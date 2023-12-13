برنامج الواقع الصيني "Divas Hit the Road" يدعو المشاهدين لتجربة سحر طريق الحرير، ليكون بمثابة بوابة للتبادلات الثقافية الدولية

تشانغشا، الصين، 13 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- عاد برنامجDivas Hit the Road ("the Show")، أحد العروض الواقعية الناجحة التي تعرض في العديد من البلدان والذي تم إنتاجه بالتعاون بين محطتي Mango TV وHunan TV، إلى الواجهة من جديد عبر موسمه الخامس الذي يتناول موضوعاً جديداً يأخذ الجمهور في رحلة حول العالم في البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق (BRI). وشهد الموسم الجديد من البرنامج مشاركة سبعة مشاهير صينيين وهم Dilraba Dilmurat وQin Lan وQin Hailu وXin Zhilei، بالإضافة إلى Zhao Zhaoyi والممثلين Wang Anyu وHu Xianxu، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق BRI. وينطلق هؤلاء المشاهير في مغامرة منخفضة التكلفة ولكنها مثيرة ومدهشة لافتة للأعين، حيث بدأت رحلتهم من المملكة العربية السعودية، ثم يتجهون شمالاً إلى كرواتيا ويصلون إلى المناظر الطبيعية الخلابة في أيسلندا، حيث يقدمون نظرة وثيقة على الثقافات المحلية ويسمحون للمشاهدين بالعيش بشكل غير مباشر تجاربهم الغريبة.

وقد أدى هذا البرنامج الشعبي دورًا إيجابيًا في التبادلات الثقافية العالمية، مما فتح نافذة ثقافية حية للصين والدول التي تتعاون فيما بينها ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق. فعلى سبيل المثال، تبادل السكان المحليون الكرواتيون الهدايا مع الضيوف الصينيين وتبادلوا القصص حول التأثير التحويلي لبناء الجسر الثقافي الذي تقوده الصين. كما يتعلم المقيمون السعوديون والضيوف الصينيون لغة بعضهما البعض لكتابة "الحب والسلام".

ويتم أيضاً، أثناء البرنامج، نقل الجماهير إلى بعض أجمل الوجهات خلال المغامرة التي يقوم بها المشاهير الصينيون، بما في ذلك تلك التي تسلط الضوء على النتائج المثمرة لمبادرة الحزام والطريق. وكان من إحدى تلك الواجهات هو قطار الحرمين السريع، الذي يبلغ إجمالي طوله 450.28 كيلومتراً، ويعتبر من ضمن المشاريع التي نفذتها مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية، وهو أحد مشروعات البنية التحتية الهامة يمر عبر التضاريس الصحراوية للمملكة، مما يقلل من وقت السفر من 5-6 ساعات إلى أقل من 2 ساعة. وفي كرواتيا الجنوبية، يُعد جسر Peljesac أحد المعالم التاريخية البارزة، حيث يعتبر أكبر مشروع بنية تحتية قامت به الصين في دول الاتحاد الأوروبي. فهذا الجسر يمتد بطول 2440 مترًا، ويربط البر الرئيسي الكرواتي بشبه جزيرة بيليساك، كما يربط بين الجزأين الشمالي والجنوبي من كرواتيا.

منذ بدء عرض البرنامج على محطتي Mango TV وHunan TV، أدى البرنامج إلى زيادة حماس الجماهير على الإنترنت لخوض تجارب وغمار السفر عبر طريق الحرير، حيث سجلت منصات السفر عبر الإنترنت زيادة بنسبة تتجاوز 772% في البحث عن الكلمات الرئيسية المتعلقة بـ "المملكة العربية السعودية".

ويهدف البرنامج، من خلال تركيزه على تعزيز الصداقات الدولية، إلى تعزيز التبادلات الثقافية بين شعوب البلدان. وقد جلب الضيوف السبعة المميزين جنبًا إلى جنب مع فريق الإنتاج، من خلال تجاربهم للأماكن الغريبة من خلال الرحلة الثقافية المثيرة، الثقافات الصينية إلى العائلات المحلية التي زاروها، معززين بذلك الفهم والتقدير بين الدول المختلفة.

وفي حلقة مخصصة لاكتشاف جمال كرواتيا، قدمت الممثلة الموهوبة من مقاطعة شينجيانغ بجمهورية الصين الشعبية، Diliraba، والتي كانت تتزين بالزي الثقافي المحلي لمقاطعة شينجيانغ، Etles dress، عرضًا لافتًا للنظر لرقصة شينجيانغ التقليدية. أثار هذا الفعل حماسة للثقافة الوطنية الصينية على الإنترنت وخلق ضجة في مجتمعات الإنترنت في جميع أنحاء العالم. كما أثار رقصها المذهل الجماهير الدولية، الذين سحرهم الزي الصيني التقليدي وغمرهم بعمق بسبب جاذبية وسحر الثقافة الصينية.

لمشاهدة البرنامج، يرجى زيارة الرابط التالي.https://w.mgtv.com/b/593651.html