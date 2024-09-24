بكين، 26 شتنبر/أيلول: قمة التحكيم الصينية 2024 وقمة التحكيم الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بكين، 24 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- ستعقد قمة التحكيم الصينية 2024 وقمة التحكيم الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 26 شتنبر/أيلول 2024 في جناح القمة العالمية الصينية في بكين. وتشارك كل من لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (CIETAC)، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ((UNCITRAL، والاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI)، ورابطة المحامين الصينيين (ACLA)، في استضافة القمة.

Beijing, September 26: China Arbitration Summit 2024 & China MENA Arbitration Summit

وباعتباره الحدث الرئيسي لأسبوع التحكيم الصيني، فإن القمة تتناول موضوع "التحكيم الدولي يتجاوز العصور"، حيث يتم دعوة خبراء التحكيم والقانون من جميع أنحاء العالم لتبادل وجهات نظرهم حول القضايا الحدودية والموضوعية في العصر الجديد، واستكشاف الاتجاه المستقبلي للتحكيم الدولي، والعمل المشترك لتطوير التحكيم الدولي الذي يتجاوز العصور. بالتزامن مع القمة، ستعقد قمة التحكيم بين الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التواصل والتعاون في مجال التحكيم التجاري الدولي، وتعزيز التعاون في مجال تسوية المنازعات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستكون القمة حدثًا لمدة يوم واحد، مع ترجمة فورية باللغتين الصينية والإنجليزية. سوف تتخذ القمة شكل حدث هجين مع بث مباشر عالمي، مما يوفر منصة تواصل للمشاركين من داخل وخارج البلاد.

نُظمت قمة من قبل مجموعة Guangxi CA Panorama Group.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2512668/Beijing_September_26_China_Arbitration_Summit_2024___China_MENA.jpg

للتواصل: هان لين، 381428648@qq.com