوق بسرعة وتأمين الطلبيات وتنفيذها بكفاءة ، وتحديد معيار قابل للتكرار لنشر الروبوتات بشرية الشكل. تسلط بداية التسليم الجماعي الضوء على قدرة "يو بي تك" المتزايدة على تعزيز وإعادة تكوين المنظومات الصناعية ، مما يؤدي إلى تسريع تحول الصناعة نحو الانتشار العالمي عالي الجودة وعلى نطاق واسع.

وسط ارتفاع الطلب في السوق ، حددت "يو بي تك" خطة زيادة إنتاج واضحة ، تستهدف قدرة سنوية تبلغ 5000 روبوت صناعي بشري الشكل بحلول عام 2026 ، وتصل إلى 10000 وحدة بحلول عام 2027. تقوم "يو بي تك" بالفعل بتوريد روبوتات Walker S2 الخاصة بها لاستخدامات صناعية رئيسية في تصنيع السيارات والمصانع الذكية والخدمات اللوجستية الذكية ومراكز جمع البيانات.

كما اتخذت "يو بي تك" زمام المبادرة في تحويل نهج التسليم من توريد المنتجات إلى تقديم القدرات التشغيلية الكاملة ، وإدخال حل جاهز للتشغيل هو الأول من نوعه ، وقياسي وقابل للتكرار. مع منصة تكنولوجيا BrainNet الخاصة بشركة "يو بي تك"، تمكّن هذه الحلول من نشر السيناريوهات بسرعة ، وتعزيز قابلية الاستخدام للعملاء الصناعيين ، ودعم التطبيقات المبتكرة عبر بيئات التصنيع. Walker S2 هو أول روبوت صناعي بشري الشكل في العالم مدمج مع نظام الوكيل الذكي ( Co-Agent ) الخاص بشركة "يو بي تك". يوفر هذا النظام للروبوت قدرات تشغيلية ذات حلقة مغلقة ، بما في ذلك فهم النية ، وتخطيط المهام ، واستخدام الأدوات ، والكشف الذاتي عن الشذوذ والتعامل معه. بالإضافة إلى نظام تدريب شامل للمستخدمين ، يوفر هذا التحول من توريد المنتجات إلى التمكين القائم على السيناريوهات مسارًا عمليًا لتبنّي استخدام الروبوتات بشرية الشكل على نطاق واسع.

منذ أوائل عام 2025 ، جمعت الروبوتات بشرية الشكل من سلسلة Walker من شركة "يو بي تك" طلبيات تزيد عن 800 مليون يوان (حوالي 112 مليون دولار أمريكي) ، مما يعزز قيادة الشركة في الطرح التجاري للروبوتات بشرية الشكل على المستوى العالمي. من بين هذه العقود ، فإن العقد الأخير لنشر روبوتات Walker S2 في مركز لجمع لبيانات في مدينة زيجونج، بقيمة 159 مليون يوان ، يعتبر ثاني أكبر طلبية لهذا العام ، بعد طلبية قياسية بقيمة 250 مليون يوان تم تأمينها في شهر سبتمبر. تعكس هذه الإنجازات الطلب المتزايد في السوق والاعتراف الصناعي القوي بقدرات منتجات "يو بي تك".

تتعاون "يو بي تك" مع كبار الفاعلين في الصناعة، بما في ذلك "بي واي دي"، و"دونج فانج ليزو موتور" ( Dongfeng Liuzhou Motor )، و"جيلي أوتو"، و"إف إيه دابليو فولكسفاجن تشينغداو" ( FAW-Volkswagen Qingdao )، و"آودي إف إيه دابليو" ( Audi FAW )، و"بايك نيو إنرجي" ( BAIC New Energy )، و"فوكسكون" ( Foxconn )، و"إس إف إكسبريس" ( SF Express ). علاوةً على ذلك ، مع دخول سلسلة ( Walker S ) الآن على مجموعة واسعة من خطوط إنتاج السيارات لإكمال مهام مختلفة ، تستمر "يو بي تك" في تجميع بيانات واسعة النطاق في العالم الحقيقي وخبرة تشغيلية في الخطوط الأمامية. هذه الممارسة المستمرة القائمة على السيناريوهات ضرورية لتحسين أداء المنتجات وتمكّن من تطوير ذكاء السرب القائم على المهام والجاهز لخطوط الإنتاج.

الروبوتات بشرية الشكل، المعترف بها على أنها الشكل النهائي للذكاء المدمج ، تقف الآن عند نقطة تحول تاريخية؛ حيث تتطور من النماذج الأولية التكنولوجية نحو النشر على نطاق صناعي. لتحقيق الطرح التجاري في العالم الحقيقي في عصر الذكاء المدمج ، يجب على الصناعة التغلب على ثلاثة تحديات أساسية: هي النضج التكنولوجي والتطبيق في العالم الحقيقي والتسليم القابل للتوسّع. باعتبارها أول شركة في العالم تكمل الحلقة بين التحقق من التكنولوجيا والنشر التجاري في البيئات الصناعية ، تقوم "يو بي تك" بتنفيذ استراتيجية مثبتة؛ تتمثل في تطوير التكنولوجيات الأساسية لدعم النشر الميداني ، واستخدام رؤى العالم الحقيقي لتحسين نماذج التسليم ، وتوسيع نطاق التسليم المقياس لدفع التطور التكنولوجي المستمر. تلتزم "يو بي تك" بالتعاون مع شركاء الصناعة لبناء منظومة مفتوحة وتعاونية والتقدم نحو تبنّي استخدام الروبوتات بشرية الشكل على نطاق واسع.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch ؟ v=nzflxCHT4vw

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824516/photo1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824517/photo2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824518/photo3.jpg