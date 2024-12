Le RIG 1938 bat deux Guinness World Records™

Commentant cette réussite, S.E. Sheikh Nasser bin Abdulrahman Al-Thani a exprimé sa fierté en déclarant : "Cette réalisation remarquable incarne la vision de Qetaifan Projects, qui consiste à créer une destination touristique mondiale mêlant harmonieusement l'authenticité et les divertissements innovants. L'obtention de deux titres Guinness World Records™ souligne notre engagement à offrir des expériences exceptionnelles célébrant l'esprit créatif et le patrimoine culturel du Qatar." S.E. a ajouté : "Il s'agit d'un moment important dans notre parcours pour réaliser notre vision de faire de l'île du Qetaifan Nord une destination mondiale de premier plan pour le tourisme et les loisirs, attirant des visiteurs du monde entier. The RIG 1938 n'est pas seulement un lieu de loisirs ou de tourisme ; c'est un symbole de notre culture, qui met en valeur notre ingéniosité sur la scène mondiale".

Conçu comme un hommage à l'histoire de la découverte du pétrole et du gaz au Qatar, The RIG 1938 est une merveille architecturale et le summum de l'innovation en matière de divertissement. D'une hauteur de 85 mètres, il comprend 12 toboggans aquatiques conçus sur mesure pour les amateurs de sensations fortes de tous âges, garantissant ainsi une expérience exaltante et inclusive. La tour offre une vue panoramique sur l'île de Qetaifan Nord et la ville de Lusail. Relié au parc aquatique Meryal par un train historique, il amplifie le sentiment d'aventure des visiteurs.

Le parc aquatique Meryal, qui s'étend sur 281 000 mètres carrés, est l'un des plus grands parcs aquatiques de la région. Il compte 36 attractions aquatiques ultramodernes, conçues pour offrir un divertissement inégalé à toute la famille.

Joyau de la couronne de l'île de Qetaifan Nord , une destination intégrée qui s'étend sur environ 1,3 million de mètres carrés, le parc aquatique Meryal illustre le mélange de tradition et d'innovation de l'île. L'île comprend également le Rixos Premium, l'Azure Beach Club, une zone commerciale, la mosquée emblématique Twenty-Seven , des établissements d'enseignement, un centre médical et des projets résidentiels. En tant que projet phare de Qetaifan Projects, le parc aquatique Meryal contribue de manière significative à la croissance des secteurs du tourisme, de l'immobilier, de l'hôtellerie et du divertissement au Qatar, conformément à la Vision nationale 2030 du Qatar.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572042/Qetaifan_Projects_GWR_Certificate.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572039/Qetaifan_Projects_Waterpark.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572041/Qetaifan_Projects_Certificate.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2572040/Qetaifan_Projects_RIG.jpg

