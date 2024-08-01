برزت شركة Arctech كالشركة الوحيدة بين أكبر خمس شركات مصنعة لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي حققت نموًا بمعدل رقمين، مسجلة زيادة بنسبة 131% على أساس سنوي

كونشان، الصين, 1 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- كشف تقرير حصة السوق العالمية لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV لعام 2024 الصادر عن شركة Wood Mackenzie، أن شركة Arctech، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول تتبع وتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبناء الأنظمة الكهروضوئية المدمجة في المباني BIPV، هي الشركة الوحيدة التي حققت نموًا سنويًا مذهلاً بلغ 131% بين أكبر خمسة موردين عالميين لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV. ويُعزى هذا النجاح الاستثنائي إلى الاستراتيجيات المستقبلية التي تتبناها شركة Arctech في العولمة والتوطين، والتي تشمل إنشاء قواعد تصنيع محلية في الهند والشرق الأوسط لدعم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الإقليمية والعالمية.

Arctech

من حيث حصة السوق، تحتل Arctech المركز الأول في الهند بنسبة إنجاز مذهلة تبلغ 45٪، متفوقة بشكل كبير على الموردين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، حققت حصة سوقية كبيرة بنسبة 21٪ في منطقة الشرق الأوسط مع محفظة تتجاوز 10 جيجاواط. وفي الوقت نفسه، حافظت Arctech على مكانتها كأفضل مورد لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لسنوات عديدة، وحققت حصة سوقية بنسبة 36٪ في عام 2023. ويمتد هيمنتها إلى أسواق آسيا الوسطى الناشئة مثل أوزبكستان. يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح Arctech هي أنظمة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المميزة التي تظهر قدرة عالية على التكيف عبر مختلف التضاريس والبيئات الاقتصادية. مع رؤية استراتيجية طويلة الأمد تركز على دخول الأسواق عالية الإمكانات في وقت مبكر، أرست Arctech أساسًا قويًا للنمو المستدام في المستقبل في سوق آسيا والمحيط الهادئ.

في عام 2023، نفذت Arctech استراتيجية توطين مخصصة تركز على أسواق الشرق الأوسط وجنوب غرب أوروبا، مع نجاحها في اختراق الأسواق الأوروبية الوسطى سريعة النمو والأسواق الأوروبية الجنوبية الغربية الناضجة. ومن الجدير بالذكر أنها حققت إنجازات كبيرة من خلال الفوز بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قوتها حوالي 350 ميغاواط في أوروبا في عام 2023 وحده.

علاوة على ذلك، وبفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع ضخمة على نطاق المرافق العامة مثل مشروع 365 ميجاوات في المكسيك ، وبتقديم حلول محددة لكل منطقة واستراتيجيات توطين قوية، تحتل Arctech مكانة بين أكبر 5 موردين لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أمريكا اللاتينية.

باعتبارها مؤسسة مسؤولة تعطي الأولوية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG)، حققت Arctech توليدًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية 21.1 ميليون كيلوواط ساعة مع قدرة تركيب تراكمية تزيد عن 68 جيجاواط في عام 2023. تماشياً مع التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، قدمت Arctech تبرعات خيرية إجمالية بلغت حوالي 2 ميلون يوان. علاوة على ذلك، نفذت الشركة نظام حوكمة مؤسسية شفاف وفعال وخاضع للمساءلة. تهدف Arctech إلى تعزيز تفانيها وتطبيق ممارسات ESG بناءً على رؤى قادة الصناعة من أجل المساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة. انقر لمراجعة تقرير شركة Arctech للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG لعام 2024 الآن!

تتطلع Arctech إلى مستقبل أكثر إشراقاً في عام 2024، حيث لديها بالفعل طلبات مؤكدة بقيمة تقريبية تبلغ 6.669 مليار يوان صيني (بدون احتساب الضرائب). ومن المثير للاهتمام أن طلبات أنظمة التتبع وحدها تشكل حوالي 5.549 مليار يوان، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة 183.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا يدل على ثقة كبيرة في حلول Arctech ونمو ملحوظ في الطلب على أنظمتها.

لمزيد من المعلومات حول Arctech ، يرجى زيارة https://www.arctechsolar.us/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2471526/Arctech.jpg