برنامج جوائز MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS يكرّم مطعم OSSIANO بجائزة ART OF HOSPITALITY AWARD

LONDON, 7 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- حصد مطعم Ossiano المشهور بتقديم تجربة طعام راقية في فندق أتلانتس، النخلة بدبي في الإمارات العربية المتحدة، جائزة Art of Hospitality Award العريقة ضمن برنامج Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2025، تحت رعاية S.Pellegrino & Acqua Panna. في خطوة هي الأولى من نوعها، تمّ الإعلان عن هذه الجائزة قبل حفل توزيع الجوائز، تكريماً للمطاعم التي تتميّز بتقديم خدمة استثنائية وتوفير تجارب طعام لا تُنسى، بحيث يتمّ اختيار الفائزين بناءً على تصويت الأكاديمية التي تضمّ أكثر من 250 خبيراً مستقلاً في القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Ossiano at Atlantis, The Palm, earns the coveted Art of Hospitality Award as part of Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2025

يشتهر مطعم Ossiano بموقعه المذهل تحت المياه، حيث يقدّم لضيوفه فرصة التلذّذ بأشهى الأطباق أثناء مشاهدة روائع الحياة البحرية، بدءاً من أسماك الراي وصولاً إلى أسماك القرش. وبفضل اعتماد تقنيات الطهي المبتكرة، رسّخ لنفسه سمعة طيبة باعتباره من أكثر وجهات الطعام تميزاً في دبي. كما أعدّ المطعم قائمةً فريدةً تدعو الضيوف للانطلاق في رحلة لا تُنسى إلى عالم الطهي، ليختبروا تجربةً تفاعليةً تتجاوز مفهوم تجربة الطعام التقليدية.

يكمن في جوهر Ossiano الالتزام بإيلاء انتباه فائق لأدّق التفاصيل وبتقديم خدمة تراعي المتطلبات الشخصية. وابتُكرت كلّ تجربة بأعلى مستويات الإتقان، حيث تجمع تجارب الطعام المستوحاة من عالم البحار مع المفاهيم المصممة من وحي حكاية معيّنة. تؤكّد جائزة Award Art of Hospitality على قدرة مطعم Ossiano على الارتقاء بخدماته إلى مستوى غير مسبوق من التفنّن، عبر بناء روابط وطيدة مع الضيوف لتحويل تجربة الطعام إلى رحلة عاطفية.

في هذه المناسبة، صرّح William Drew، مدير المحتوى في برنامج جوائز Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants، قائلاً: "يسلّط هذا الإنجاز الضوء على القدرة المذهلة التي يتمتع بها جميع أعضاء الفريق على ابتكار تجارب استثنائية للضيوف. كما يؤكّد على سعيهم المتواصل نحو تحقيق أعلى مستويات التميّز".

وبدوره، صرّح Guillaume Barray، المدير العام لمطعم Ossiano، قائلاً: "يشرّفنا جداً الفوز بهذه الجائزة الفريدة، فهي تُعدّ بمثابة شهادة على العمل الدؤوب الذي يقوم به كل فرد من أفراد فريق Ossiano من أجل منح الضيوف تجربة استثنائية. ونحن نفتخر بتقديم الضيافة الأصيلة والخدمة النابعة من القلب، إلى جانب تجربة الطعام المميّزة التي لا تُنسى. لذا نعتبر هذه الجائزة بمثابة حلم تحوّل إلى حقيقة. ونتطلّع لابتكار تجارب أكثر تميّزاً لضيوفنا".

سيُقام حفل توزيع جوائز Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في العاصمة الإماراتية، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسيحتفي بفنون الطهي وحفاوة الضيافة، مع الترويج لأهمية المطبخ وتنوّعه في هذه المنطقة.

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