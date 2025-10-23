بنك إندونيسيا ينظّم بنجاح الحدث الختامي لمهرجان IN2MOTIONFEST 2025، عارضاً 1785 تصميماً من الأزياء المحتشمة تسلّط الضوء على ثراء المنسوجات التقليدية الإندونيسية "واسترا"

جاكرتا، إندونيسيا، 23 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- بالتعاون مع غرفة الأزياء الإندونيسية (IFC) ، نظّم بنك إندونيسيا بنجاح الحدث الختامي للمهرجان الإندونيسي الدولي للأزياء المحتشمة (IN2MOTIONFEST) 2025 في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2025، في مركز ومسرح جيكسبو للمؤتمرات في جاكرتا، ضمن فعاليات مهرجان إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي (ISEF) 2025 . يُعدّ مهرجان ISEF أكبر فعالية سنوية للاقتصاد والتمويل الإسلامي في إندونيسيا، ويُشكّل منصة تدمج مختلف الأنشطة في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

From batik to eco-print, from Jakarta to the world. IN2MOTIONFEST 2025 united 214 fashion designers and artisans under one shared vision: advancing Indonesia's modest fashion through synergy and collaboration.

حمل مهرجان IN2MOTIONFEST 2025 ، الذي افتتحه رسمياً محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو، شعار "رؤية واحدة، حركة واحدة: النهوض بالأزياء المحتشمة الإندونيسية من خلال التآزر والتعاون"، مؤكداً على العمل الجماعي والتعاون عبر القطاعات والتآزر بين الجهات الفاعلة في الصناعة، لتمكين صناعة الأزياء المحتشمة الإندونيسية من السيطرة على السوق المحلية والمنافسة عالمياً.

يُعدّ هذا الحدث السنوي منصة محفّزة لمنظومة صناعة الأزياء المحتشمة في إندونيسيا، من خلال تعزيز قدرة المنتجات وجودتها، والترويج للعلامات التجارية، والتوسع في الأسواق العالمية.

يواصل مهرجان IN2MOTIONFEST التزامه بالاستفادة المثلى من التنوع الثقافي الثري في إندونيسيا والمنسوجات التقليدية "واسترا" في منتجات الأزياء المحتشمة المستدامة. ويتّسق هذا النهج مع تطبيق الاقتصاد الأخضر داخل صناعة الأزياء المحتشمة الإندونيسية، مما يجعلها لاعباً قوياً في السوق العالمية.

عُرضت مجموعة واسعة ومتنوعة من المنسوجات التقليدية "واسترا" من جميع أنحاء إندونيسيا، تشمل الباتيك والسونغكيت ونسيج الإيكات ونسيج ATBM (النسيج غير الآلي) واللوريك والتابيس والساسيرانجان وجومبوتان (الصباغة المربوطة) والتطريز والمحبوكات والطباعة البيئية ، وذلك ضمن أنماط متنوعة من الأزياء المحتشمة. صمّم هذه القطع أعضاء إكرا (الصناعة الإبداعية الإسلامية الإندونيسية) وعلامات تجارية للأزياء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وطلاب مدارس الأزياء، وكانت من بين أبرز معروضات مهرجان IN2MOTIONFEST 2025 .

تضمّن مهرجان IN2MOTIONFEST 2025 عرض أزياء بمعايير دولية ومعرضاً تجارياً ، قُدّم خلاله 1785 مجموعة أزياء محتشمة من 214 مصمماً وعلامة تجارية محلية ودولية، إلى جانب 100 حرفي منسوجات تقليدية ضمن برنامج المواءمة التجارية للمنسوجات التقليدية. وفي هذا العام، تعاون مهرجان IN2MOTIONFEST مع 11 مصمماً دولياً من تايلاند وبنغلاديش والفلبين وماليزيا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا ودبي.

