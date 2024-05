Mashreq nawiązuje współpracę z Silent Eight w zakresie oceny alertów zgodności

Czołowa instytucja finansowa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wybrała platformę opartą o sztuczną inteligencję w celu przetwarzania i rozwiązywania alertów sprawdzania klientów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i wymogami w zakresie sankcji.





Przełomowa platforma firmy Silent Eight pozwala instytucjom finansowym zmniejszyć obciążenie pracą i obniżyć poziom ryzyka, przy jednoczesnym utrzymaniu trwałych planów rozwojowych.

DUBAI, ZEA i SINGAPUR, 8 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Mashreq, czołowa instytucja finansowa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ogłosiła dzisiaj wybór Silent Eight jako dostawcy usług z zakresu automatyzacji oceny sprawdzania nazw i niekorzystnych informacji w mediach związanych z wymogami regulacyjnymi w kwestii sankcji i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Silent Eight to pionierska spółka z branży RegTech, której platforma oparta na sztucznej inteligencji oferuje rozwiązania stosowane w toku całej procedury zapewnienia zgodności. To strategiczne partnerstwo pozwoli Mashreq zachować swoją ofertę innowacyjnych rozwiązań, ograniczyć przepływ pracy i czas rozwiązania alertów zgodności oraz rozpoznawać prawdziwe ryzyka w szybszy i bardziej wydajny sposób.

W ramach ogłoszonego dziś partnerstwa Silent Eight zapewni Mashreq rozwiązanie w zakresie oceny alertów, w ramach którego alerty związane z potencjalnie ryzykownymi lub zakazanymi klientami będą poddawane analizie, fałszywe trafienia będą szybko sprawdzane i zamykane, a potencjalne prawdziwe alerty szybciej trafią do analityków Mashreq. Dzięki zwiększonej wydajności oferowanej przez platformę Silent Eight, Mashreq będzie mógł z łatwością poprawić swoje tempo przetwarzania i zmniejszyć trudności związane z wdrażaniem nowych klientów.

Wieloletnie partnerstwo jest zbieżne z kluczową strategią Mashreq obejmującą wykorzystanie narzędzi cyfrowych i innych innowacji w celu zwiększenia wygody dla klientów i znacząco obniża wpływ banku na środowisko. Dzięki sile platformy Silent Eight opartej na sztucznej inteligencji, pracownicy Mashreq zajmujący się weryfikacją zgodności i ryzyka będą mogli łatwo rozpoznawać i sprawdzać alerty dotyczące realnego ryzyka przestępstw finansowych.

„Mashreq wyróżnia się spośród innych instytucji finansowych z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jako podmiot zaangażowany w innowacyjne rozwiązania bankowe, który wzmacnia ogólnie rozumiane bezpieczeństwo globalnego systemu bankowego - powiedział Ben Rayner, dyrektor regionalny w Wielkiej Brytanii i regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Silent Eight. - Nasza platforma do sprawdzania nazw i niekorzystnych informacji w mediach jest doskonale dopasowana do potrzeb w zakresie zapewniania zgodności i potrzeb biznesowych szybko rozwijających się instytucji finansowych. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że możemy pomóc wspierać obecne i przyszłe ambicje banku Mashreq".

„W Mashreq jesteśmy zaangażowani w utrzymywanie najwyższych standardów w zakresie zgodności i dostosowania do przepisów, jak również w stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań. Nasze partnerstwo z Silent Eight jest tego doskonałym przykładem - powiedział Scott Ramsay, dyrektor grupy ds. zgodności i zgłaszania prania pieniędzy, Mashreq. - Biorąc pod uwagę rosnące wymagania przepisów dotyczące sankcji i prania pieniędzy, kluczowe dla nas jest przyjęcie innowacyjnych technologii, które pomogą nam skutecznie i efektywnie rozpoznawać potencjalne ryzyka. Możliwości automatyzacji zapewniane przez Silent Eight oraz podejście oparte na sztucznej inteligencji pozwalają nam wyprzedzać pojawiające się zagrożenia, przy zapewnieniu zgodności z przepisami i zabezpieczeniu interesów naszych klientów".

Informacje

Silent Eight

Silent Eight to spółka z branży RegTech, która współpracuje z instytucjami finansowymi w celu tworzenia rozwiązań łączących to, co najlepsze w ludziach z tym, co najlepsze w technologii, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozwiązanie firmy Silent Eight automatyzuje sprawdzanie alertów oraz proces ich badania i oceny poprzez odtworzenie ludzkiego rozumowania i podejmowania decyzji w oparciu o historyczne dane dotyczące przypadków i ciągłą naukę. Silent Eight pozwala instytucjom finansowym na zmniejszenie liczby fałszywych trafień, zwiększenie trafności i możliwości kontroli swoich działań związanych ze zgodnością. Silent Eight współpracuje z największymi bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi na świecie, w tym Standard Chartered, HSBC, FirstAbu Dhabi Bank i Emirates NBD. Silent Eight ma siedzibę w Singapurze i biura w Nowym Jorku, Londynie, Warszawie i Bangalore. Więcej informacji znajduje się na stronie www.silenteight.com .

Mashreq

Mashreq to bank obecny na rynku od ponad pół wieku, który wciąż posiada świeżość i innowacyjność startupów i aspirujących do wielkości nowych przedsiębiorstw. Mashreq to pionier kluczowych innowacji i nowych rozwiązań w dziedzinie bankowości, który zaczynając od podstawowych klientów korzystających głównie z kanałów cyfrowych doszedł do obsługi największych przedsiębiorstw i najzamożniejszych klientów w regionie.

Chce pomagać klientom w znajdowaniu sposobów, by „Wznosić się wyżej każdego dnia", będąc ich partnerem podczas wzlotów i upadków, aby mogli realizować swój potencjał, osiągać cele finansowe i żyć swoją wizją sukcesu.

Choć jest obecny w większości centrów finansowych świata, Mashreq ma swoją globalną siedzibę na Bliskim Wschodzie i oferuje usługi w dowolnym czasie i miejscu, w którym pojawiają się nowe możliwości dla klientów.

Mashreq zachęca aby znaleźć własny sposób, by wznosić się wyżej każdego dnia na stronie internetowej www.Mashreq.com/RiseEveryDay .