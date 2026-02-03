مطعم KHUFU'S في مصر يحتلّ المرتبة NO.1 ضمن برنامج الجوائز MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

دبي, 3 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- نال مطعم Khufu's في الجيزة، مصر، جائزة The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026، برعاية شركة S.Pellegrino & Acqua Panna، وذلك خلال الحفل الخاص بالنسخة الخامسة من برنامج جوائز Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026، الذي أُقيم في Emirates Palace Mandarin Oriental في أبوظبي. وتضمّ القائمة مطاعم متميّزة من 14 مدينة في مختلف أنحاء المنطقة، من بينها مراكش، بيروت، الدوحة، الدار البيضاء، وعمّان. وقد شهدت هذا العام دخول 16 اسماً جديداً إلى التصنيف للمرّة الأولى.

للاطّلاع على القائمة الكاملة من المرتبة 501-، يُرجى الضغط هنا.

يستمدّ Khufu's هويته من تقدير راسخ لإرث المطبخ المصري، مُحتفياً بنكهات وادي النيل عبر مقاربة راقية تعيد صياغة الأصالة برؤية معاصرة. ويقع المطعم على مقربة من الأهرامات العظمى، حيث يجمع في أجوائه بين فن الطهي المصري الحديث وإحدى أشهر الوجهات في العالم.

وتلي Khufu's ثلاثة مطاعم مقرّها دبي، وهي Kinoya (No.2)، Trèsind Studio (No.3)، وOrfali Bros (No.4)، الذي حافظ على صدارة القائمة لثلاثة أعوام متتالية. ويُكمل مطعم Beihouse من بيروت المراتب الخمس الأولى بحلوله في المرتبة No.5، بعد فوزه بجائزة Highest New Entry Award.

كذلك، فاز مطعم Reif Kushiyaki Cairo (No.20) بجائزة Highest Climber Award بعدما تقدّم 27 مرتبة هذا العام. ونالت الشيف Sara Aqel من مطعم Dara Dining by Sara Aqel (No.30) جائزة MENA's Best Female Chef، برعاية Elle & Vire Professionnel. أما الشقيقان Omar وWassim Orfali فحصدا جائزة MENA's Best Pastry Chef Award، برعاية Valrhona، عن إبداعاتهما في الحلويات. وحصلت الشيف Salam Dakkak، من مطعمَي Sufret Maryam (No.7) وBait Maryam، على جائزة Sevenrooms Icon Award. كما فاز الشيف Himanshu Saini من Trèsind Studio (No.3) بجائزة Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award. وحصل مطعم Farmers (No.49) على جائزة Sustainable Restaurant Award، برعاية illy.

تمّ الكشف أيضاً عن أسماء ثلاثة فائزين بجوائز خاصة قبل انطلاق الحفل الرسمي. فقد نالت Muna Haddad، مؤسِسة شركة Baraka Destinations، جائزة Champions of Change Award، تكريماً لمقاربتها المجتمعية في قطاعَي الضيافة والسياحة في الأردن. أما جائزة Art of Hospitality Award، فذهبت إلى مطعم La Grande Table Marocaine في Royal Mansour Marrakech، الذي حلّ (No.19) تقديراً لتميّزه في تقديم تجربة طعام مغربية راقية بمستوى عالمي. فيما حصد Middle Child في دبي جائزة One To Watch Award، نظراً لما يحمله من إمكانات واعدة تُمهّد لانضمامه إلى قائمة MENA's 50 Best Restaurants في السنوات المقبلة.

أتت هذه القائمة نتاجَ تصويت أعضاء Restaurants Academy MENA's 50 Best ، والتي تضمّ 250 خبيراً مستقلاً في مجالات الطهي والضيافة من مختلف أنحاء المنطقة. للاطّلاع على مزيد من التفاصيل، يُرجى الضغط هنا.

