بنك رأس الخيمة الوطني يعقد شراكة مع يونيون باي لزيادة عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس في الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي, دولة الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ويونيون باي إنترناشيونال عن تعاونهما لتعزيز تجربة الدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس في دولة الإمارات العربية المتحدة. و قد عمل بنك رأس الخيمة الوطني على تمكين جميع أجهزته للدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس مما يسمح لحاملي البطاقة بإجراء جميع عمليات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول الخاصة بهم ، مثل آبل باي ، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو البطاقات غير التلامسية. وستزيد هذه الشراكة بشكل كبير من نقاط الاتصال بالقبول في جميع أنحاء المنطقة وتجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول سوق رئيسي خارج الصين يكون جاهزا تماما للدفع بدون تلامس . يستهدف حل الدفع بدون تلامس حاملي بطاقات يونيون باي الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة. كما يمكن لحاملي بطاقات يونيون باي الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بتجربة دفع فعالة من حيث التكلفة وآمنة وسلسة.

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ومن خلال هذه الشراكة، قام بنك رأس الخيمة الوطني، أحد الشركات الرائدة و السبّاقة إلى تبنّي أنظمة الدفع بدون تلامس في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدمج شبكة يونيون باي القوية وتكنولوجيا الدفع المتقدمة لتوفير قبول الدفع ببطاقات يونيون باي لعملاء البنك. وستساهم هذه الشراكة أيضا في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح أول مجتمع غير نقدي في المنطقة وتعزيز تجربة الدفع الخالي من الاحتكاك في البلاد. كما ستمكن تجربة الدفع "انقر وانطلق" عملاء بنك رأس الخيمة الوطني من قبول البطاقات ليس فقط الصادرة من الصين، ولكن أيضا من شبكة متنامية من أكثر من دولة حيث أنشأت يونيون باي أعمالا قوية لإصدار البطاقات. و تعتبر شركة يونيون باي كبرى أنظمة دفع في العالم مع شبكة القبول المنتشرة في أكثر من 180 دولة.

و قد علّق شهزاد حميد، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، قائلا: "في بنك رأس الخيمة الوطني، نضع عملاءنا في صميم كل ما نقوم به. تتماشى شراكتنامع يونيون باي تماما مع مهمتنا المتمثلة في توفير تجربة عملاء سلسة. نحن نتفهم أهمية خيار الدفع الآمن وسهل الاستخدام ، ومن خلال هذا التعاون ، نهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة مريحة للغاية.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا أن نكون في طليعة هذا التطور الرقمي. كما نتطلع إلى التنفيذ الناجح لخدمات الدفع بدون تلامس وذلك بالتعاون مع يونيون باي ونتوقع التأثير الإيجابي الذي ستحدثه على حياة عملائنا اليومية".

و قال جيمس يانغ، المدير العام لشركة يونيون باي إنترناشيونال الشرق الأوسط: "إن يونيون باي إنترناشيونال متحمسة للشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني في إحداث ثورة في المدفوعات المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن تجربة الدفع بدون تلامس ستدعم الشركات المحلية لتوسيع نطاق أعمالها من خلال فتح أبوابها لحاملي البطاقات من أكثر من 75 دولة إضافة إلى شريحة كبيرة من العملاء القادمين من الصين. ستمنح تجربة الدفع بدون تلامس للعملاء الصينيين شعورا بإجراء المدفوعات كما يفعلون في وطنهم باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول و آبل باي ، سامسونغ باي، هوواوي باي، مي باي ، إضافة إلى بطاقات الدفع يونيون باي غير التلامسية. ونحن واثقون من أن هذا الحل الجديد سيمكن بعض الفئات الجديدة من العملاء الذين يرغبون في قبول بطاقات يونيون باي في البلاد من تجربة دفع آمنة، سلسة وأسرع."

نبذة عن بنك رأس الخيمة الوطني:

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية". ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbanklive و facebook.com/rakbank

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