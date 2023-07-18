بنك HSBC Innovation المملكة المتحدة يدعم شركة مدفوعات الأعمال العابرة للحدود MODIFI بتسهيل قيمته 100 مليون دولار

سنغافورة ولندن, 18 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ --- حصلت شركة مدفوعات الأعمال العالمية عبر الحدود MODIFI على تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون دولار من بنكHSBC Innovation المملكة المتحدة لتحقيق المزيد من النمو.

تُشكِّل الشراكة مع بنك HSBC Innovation مكونًا رئيسيًا في الاستراتيجية التي تتبعها شركة MODIFI لإعادة التمويل، والتي تهدف إلى تنويع مصادر تمويلها مع مقدمي رأس المال من الطراز العالمي. يأتي ذلك في أعقاب حصول شركة MODIFI على تسهيلات ائتمانية بقيمة 75 مليون دولار مؤخرًا من مؤسسة مالية عالمية رائدة أخرى.

HSBC Innovation Banking UK Backs Cross-Border B2B Payments Company MODIFI with $100 Million Facility

ولقد أعرب نيلسون هولزنر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة MODIFI، عن حماسه بشأن الشراكة مع HSBC، قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع مؤسسة مالية من الدرجة الأولى مثل بنكHSBC Innovation لتلبية الطلب المتزايد لعملائنا من أجل سيولة أعلى."

"هناك حاجة متزايدة للحلول المبتكرة التي تزيل الحواجز، وتزيد من الشفافية وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من التداول على قدم المساواة مع الشركات الكبرى. نحن متحمسون للغاية في HSBC Innovation لدعم شركة MODIFI بينما تستمر في مسارها لتصبح المزود الرائد لمنتجات التمويل التجاري: قال كونور شيهي، رئيس تمويل المستودعات المالية في بنك HSBC Innovation المملكة المتحدة.

عن شركة MODIFI:

MODIFI هي شركة مدفوعات أعمال عالمية تساعد المصدرين والمستوردين على تسهيل أعمالهم على المستوى الدولي. من خلال منصتها الرقمية، تمكن الشركة الموردين من تلقي مدفوعات فورية مع تقديم المشترين خيار تأجيل المدفوعات لمدة تصل إلى 180 يومًا. تم تأسيس شركة MODIFI في عام 2018، ولها حضور في 11 موقعًا حول العالم، بما في ذلك أمستردام وبرلين ونيويورك ومكسيكو سيتي ودلهي ومومباي وشنتشن وهونج كونج وسنغافورة ودبي ودكا مع أكثر من 1500 مشتري وبائع في أكثر من 50 دولة.

حول بنك HSBC Innovation:

يقدم بنك HSBC Innovation حلولاً مصرفية مرنة للشركات الناشئة والشركات النامية والمستثمرين وأولئك الذين يعملون من أجل الاكتتاب العام الأولي (IPO). بدءًا من الخدمات المصرفية الشاملة إلى إدارة التدفقات النقدية وصولا إلى خطط الاستحواذ والصناديق المصرفية العالمية، نحن ندعم الأفكار في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال:

أليونا بوفاروفا

مدير التسويق العالم،

MODIFI

[email protected]

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