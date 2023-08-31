برؤية عالمية، تحتفل تحتفل شركة أركتك "Arctech" بالذكري السنوية الثالثة منذ اكتتابها العام

كونشان، الصين، 31 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- ، تفخر شركة أركتك "Arctech" - الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير أنظمة التتبع الشمسي وحلول الطاقة الشمسية المدمجة بالأبنية (BIPV) والهياكل الثابتة - بالاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لها منذ طرحها للاكتتاب العام في سوق بورصة ستار "STAR" الصيني وذلك على طراز ناسداك "Nasdaq" في 28 أغسطس 2020. كما يُظهر هذا الإنجاز الهام النمو الملحوظ للشركة كما يعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في صناعة الطاقة المتجددة.

Arctech IPO 3rd Anniversary

منذ طرحها للاكتتاب العام، قد حققت الشركة "Arctech" نجاحًا استثنائيًا، حيث أكدت الشركة أكثر من 50 جيجاوات من أنظمة التتبع والأرفف الشمسية بما يقارب 1500 محطة كهروضوئية "PV Solar Plants" في 40 دولة. وكما ساهمت أنظمة وحلول الشركة المتقدمة في التوسع في توليد الطاقة النظيفة والمستدامة في جميع أنحاء العالم، مما كان له تأثير كبير على مكافحة تغير المناخ.

وقد كان لتفاني الشركة "Arctech" في الابتكار والتميز التكنولوجي ورضا العملاء دور فعال في إنجازاتها. وذلك مع قوة عاملة متنوعة تضم أكثر من 1300 موظف من أمهر الموارد البشرية، كما أوجدت الشركة حضورًا عالميًا قويًا. وتحتل مكاتب الشركة "Arctech" مواقع استراتيجية في الأسواق الرئيسية مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وتشيلي والبرازيل وفيتنام وكولومبيا والأرجنتين وغيرها. هذا النوع من العمليات تمكّن الشركة "Arctech" من توفير الدعم علي الدوام، والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، وضمان التنفيذ السلس والسريع للمشروعات.

كما قال السيد تساي هاو "Cai Hao"، رئيس الشركة: "إن الوصول إلى هذا الإنجاز الهام لهو شهادة على تفاني الشركة الثابت لإحداث ثورة في مشهد الطاقة المتجددة". "فمنذ إدراجنا في سوق STAR، شهدنا نموًا هائلًا وقدمنا مساهمات كبيرة في مجال صناعات الطاقة الشمسية العالمية. نحن ممتنون لعملائنا وشركائنا وموظفينا لدعمهم الذي لا يتزعزع وثقتهم في قدراتنا".

تشتهر أنظمة التتبع الشمسي والهياكل الثابتة الخاصة بشركة أركتك "Arctech" (SkyLine و SkySmart و SkyWings) بتصميمها الفائق وقوتها وموثوقيتها، مما يتيح التوليد الأمثل للطاقة وكما يعزز كفاءة محطات الطاقة الشمسية.

كما تشمل إستراتيجية التوطين خاصة الشركة "Arctech" جميع جوانب عملياتها، بدءاً من التصنيع إلى خدمات ما بعد البيع. وذلك عم طريق إعطاء الأولوية لفهم السوق المحلية والتعاون ورضا العملاء، كما تهدف الشركة إلى تعزيز وجودها العالمي بتقديم حلول محسنة ومثالية لأنظمة التتبع الشمسي والهياكل الثابتة والأنظمة المدمجة بالأبنية "BIPV" والتي تلبي الاحتياجات الخاصة بالعملاء كل علي حدة في مختلف المناطق. وتعمل الشركة أيضًا على تعميق استراتيجية التوطين طوال دورة حياة المنتج بأكملها، وذلك منذ بدء التصنيع إلى خدمات الدعم ما بعد البيع. وكما تدرك الشركة أهمية فهم وتلبية الاحتياجات المحددة للأسواق المحلية وكذلك العملاء من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمة والدعم.

وتماشيًا مع هذه الاستراتيجية، قد أنشأت الشركة مرافق تصنيع استراتيجية في المناطق الرئيسية، بما في ذلك الصين والهند، والتخطيط للمستقبل في مناطق أخرى في العالم. من خلال تصنيع المنتجات بالأسواق المحلية، كما يتيح للشركة ضمان إدارة سلسلة الإمداد والتوريد بكفاءة وسهولة، وتقليل فترات التسليم، والامتثال للوائح المحلية للدول المختلفة وكذلك معايير الجودة. لا يعزز نهج التوطين هذا الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يعزز أيضًا استجابة الشركة للمتطلبات الفريدة للأسواق المختلفة.

يمتد التزام الشركة بالتوطين إلى ما هو أبعد من التصنيع. فقد قامت الشركة باستثمارات كبيرة في إنشاء مراكز خدمة محلية وشبكات خدمات الدعم ما بعد البيع في مختلف البلدان. يعمل في هذه المراكز خبراء تقنيون مدربون تدريبًا متطوراً يمكنهم من تقديم خدمات المساعدة الفورية للعملاء المساعدة والصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

كما حازت إنجازات الشركة الرائعة في سنواتها الثلاث كشركة مدرجة في البورصة على اعتراف دولي. وكما حصلت الشركة على العديد من الجوائز، بما في ذلك "جائزة تكنولوجيا الابتكار العالمية لعام 2022" وجائزة "أفضل العلامات التجارية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم" من PVBL. ومما لايدع مجالا للشك فإن هذه الجوائز تؤكد تميز الشركة المتطور وقدرتها على تقديم حلول متطورة تلبي متطلبات صناعة الطاقة الشمسية سريعة النمو.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2196473/Arctech_IPO_3rd_Anniversary.mp4

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