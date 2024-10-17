بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة والعالم - الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات تفتتح مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بمدينة دبي للإنترنت

• الإعلان عن افتتاح مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، وهو أول مركز للوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط على هامش معرض "جيتكس جلوبال" لتعزيز التواصل بين روّاد الأعمال الكوريين والمبتكرين في المنطقة

• المركز الذي تبلغ مساحته أكثر من 6,500 قدم مربّع في وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات، بدعم من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي لمركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي للإنترنت. وقد جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" 2024، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024.

DIC x GITEX 2024 - NIPA

ويأتي افتتاح مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات في إطار ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للأعمال، دعماً لأهداف مذكرة التفاهم التي وقّعتها الوكالة القائمة في كوريا الجنوبية مع مدينة دبي للإنترنت، وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا، على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال" لعام 2023.

ويُعدّ هذا المركز الجديد في دبي أول مراكز الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، في حين أنّه المركز السادس ضمن شبكتها العالمية التي تضمّ سيليكون ڤالي وسنغافورة والهند وهانوي ومدينة هوشي منه. ويهدف المكتب الإقليمي القائم في مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي وشريك المعرفة لمعرض "جيتكس جلوبال" 2024، إلى دعم مبادرات ريادة الأعمال المشتركة وتنمية المواهب عبر ربط شركات التكنولوجيا الكورية والمستثمرين الكوريين في القطاع بنخبة واسعة وغنية من المبتكرين والمخترعين والمستثمرين على مستوى المنطقة.

وسوف يسهم مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بدعم شركات التكنولوجيا الكورية التي تسعى إلى التوسّع ضمن منطقة الشرق الأوسط، عبر إقامة علاقات استراتيجية مع نخبة رئيسية من الجهات الحكومية والشركاء في القطاع. وقد شارك في حفل افتتاح المركز الجديد في مدينة دبي للإنترنت كلّ من دوهيون كانغ، نائب الوزير في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وأبرز الشركاء في القطاع.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال دوهيون كانغ، نائب الوزير في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا: "يحظى اليوم افتتاح مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط هنا في دبي بأهمية بارزة. وتُعد هذه الخطوة من الإنجازات الملموسة ذات الأثر الملحوظ ضمن القطاع الرقمي، وذلك بعد تسليط الضوء على أهمية التعاون الثنائي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، إلى دولة الإمارات في يناير الماضي".

وقال سونج ووك هور، رئيس الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات: "يُعدّ افتتاح مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات بمدينة دبي للإنترنت إنجازاً بارزاً في إطار التزامنا الراسخ بإيجاد منظومة ابتكار عالمية مزدهرة. ونطمح من خلال هذا المركز إلى ربط الشركات وروّاد الأعمال الكوريين بنظرائهم في دولة الإمارات، مستفيدين من الموقع الإستراتيجي الذي تمتاز به دبي ومنظومة أعمالها المزدهرة. وسيكون مركزنا الجديد في مدينة دبي للإنترنت وجهة مثالية تتيح للمبتكرين فرص التعاون في سبيل إيجاد حلول رائدة لا تعود بالفائدة على دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية فحسب، بل تسهم أيضاً في إحداث أثر إيجابي مستدام على الساحة العالمية".

ومن جانبه، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت: إلى أنّ ضمان مستقبلٍ واعدٍ للجميع يعتمد على التعاون المشترك في سبيل الابتكار، في ظلّ التحوّل المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث يُعدّ افتتاح مركز الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات في مدينة دبي للإنترنت خطوة مهمة إلى مستقبل يرسم معالمه مثل هذا التعاون الرائد.

وقال عمّار المالك: "يعكس افتتاح مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي للإنترنت بصفتها منصّة رائدة للشركات وروّاد الأعمال، حيث تحرص على تنمية المواهب من خلال إتاحة فرص النمو وإقامة الشراكات ودخول أسواق جديدة. يسرّنا أن نرحّب اليوم بشركاء بارزين على غرار مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، في ظلّ سعينا الدؤوب لتحقيق أثر إيجابي مستدام عبر الابتكار في التكنولوجيا ودفع عجلة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

تجدر الإشارة إلى أنّ مساحة المركز الجديد تبلغ 6,535 قدماً مربعاً، حيث يضمّ سبعة مكاتب خاصّة و18 مساحة عمل مشتركة وغرف اجتماعات وصالة عرض لاستضافة ما يقارب 100 موظف وزائر، فضلاً عن قائمة بأربع فعاليات رئيسية مقرّرة خلال العام 2025. وسيجري افتتاح مقرّات سبع شركات دائمة في هذا المركز، والتي تضمّ "Wrtn Technologies" و"DeepNoid" و"CoreMovement" و"Genians" و"Mobiltech" و"Weeds Korea" و"Angelswing"، بالإضافة إلى "Esol Information & Communications" و"PineC&I" اللتين ستستفيدان من المساحات المكتبية المشتركة في هذا المركز.

ومن المقرّر أن تنطلق مساعي هذه الشركات للتوسّع ضمن سوق منطقة الشرق الأوسط من خلال مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، حيث سيزوّدها المركز بما يلزم من بيانات وأفكار خاصّة بالقطاع لتعزيز مشاركة شركات التكنولوجيا والموظفين الكوريين المتخصّصين في المنطقة، مستفيدين من منظومة الأعمال المتكاملة والرائدة التي توفرها مدينة دبي للإنترنت.

وتطمح مدينة دبي للإنترنت من خلال تعاونها مع مركز التعاون الكوري في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات إلى تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، اللتين وقعتا في مايو 2024 اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي البنّاء بين البلدين. وتستند هذه الاتفاقية إلى حجم التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغت قيمته 19.4 مليارات درهم إماراتي في عام 2023، حيث ستسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الطموحة لمضاعفة حجم تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي للإنترنت تقود مسيرة التحوّل الرقمي في المنطقة منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث تُعدّ وجهة رائدة لأكثر من 3,500 عميل من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية، بما فيها شركات مصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" وشركات صغيرة ومتوسطة مثل "جوجل" و"3 إم" و"مايكروسوفت" و"كريم"، بالإضافة إلى 29 ألف موظف متخصّص من ألمع الخبراء في عالم التكنولوجيا.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للتعهيد وحي دبي للتصميم.

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