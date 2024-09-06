بدأ العد التنازلي للدورة الرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2025) في الجزائر العاصمة

ستواصل دورة 2025 للمعرض الإفريقي للتجارة البينية قصص النجاح التي حققتها الدروات السابقة في مجال تعزيز التجارة والاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا

الجزائر العاصمة, 6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن يجتمع في الجزائر العاصمة (الجزائر) ، في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، ما يزيد عن 35000 زائر قادمين من أكثر من 140 دولة حول العالم لحضور المعرض الأفريقي للتجارة البينية- دورة 2025 (IATF2025)، والذي يعتبر الحدث التجاري والاستثماري الأول في إفريقيا.

وسيشارك في هذا المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع أكثر من 2000 عارض، بما في ذلك شركات إفريقية وعالمية، لعرض سلعها وخدماتها على الزوار والمشترين، واستكشاف الفرص المتوفرة وتبادل المعلومات. ومن المتوقع أن يتمخض من ذلك إبرام صفقات تجارية واستثمارية تفوق قيمتها عن 44 مليار دولار أمريكي.

Agreements being signed to confirm IATF2025 launch

على مدار أسبوع كامل يوفر هذا المعرض الذي تستضيفه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومةً وشعبا تحت شعار "بوابة إلى فرص جديدة"، منصة لتعزيز التجارة والاستثمار. ويهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي. يقام المعرض كل سنتين من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكزيم بانك) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي للتجارة البينية فخامة السيد أولوسيغون أوباسانجو، الرئيس السابق لنيجيريا: "يتميز المعرض الإفريقي للتجارة البينية بكونه أداة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية من خلال تمكين الشركات من التفاعل والاستفادة من الفرص المتوفرة للحصول على معلومات ذات صلة بالتجارة وبالسوق. وبلغت القيمة التراكمية للصفقات التجارية والاستثمارية التي أبرمت على مدار الدورات الثلاث الماضية للمعرض أكثر من 100 مليار دولار، كما شهد مشاركة أكثر من 70000 زائر وأكثر من 4500 عارض. ونحن، إذ نرحب بالشركات الأفريقية للاستفادة من فرص التسويق وزيادة حجم مبيعاتها مع التوسع في أسواق جديدة وتبادل الأفكار مع أقرانها، نشكر مضيفننا، الجزائر، التي تعد واحدة من الاقتصاديات الأكثر تقدمًا في القارة".

ومن المنتظر أن يحضر المعرض في نسخته لعام 2025 رؤساء دول وحكومات ووزراء تجارة ومالية وثقافية من بين وزارات أخرى، بالإضافة إلى مشاركة كبار رجال الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقادة الصناعة.

وأردف الرئيس أوباسانجو قائلا: "يعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية أكبر معرض تجاري شامل يدعم نمو القارة وتنميتها. وهي بمثابة منصة تعاونية لتحفيز تطلعاتنا المشتركة نحو الازدهار والاستقرار ، كعلى النحو المتوخى في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. فهو عمود فقري قوي من أجل تحول هادف لأفريقيا وتعزيز الصمود عبر فتح بوابة نحو فرص جديدة للاقتصاديات والشركات من خلال التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية.

وتشمل الأنشطة الرئيسية لدورة 2025 معرضًا تجاريًا للدول والشركات؛ برنامج شبكة الإبداع الإفريقي (CANEX) الذي يشمل معرضا وقمة مخصصيْن للموضة والموسيقى والسينما والفنون والحرف والرياضة والأدب وفنون الطهي؛ منتدى للتجارة والاستثمار يمتد على أربعة أيام ويشارك فيه متحدثون أفارقة ودوليون بارزون ؛ ومعرض السيارات الأفريقي لمصنعي السيارات وشركات التجميع ومصنعي المعدات الأصلية وموردي المكونات. ومن المقرر أن يتم تخصيص أيام معينة للدول المشاركة والمؤسسات العامة والخاصة لعرض فرص التجارة والاستثمار، وترويج السياحة والثقافة، بالإضافة إلى يوم مخصص لأفارقة المهجر لتسليط الضوء على العلاقات التجارية والثقافية بين أفريقيا والشتات، ويشمل قمةً للشتات، وسوقا خاصة ومعرضا ، علاوة على عرض ثقافي ومطبخي. ومن ضمن البرنامج أيضًا توفير منصة تعامل بين الشركات نفسها (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G) للتبادل التجاري؛ برنامج الاتحاد الأفريقي لشركات الشباب الناشئة لعرض أفكار ونماذج مبتكرة؛ منصة أفريقيا للبحوث والابتكار IATF@ لطلاب الجامعات والأوساط الأكاديمية والباحثين لعرض الابتكارات؛ وشبكة الحكومات الأفريقية ذات السيادة الفرعية لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري والتعليمي والثقافي على المستوى المحلي. تم تفعيل المنصة الافتراضية للمعرض الإفريقي للتجارة البينية التي تربط بين العارضين والزوار على مدار العام.

للمشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية (2025IATF)، يرجى زيارة الموقع https://www.intrafricantradefair.com/ar

نبذة عن المعرض الأفريقي للتجارة البينية

يهدف المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF) الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى توفير منصة فريدة من نوعها لتسهيل تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ودعم حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدان الأفريقية، لاسيما في سياق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. يجمع المعرض بين الفاعلين القاريين والعالميين لعرض سلعهم وخدماتهم واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار الموجودة في القارة. علاوة على ذلك يوفر منصة لتبادل معلومات مع أصحاب المصلحة حول التجارة والاستثمار والأسواق، كما يتيح للمشاركين إمكانية مناقشة و اجتراح حلول للتحديات التي تواجه التجارة والاستثمار البيني في أفريقيا. وإلى جانب المشاركين الأفارقة، فالمعرض التجاري مفتوح أيضًا للشركات والمستثمرين من البلدان غير الأفريقية المهتمة بمزاولة أعمال تجارية في أفريقيا ودعم تحول القارة من خلال التصنيع وتنمية الصادرات.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

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