بنك قطر للتنمية يعلن عن استثمار استراتيجي في شركة واحد Wahed العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية

الدوحة، قطر, 25 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يعلن بنك قطر للتنمية (QDB) عن استثمار استراتيجي في شركة واحد ((Wahed، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تدير شركة واحد Wahed حاليًا أصولاً تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي، وقد استقطبت أكثر من 400000 عميل حول العالم. تقوم الشركة على مبادئ دمقرطة الوصول إلى الخدمات المالية وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تطبيقها على الهاتف المحمول. تزيل شركة واحد Wahed العوائق أمام خدمات إدارة الاستثمار المتطورة التي كانت مخصصة تقليديًا للمستثمرين ذوي الثروات العالية.

Qatar Development Bank announces strategic investment in Wahed

قال خالد الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة واحد Wahed الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد، بنك قطر للتنمية. نحن نعتقد أن قطر تتماشى تمامًا مع مهمتنا في إنشاء شركة رائدة في مجال التمويل الإسلامي القائم على التكنولوجيا أولًا والتي تفتح نظامًا ماليًا خاليًا من الربا. ونحن نتطلع إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في أن تصبح اقتصادًا رائدًا قائمًا على المعرفة."

قال علي رحيمتولا، شريك في Cue Ball Capital: "إن الاستثمار الاستراتيجي لبنك قطر للتنمية هو إشارة واضحة على ثقة القطاع في شركة واحد Wahed وقدرتها على صناعة مستقبل التمويل الإسلامي".

نبذة عن شركة واحد Wahed

تأسست شركة واحد Wahed في عام 2015 وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي من خلال استثمارات سهلة الوصول وبتكلفة معقولة ومبنية على القيم. حققت الشركة تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار العالمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال إنشاء منصة رقمية سهلة الاستخدام توفر مجموعة من منتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك المحافظ المدارة والاستثمارات الاستثمارية والعقارية. تقدم شركة واحد Wahed خدماتها لأكثر من 400000 عميل على مستوى العالم وتدير أصولا تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.wahed.com

نبذة عن بنك قطر للتنمية

تتمثل مهمة بنك قطر للتنمية في تعزيز دورة التنمية الاقتصادية والابتكارية في قطر، ودعمها والمساهمة في التنويع الاقتصادي في البلاد. بالإضافة إلى تركيزه على تنمية القطاع الخاص في قطر، يعد بنك قطر للتنمية محفزاً قوياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، حيث يعمل على تمكين الاقتصاد المحلي وتحسين مستويات المعيشة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.qdb.qa/

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