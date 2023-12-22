بلويتي تنير طريق التعليم من خلال مبادرة "الإنارة لأسرة أفريقية"

لاغوس، نيجيريا، 22 ديسمبر/كانون الأول، 2023 /PRNewswire/ -- تبرعت شركة بلويتي، العالمية الرائدة في حلول الطاقة المتجددة، بعشرين مجموعة من أدوات الطاقة الشمسية لدعم مدرسة أوك أودان بابتيست الابتدائية في ييوا جنوب ولاية أوجون بنيجيريا من خلال مشروعها "الإنارة لأسرة أفريقية (LAAF) ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات". ويهدف هذا العمل السخي إلى توفير الإنارة إلى الأسر والمجتمعات التي تواجه تحديات الطاقة المستمرة داخل أفريقيا من أجل الحد من مشكلة نقص الكهرباء.

يمثل مشروع «الإنارة لأسرة أفريقية» التزام من الشركة بإتاحة الطاقة النظيفة لملايين الأسر الأفريقية، حتى تتمكن المزيد من العائلات من العيش في بيئة مشرقة ويمكن للأطفال الحصول على فرص تعليمية متساوية.

أقيم حفل التبرع الرسمي مؤخرًا حيث قامت بلويتي بتسليم المعدات إلى المدرسة بما في ذلك التلاميذ المتفوقين المختارين. وشهد الحدث عروضاً حية لاستخدامات ووظائف محطات الطاقة.

وقال مدير المبيعات في شركة بلويتي نيجيريا، جيفري تشانغ، الذي كان حاضراً في هذا الحدث، إن العلامة التجارية ملتزمة دائمًا بتعزيز تطبيق الطاقة المتجددة والاضطلاع بدورها في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ووفقا له، "ستوفر الأجهزة إضاءة مستقرة وإمدادات الطاقة، مما يحل مشكلة نقص الطاقة التي غالبا ما تواجهها المدرسة بينما يضيف أن بلويتي ستواصل العمل الجاد لتمكين المزيد من الأسر من العيش في بيئة مشرقة؛ بحيث يتمتع كل طفل بنفس القدر من فرص التعلم، وتتمتع كل أم بحياة أكثر راحة، ويتوفر لكل أب المزيد من الفرص والإمكانيات. مشروع الإنارة لأسرة أفريقية هو مشروع مستمر والمؤسسات والمناطق المحتاجة مدعوون للاتصال بنا."

وتحدثت أيضًا في هذا الحدث السيدة بيشنس أكينتوميد، مديرة مدرسة بابتيست داي الابتدائية، أوك أودان، التي لم تستطع إخفاء سعادتها، وذكرت أن التبرع بمحطات الطاقة له أهمية بعيدة المدى، مما يتيح المجال لتزويد التلاميذ ببرامج تعليمية غنية الموارد على الرغم من إمدادات الطاقة غير المستقرة.

نقص الكهرباء في أفريقيا: قلق متزايد

لا تزال إفريقيا تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في توفير إمدادات كهرباء ثابتة ومستقرة، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وكان لهذه القضية آثار سلبية على التنمية العامة.

تستدعي هذه الحالة المؤسفة لإمدادات الكهرباء والبنية التحتية في المناطق الريفية نداءً عاجلاً للشركات والجهات المانحة الخيرية للتدخل والمساهمة وهي الدعوة التي ناصرتها بلويتي من أجل رسم البسمة على وجوه الأفارقة.

برنامج بلويتي لتوفير الإنارة للأسرة الأفريقية ( Bluetti LAAF) هو مشروع طويل الأمد في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويستهدف المشروع الأسر والمجتمعات الفقيرة، ويمكن لأي منطقة أو مؤسسة ضمن هذه الفئة الاتصال بشركة بلويتي للحصول على هذه التبرعات على https://nga.bluettipower.com/

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