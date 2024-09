Pékin, 26 septembre : Sommet de l'arbitrage de la Chine 2024 et Sommet de l'arbitrage de la Chine-MENA

PÉKIN, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Sommet de l'arbitrage de la Chine 2024 et le Sommet de l'arbitrage Chine-MENA se tiendront le 26 septembre 2024 à la China World Summit Wing, à Pékin. Le sommet est organisé conjointement par la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial international (CIETAC), la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), la Fédération internationale des institutions d'arbitrage commercial (IFCAI) et l'Association des avocats de Chine (ACLA).

Événement phare de la Semaine chinoise de l'arbitrage, le sommet a pour thème « L'arbitrage international au-delà des époques ». Il invite des experts en arbitrage et en droit du monde entier à partager leurs points de vue sur les questions d'avant-garde et d'actualité de la nouvelle ère, à explorer l'orientation future de l'arbitrage international et à développer conjointement l'arbitrage international qui transcende les époques. Parallèlement au sommet, le sommet de l'arbitrage Chine-MENA se tiendra afin de renforcer la communication et la coopération dans le domaine de l'arbitrage commercial international et de promouvoir la collaboration en matière de résolution des litiges entre la Chine et la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Le sommet se déroulera sur une journée et bénéficiera d'une interprétation simultanée en chinois et en anglais. Le sommet prendra la forme d'un événement hybride avec une diffusion en direct à l'échelle mondiale, offrant ainsi une plateforme de communication aux participants nationaux et étrangers.

Le sommet est organisé par Guangxi CA Panorama Group.

