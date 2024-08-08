بصمات Zoomlion العالمية الموسعة: عمليات التسليم والمعارض والمشاريع تحظى بالاعتراف في جميع أنحاء العالم

تخصيص الحلول الهندسية لدفع النمو الدولي

تشانغشا، الصين, 8 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- تواصل شركة Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. ،Ltd. ("Zoomlion"، 01157.HK)، وهي شركة رائدة في تصنيع المعدات المتقدمة، التفوق في السوق العالمية، إذ قدمت أداءً بارزًا عبر مناطق جغرافية واسعة تمتد من صحاري الشرق الأوسط الحارقة إلى بيئات التعدين المعقدة في أمريكا الجنوبية. تلتزم الشركة بتكريس قدراتها لتقديم حلول الآلات الهندسية التي تلبي الاحتياجات المحلية، والمضي قدمًا بنهج مزدوج قائم على التوسع الدولي والتنمية المحلية في آن معًا.

Zoomlion Signs Agreement with Saudi Arabian Partners

تستمر منتجات Zoomlion في تقديم أداء جيد في الأسواق العالمية. ظلت الشركة ملتزمة بتوفير حلول الآلات الهندسية التي تناسب، وعلى أفضل وجه، الاحتياجات المحلية المتنوعة في المناطق الممتدة من صحاري الشرق الأوسط القاحلة إلى المناجم المعقدة في أمريكا الجنوبية.

حصلت Zoomlion في احتفالها بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لافتتاحها شركتها الفرعية الخليجية في دبي على طلبيات بقيمة 200 مليون يوان (27.6 مليون دولار أمريكي) وما يقرب من 100 مليون يوان (13.8 مليون دولار أمريكي) في يوم عملاء Tabuk في المملكة العربية السعودية. وتشارك الشركة أيضًا في بناء السكك الحديدية عالية السرعة ومشاريع حديقة الملك سلمان في الرياض، وذلك عبر توفير حلول محلية تلبي الاحتياجات المحددة للمنطقة.

وفي جنوب شرق آسيا، أقيم مؤخراً في ماليزيا حفل افتتاح محطةGombak التابعة لسكك حديد الساحل الشرقي (East Coast Railway)، وتم عقد حفل تسليم دفعة من آلات التعدين بنجاح في سومطرة، إندونيسيا، حيث سلمت Zoomlion ما يقرب من 30 وحدة من معدات التعدين المتقدمة بما في ذلك شاحنات تفريغ ZT105 وحفارات ZE750G.

افتتحت Zoomlion فرعًا جديدًا في إيتايجاي، البرازيل، فأصبح عدد مكاتبها المحلية هناك 12 وارتفعت حصتها في السوق في شاحنات مضخة الخرسانة إلى أكثر من 70٪. عرضت Zoomlion أيضًا آلاتها في معرض Exponor في تشيلي، حيث قدمت منتجات وحلول تنافسية.

وفي معرض eRobocze Show في بولندا في يونيو هذا العام، حظيت الحفارات المصغرة من Zoomlion اهتمامًا كبيرًا. أثبتت الآلات المدمجة والقوية تنوعها وكفاءتها، ووافقت معايير الاحتياجات المحددة التي تفرضها السوق الأوروبية.

في أفريقيا، تم تسليم الدفعة الأولى من آلات الحفر الدوارة من Zoomlion بنجاح إلى نيجيريا لدعم مشاريع استخراج الغاز الطبيعي. وبلغت القيمة الإجمالية لآلات الحفر الدوارة التي طلبها الطرف المحلي المعني ببناء مرافق دعم لاستخراج الغاز الطبيعي، بهدف تسهيل البناء السريع للمشروع، ما يقرب من 50 مليون يوان (6.9 مليون دولار أمريكي).

استطاعت الإنجازات الأخيرة لشركة Zoomlion تعزيز سمعة الشركة في جميع أنحاء العالم وأصبحت هذه العلامة التجارية الآن مرادفة لآلة البناء الفعالة عالية الجودة والصديقة للبيئة.

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