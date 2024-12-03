برج الرق ١٩٣٨ يحقق لقب غينيس للأرقام القياسية Middle East - Arabic USA - English USA - English Qetaifan Projects 03 ديسمبر, 2024, 14:12 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال أعلى برج تزلج مائي بطول ٧٦٫٣٠٩ متراً أكثر برج يضم زلاجات مائية وعددها ١٢زلاجة للنشر: الدوحة ـــ لوسيل، قطر, 3 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع بالأمس عن تحقيق "برج الرق ١٩٣٨" لقب غينيس للأرقام القياسية كأعلى برج تزلج مائي بارتفاع يبلغ ٧٦٫٣٠٩ مترًا، إضافة إلى كونه البرج الأول من نوعه الذي يضم ١٢ زلاجة مائية خلال مؤتمر صحفي أقيمت فعالياته على شاطئ مدينة مريال للألعاب المائية بجزيرة قطيفان الشمالية، وحضر فعاليات المؤتمر كل من فريق عمل قطيفان للمشاريع وفندق ريكسوس، وجاء هذا الإعلان وسط لفيف من كبار الشخصيات والضيوف والمستثمرين من ملاك الأراضي، إضافة للسادة الزملاء من الصحفيين والصحفيات. Continue Reading

Close Up H.E Sheikh Nasser bin Abdulrahman Al-Thani, Managing Director and Chairman of Qetaifan Projects Receiving the GWR Certificate The mesmerizing drone show illuminated the skies over Meryal Waterpark H.E Sheikh Nasser bin Abdulrahman Al-Thani, Managing Director and Chairman of Qetaifan Projects Receiving the GWR Certificate H.E Sheikh Nasser bin Abdulrahman Al-Thani, Managing Director and Chairman of Qetaifan Projects Speech infront of the RIG 1938

وبهذه المناسبة وكونه معلمًا استثنائيًا يضاف لسجل إنجازات قطر، ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية، عبر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً "هذا الإنجاز يعكس رؤية قطيفان للمشاريع الهادفة إلى تقديم وجهة سياحية عالمية تتميز بالمزج بين الأصالة والابتكار الترفيهي. إن تحقيق رقمين عالميين يعكس التزامنا بتوفير تجارب استثنائية تعكس الروح الإبداعية والتراث الثقافي لدولة قطر" وأضاف سعادته"... إنها لحظة فارقة في مسيرتنا لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في جعل جزيرة قطيفان الشمالية وجهة سياحية وترفيهية عالمية تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم." واستكمل سعادته " هذا الرقمين القياسيين والمكانة العالمية ما هما إلا انعكاس لالتزامنا بالتميز والابتكار. فنحن نعتبر برج الرق ١٩٣٨ ليس فقط معلمًا ترفيهيًا أو سياحياً فحسب، بل رمزًا يعبر عن ثقافتنا، ويروج لإبداعاتنا على الساحة العالمية."

هذا ويمثل برج الرق ١٩٣٨ للتزلج المائي في مدينة مريال للألعاب المائية رمزًا للإبداع الترفيهي وعلامة بارزة في الهندسة المعمارية بتصميمه المستوحى من تاريخ اكتشاف النفط والغاز في قطر، حيث يبلغ ارتفاعه كاملاً ٨٥ مترًا، ويحتوي على ١٢ زلاجة مائية مصممة خصيصًا لعشاق المغامرة والإثارة. كما يوفر البرج إطلالات بانورامية على جزيرة قطيفان الشمالية وأفق مدينة لوسيل. إلى جانب ذلك، صُمِّمَت الزلاجات بأعلى المعايير لتناسب مختلف الفئات العمرية، مما يعزز تجربة الزوار، ويضمن أن تكون الزيارة مليئة بالتشويق والترفيه. ويقع برج الرق ١٩٣٨ على جزيرة منفصلة مرتبطة بمدينة الألعاب المائية من خلال قطار قديم ينقل زوار المدينة من وإلى البرج لإضفاء مزيد من جو المغامرة على تجربة الزوار. هذا وجدير بالذكر أن مريال بتصميمها الفريد تعد إحدى أكبر مدن الألعاب المائية في المنطقة، وتمتد على مساحة شاسعة تبلغ ٢٨١٫٠٠٠ متر مربع. كما تتضمن ٣٦ لعبة مائية مبتكرة صمموا خصيصاً لتوفير تجربة ترفيهية استثنائية لجميع أفراد الأسرة.

تعد مدينة مريال المائية جوهرة تاج جزيرة قطيفان الشمالية، الجزيرة المتكاملة التي تجمع بين الأصالة والابتكار، والتي تمتد على مساحة ما يقارب ١٫٣ مليون متر مربع، وتشمل فندق ريكسوس، نادي شاطئ أزور، منطقة التسوق، مسجد سبعة وعشرين، إضافة إلى المدرسة والمركز الطبي، علاوة على المشاريع السكنية. وتعتبر مريال أحد الأصول التشغيلية التي طورتها قطيفان للمشاريع الشركة المملوكة بالكامل لكتارا للضيافة، وتسعى من خلالها في المساهمة في دعم قطاعات السياحة، العقارات، والضيافة، والترفيه بما يتماشى مع رؤية قطر ٢٠٣٠، ويعزز من مكانتها على خارطة الوجهات السياحية الرائدة.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572042/Qetaifan_Projects_GWR_Certificate.jpg

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