بنك Mashreq يتعاون مع شركة Silent Eight للفصل في تنبيهات الامتثال

اختارت المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI لمعالجة وحل تنبيهات الكشف عن العملاء المتعلقة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال.





تسمح منصة Silent Eight الرائدة للمؤسسات المالية بتقليل أعباء العمل اليدوية والمخاطر مع الحفاظ على خطط النمو المستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، 8 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلن بنك Mashreq، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، اليوم عن اختياره لشركة Silent Eight لتوفير أدوات آلية للتحقق من العملاء وصحة التنبيهات السلبية، وذلك لضمان الالتزام باللوائح التنظيمية المتعلقة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال.

تعتبر شركة Silent Eight واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية، حيث توفر منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقدم حلولًا متكاملة لسير عمل الامتثال. ستتيح هذه الشراكة لبنك Mashreq الحفاظ على مكانته الريادية في تقديم حلول الامتثال المبتكرة، إلى جانب تسريع وتيرة معالجة تنبيهات الامتثال وتقليل الوقت المستغرق لحلها، وكذلك تحديد المخاطر الحقيقية بكفاءة وسرعة أكبر.

ووفقًا للشراكة التي تم الإعلان عنها اليوم، ستوفر شركة Silent Eight لبنك Mashreq إمكانية إجراء تقييم الإنذارات، حيث سيتم تقييم الإنذارات المتعلقة بالعملاء الذين يحتمل أن يكونوا محفوفين بالمخاطر أو المحظور التعامل معهم، والتحقيق في النتائج الإيجابية الزائفة وإغلاقها بسرعة، ورفع تصعيد الإنذارات الإيجابية المحتملة بسرعة أكبر إلى محللي بنك Mashreq. وسيتمكن بنك Mashreq، من خلال المكاسب المتعلقة بالكفاءة التي تتيحها منصة Silent Eight، بسهولة من تحسين معدلات المعالجة وتقليل الاحتكاك في وقت إدراج العملاء الجدد.

تأتي هذه الشراكة متعددة السنوات لتتماشي مع استراتيجية بنك Mashreq الأساسية المتمثلة في الاستفادة من الأدوات الرقمية والابتكارات الأخرى لتحسين راحة العملاء والحد بشكل كبير من البصمة البيئية للبنك. بفضل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة Silent Eight، سيتمكن إخصائيو الامتثال والمخاطر في بنك Mashreq من تحديد الإنذارات التي تمثل مخاطر حقيقية للجرائم المالية والتحقيق فيها بكل سهولة ويسر.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Ben Rayner، رئيس منطقة المملكة المتحدة UK وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA لدى شركة Silent Eight، قائلًا: "لقد برز بنك Mashreq بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لالتزامه بالحلول المصرفية المبتكرة، فضلاً عن تعزيز السلامة العامة للنظام المصرفي العالمي". وأستكمل قائلًا: "إن منصة الكشف عن الأسماء وصحة التنبيهات السلبية التي نقدمها تتناسب تمامًا مع احتياجات الامتثال والأعمال للمؤسسات المالية سريعة النمو، ونحن متحمسون لدعم طموحات بنك Mashreq الحالية والمستقبلية".

ومن جانبه، أكد السيد Scott Ramsay، رئيس مجموعة الامتثال ومكافحة غسل الأموال MLRO ببنك Mashreq، قائلًا: "نحن في بنك Mashreq ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الامتثال والالتزام التنظيمي بالإضافة إلى الاستفادة من الحلول المتطورة، وشراكتنا مع شركة Silent Eight هي شهادة على هذا الالتزام". وأضاف: "مع تزايد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال، بات من الضروري لنا أن نتبنى التقنيات المبتكرة القادرة على تحديد المخاطر المحتملة بفعالية وكفاءة. ستمكننا أدوات التشغيل الآلي التي تقدمها شركة Silent Eight ونهجها القائم على الذكاء الاصطناعي AI من البقاء في طليعة التهديدات المتطورة، وضمان الامتثال وحماية مصالح عملائنا".

نبذة عن

شركة Silent Eight

شركة Silent Eight هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية، تتعاون مع المؤسسات المالية لتطوير حلول تجمع بين أفضل ما يقدمه الإنسان وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي. وتبتكر شركة Silent Eight حلولًا ذكية تقوم بأتمتة عملية فحص التنبيهات والتحقيق منها والفصل فيها، وذلك بفضل قدرتها على محاكاة المنطق البشري واتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات الحالات السابقة والتعلم المستمر. وبفضل شركة Silent Eight، باتت المؤسسات المالية قادرة على تقليل الإنذارات الخاطئة وزيادة الدقة وتعزيز قابلية التدقيق لعمليات الامتثال الخاصة بها. تضع شركة Silent Eight بصمتها جنبًا إلى جنب مع كبار البنوك وشركات التأمين العالمية، بما في ذلك Standard Chartered وHSBC وFirst Abu Dhabi Bank وEmirates NBD. تنطلق رحلة الابتكار العالمية لشركة Silent Eight من مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتمتد فروعها لتشمل نيويورك ولندن ووارسو وبنغالور. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.silenteight.com

نبذة عن بنك Mashreq

يُعد بنك Mashreq واحدًا من البنوك العريقة، حيث يمتد تاريخه لأكثر من نصف قرن، ومع ذلك فهو يمضي قدما بعقلية مبتكرة لا تختلف عن عقلية شركة ناشئة جريئة. لطالما كان بنك Mashreq رائدًا في الابتكار والتطوير في مجال الخدمات المصرفية، حيث بدأ ذلك مع الجيل الجديد الذي يفضل الحلول الرقمية المصرفية، وصولا إلى تزويد أبرز الشركات وحسابات الثروات في المنطقة بالخدمات المصرفية المتطورة.

وتتمثل مهمة البنك في مساعدة عملائه خلال رحلتهم نحو النجاح، فهو يلتزم بمساندتهم في كافة الظروف لتحقيق تطلعاتهم المالية وتحقيق أهدافهم، ومساعدتهم على النهوض كل يوم والمضي قدما نحو تحقيق رؤيتهم للنجاح.

رغم انتشار بنك Mashreq بثقة في المراكز المالية العالمية، إلا أن موطنه ومقر إدارته العالمية يبقى في الشرق الأوسط، ليظل بجانب عملائه يقدم لهم خدماته في أي وقت وفي أي مكان تلوح فيه الفرصة لذلك.

ابحث عن طريقك كل يوم نحو النجاح www.Mashreq.com/RiseEveryDay.

