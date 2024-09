Le compte à rebours commence pour la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2025) à Alger

L'IATF2025 s'appuiera sur le succès des éditions précédentes pour promouvoir le commerce et l'investissement à travers l'Afrique.

ALGER, Algérie, 5 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 35 000 visiteurs de plus de 140 pays du monde entier sont attendus à Alger (Algérie), du 4 au 10 septembre 2025 pour assister à la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025), le premier événement commercial et d'investissement en Afrique.

Pendant la semaine de la foire, plus de 2 000 exposants, dont des entreprises du continent africain et du monde entier, présenteront leurs produits et services aux visiteurs et aux acheteurs tout en explorant les opportunités et en échangeant des informations. Cela devrait se traduire par plus de 44 milliards de dollars américains d'accords commerciaux et d'investissements.

Organisé par le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sous le thème « Passerelle vers de nouvelles opportunités », cet événement d'une semaine offre une plateforme pour stimuler le commerce et l'investissement. Il vise à exploiter les opportunités du marché unique de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui compte plus d'1,4 milliard de personnes et un PIB de plus de 3,5 billions de dollars. Le salon est organisé tous les deux ans par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf.

Le président du Conseil consultatif de l'IATF et ancien président du Nigéria, S.E. Chief Olusegun Obasanjo, a déclaré : « L'IATF s'est distinguée comme un instrument de promotion du commerce et de l'investissement intra-africain en permettant aux entreprises d'interagir et d'accéder aux opportunités d'information sur le commerce et le marché. Plus de 100 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissement ont été conclus au total avec plus de 70 000 visiteurs et plus de 4 500 exposants participant aux trois dernières éditions de l'IATF. Nous invitons les entreprises africaines à exploiter les opportunités de commercialisation, d'augmentation des ventes, d'expansion vers de nouveaux marchés et d'échange d'idées avec leurs pairs. Nous remercions notre hôte, l'Algérie, qui est l'une des économies les plus avancées du continent ».

Les chefs d'État et de gouvernement, les ministres du commerce, des finances, de la culture et d'autres ministères ainsi que des entreprises de premier plan, des petites et moyennes entreprises et des dirigeants d'industrie sont attendus à l'IATF2025.

Le chef Obasanjo a ajouté : « L'IATF est le plus grand salon commercial holistique qui défend la croissance et le développement du continent. Il s'agit d'une plateforme collaborative qui vise à promouvoir les aspirations communes à la prospérité et à la stabilité, telles qu'envisagées par la ZLECAf. Il constitue un pilier solide pour une transformation significative de l'Afrique et un renforcement de la résilience en créant une passerelle vers de nouvelles opportunités pour les économies et les entreprises grâce au commerce et aux investissements intra-africains. »

Les principales activités prévues pour l'IATF2025 comprennent une exposition commerciale par pays et entreprises ; le programme Creative Africa Nexus (CANEX) avec une exposition et un sommet dédiés couvrant la mode, la musique, le cinéma, les arts et l'artisanat, les sports, la littérature, la gastronomie et les arts culinaires ; un Forum sur le commerce et l'investissement de quatre jours avec des intervenants africains et internationaux de premier plan ; et le Salon de l'automobile africain pour les constructeurs automobiles, les assembleurs, les fabricants d'équipements d'origine et les fournisseurs de composants.

Des Journées spéciales seront consacrées aux pays ainsi qu'aux entités publiques et privées pour présenter les opportunités commerciales et d'investissement, les attractions touristiques et culturelles, ainsi que la Journée de la diaspora de l'IATF qui met en avant les liens commerciaux et culturels entre l'Afrique et sa diaspora, avec un sommet de la diaspora, un marché et une exposition, une vitrine culturelle et gastronomique. Sont également prévues une plateforme interentreprises (B2B) et interentreprises-gouvernement (B2G) pour la mise en relation et les échanges commerciaux ; le programme AU Youth Start-Up présentant des idées et des prototypes innovants ; la Plateforme de recherche et d'innovation africaine @IATF pour les étudiants universitaires, les universitaires et les chercheurs nationaux pour exposer leurs innovations ; et le Réseau des gouvernements sous-souverains africains pour promouvoir le commerce, l'investissement, les échanges éducatifs et culturels au niveau local. La Plateforme virtuelle de l'IATF est déjà en ligne, connectant les exposants et les visiteurs tout au long de l'année.

Pour participer à l'IATF2025, veuillez visiter www.intrafricantradefair.com.

À propos de la Foire commerciale intra-africaine

Organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la Foire commerciale intra-africaine (IATF) a pour objectif de fournir une plate-forme unique pour faciliter l'échange d'informations sur le commerce et l'investissement afin de soutenir le développement du commerce et des investissements intra-africains, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf). L'IATF rassemble des acteurs continentaux et mondiaux pour présenter et exposer leurs biens et services et pour explorer les opportunités commerciales et d'investissement sur le continent. Elle offre également une plate-forme pour partager des informations sur le commerce, l'investissement et le marché avec les parties prenantes et permet aux participants de discuter et d'identifier des solutions aux défis auxquels sont confrontés le commerce et l'investissement intra-africains. Outre les participants africains, la Foire commerciale est également ouverte aux entreprises et aux investisseurs de pays non africains intéressés à faire des affaires en Afrique et à soutenir la transformation du continent par l'industrialisation et le développement des exportations.

