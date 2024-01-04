برنامج المشتريات المعتمد على الذكاء الاصطناعي من GEP الذي تم اختياره من قبل مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR)، إحدى مجموعات الأعمال الرائدة المملوكة للقطاع الخاص والأكثر تنوعًا في الشرق الأوسط

تم اختيار GEP SOFTWARE للمساعدة في تحويل عملية المصدر حتى الدفع ( S2P ) الخاصة بالتكتل لتحقيق وفورات في التكاليف

أحدث عميل جديد لأعمال GEP سريعة النمو في الشرق الأوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة GEP® ، الشركة الرائدة في مجال توفير برمجيات وخدمات المشتريات وسلسلة التوريد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمتي Fortune 500 وGlobal 2000 في جميع أنحاء العالم، اليوم أن مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR) ، إحدى أكبر الشركات العائلية المملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، اختارت شركة GEP SOFTWAREè ™ ، لدعم التحول الرقمي لعمليات الشراء الخاصة بها، بعد مراجعة تنافسية.

تدير مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR)، التي تأسست عام 1954 والتي مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، العديد من الشركات في قطاعات متنوعة: السيارات والعقارات وتجارة التجزئة والإضاءة والسفر والخدمات اللوجستية، مع أكثر من 4000 موظف يحققون إيرادات تزيد عن 2 مليار دولار. تستخدم مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR) برنامج GEP SOFTWARE للمساعدة في تحويل عملية المصدر حتى الدفع (S2P) بالكامل، بما في ذلك تحديد المصادر وتحليلات الإنفاق وإدارة الموردين والعقود. توفر GEP SOFTWARE مجموعة كاملة من الحلول لدعم النمو المستمر لشركة عبد الواحد الرستماني (AWR) ورسالتها لإثراء المجتمعات، بما في ذلك:

زيادة الرؤية فيما يتعلق بالإنفاق لتحقيق قيمة جديدة،

التخفيف من المخاطر من خلال تمكين التقييم الشامل لأداء الموردين،

وتعزيز عملية الشراء من خلال أتمتة العمليات وتحسين الكفاءة.

تشمل برمجيات GEP برنامج GEP SMART ™، الذي تم اختياره مؤخرًا كأفضل برنامج مشتريات في العالم للسنة الثانية على التوالي، و GEP NEXXE ™ المنصة الموحدة لسلسلة التوريد السحابية الأصلية من الجيل التالي. يتم تشغيل GEP SMART وGEP NEXXE بواسطة GEP QUANTUM ، منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة للمشتريات وسلاسل التوريد والاستدامة. تمكن GEP SMART الشركات العالمية من دفع الكفاءة المثلى، والمرونة، والرؤية، والذكاء القابل للتطبيق في جميع مهام الشراء، مع الحد من البنية التحتية المرهقة، ودعم التكاليف لتحقيق عائد الاستثمار.

نبذة عن GEP SOFTWARE

GEP SOFTWARE تقدم شراء رقمي حائز على جوائز، ومنصات سلسلة إمداد تساعد الشركات العالمية لتصبح أكثر رشاقة، ومرونة، وتنافسية وربحية. ومع الواجهات المقدمة وتدفق الأعمال المرن، تقدم GEP للمستخدمين مساحات عمل رقمية محفزة، ومنعشة تحقق مستويات استثنائية من تبني المستخدم، والمكاسب القيمة في فريق العمل، والإنتاجية الشخصية.

تستفيد منتجات GEP من التعلم الآلي، والحوسبة المعرفية، وتقنيات البيانات المتقدمة ودلالات الألفاظ، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجوال، والتقنيات السحابية، وهي مصممة لدمج الابتكارات المستمرة في التكنولوجيا. تتكامل GEP بسرعة وسهولة مع أنظمة الطرف الخارجي، والأنظمة الموروثة، مثل ساب، وأوراكل، وجميع برمجيات ERP وF&A. ومع الدعم الرائع والخدمات، تُعد GEP رائد من رواد الصناعة في رضاء العملاء وولاءهم.

وباعتبارها رائدة في Gartner Magic Quadrants المتعددة، تحصد باستمرار برمجيات GEP السحابية، ومنصات أعمالها الرقمية الجوائز والتقدير من المحللين الصناعيين، وشركات الأبحاث، ومنافذ الوسائط الإعلامية، بما في ذلك Gartner، وForrester، وIDC، وقادة المشتريات ومسائل الإنفاق.

وتعتبر GEP SOFTWARE التي مقرها في نيو جيرسي جزء من Clark، حيث أنGEP مقدم عالمي رائد للمشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستراتيجيات سلسلة الإمداد، والبرمجيات، والخدمات التي تتم إدارتها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة، www.gepsoftware.com .

للتواصل الإعلامي:

دريك كريفي

مدير العلاقات العامة

GEP

رقم الهاتف: +1 732-382-6565

البريد الإلكتروني: [email protected]