بورصة HKEX تفتتح مكتبا لها في الرياض لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط

هونغ كونغ, 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- يسُر بورصة هونج كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة (المشار إليها في ما يلي بِـ"HKEX") أن تعلن اليوم (الأربعاء) أنها تخطط لافتتاح مكتب في الرياض في عام 2025. سيعزز المكتب الجديد من حضور بورصة HKEX في الشرق الأوسط حيث تتطلع المجموعة إلى تعزيز التواصل بين الصين ومنطقة الخليج، بهدف تسهيل فرص جديدة لعملائها ومصدريها في جميع أنحاء العالم.

ويقع مكتب الرياض الجديد في المملكة العربية السعودية التي تعد قوة اقتصادية ومركزاً مالياً رائداً في المنطقة، وسيمكن المكتب الجديد لبورصة هونج كونج من التواصل بشكل أفضل مع المستثمرين والشركات في أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية وابتكاراً في العالم، وتوفير الدعم الميداني لمساعدتهم على الوصول إلى منظومة المنتجات المالية الواسعة والمتنوعة في هونج كونج، وكذلك اغتنام الفرص الناشئة عن الاتجاهات الكبرى التي تحدد قصة النمو في آسيا.

قال بوني واي تشان، الرئيس التنفيذي لبورصة HKEX: "نحن سعداء بافتتاح مكتب لنا في الشرق الأوسط في الرياض، وهو ما يمثل الخطوة الأولى في تعزيز حضورنا في هذه المنطقة النابضة بالحياة وسريعة النمو. ويؤكد ذلك التزامنا الاستراتيجي بتعزيز الروابط بين الصين والشرق الأوسط في سوق رأس المال، مع دعم طموحات مجموعة واسعة من عملائنا في المنطقة وحول العالم. مع تنامي قوة العلاقات الاستثمارية بين الشرق الأوسط وآسيا، أصبح دور هونغ كونغ وبورصة HKEX في ربط رؤوس المال والفرص بين هذه المناطق أكثر أهمية من أي وقت مضى. من خلال الانضمام إلى مكاتبنا في بكين ولندن ونيويورك وشنغهاي وسنغافورة، سيمكننا مكتب الرياض الجديد من تعزيز التغطية العالمية وتسهيل وصول عملاء الشرق الأوسط إلى أسواق رأس المال الأكثر عالمية وتنوعاً وسيولة في آسيا في هونغ كونغ."

وقد أحرزت بورصة HKEX تقدما كبيرا في ارتباطاتها في الشرق الأوسط، من خلال التعاون والشراكات الهادفة. ويشمل ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، والترحيب بأول وأكبر صندوق متداول في آسيا وفي العالم يركز على السوق السعودية، وإضافة البورصة السعودية وبورصة أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى قائمة HKEX من البورصات المعترف بها. تظهر هذه المبادرات التزام يورصة HKEX بتعزيز التعاون وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق بين الصين والشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج صندوقين من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع الأسهم المدرجة في هونغ كونغ هذا الأسبوع في البورصة السعودية يمثل علامة فارقة في الربط بين سوق المال في هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية، ويستند إلى إدراج أول صندوق استثمار متداول تركز على السعودية في هونغ كونغ في شهر نونبر/تشرين الثاني الماضي.

الملحق

واصلت بورصة HKEX تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الشرق الأوسط:

فقد جلبت بورصة HKEX أول منتدى أسواق رأس المال الآسيوية ( CMF ) وقمة الأولوية – آسيا لمؤسسة التمويل الدولية ( FII ) إلى هونغ كونغ بهدف ربط المستثمرين والشركات بين المنطقتين

وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية ( STG ) في عام 2023 لاستكشاف التعاون في الإدراجات المتبادلة ومنتجات البورصة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

وأضافت البورصة السعودية (2023)، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي (2024)، إلى قائمة البورصات المعترف بها، مما يفتح الباب أمام شركات الشرق الأوسط للسعي إلى الإدراج الثانوي في هونغ كونغ

ورحبت بأول وأكبر إدراج لصناديق الاستثمار المتداولة في آسيا والمحيط الهادئ في هونج كونج (2023)

وافقت بورصة لندن للمعادن، وهي شركة تابعة لـ HKEX ، على إنشاء نقطة تسليم مستودع للنحاس والزنك في مدينة جدة الساحلية في البحر الأحمر

نبذة عن HKEX

بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة (HKEX) هي شركة مدرجة في البورصة (رمزها في بورصة هونج كونج:(388 وهي إحدى مجموعات البورصات العالمية الرائدة في العالم، حيث تقدم مجموعة من أسواق الأسهم والمشتقات والسلع والدخل الثابت وغيرها من الأسواق والمنتجات والخدمات المالية الأخرى، بما في ذلك بورصة لندن للمعادن.

بصفتها موصلًا فائقًا وبوابة بين الشرق والغرب، تسهل بورصة HKEX تدفق رأس المال والأفكار والحوار في الاتجاهين بين الصين وبقية العالم، من خلال مخططات Connect الرائدة، ونظامها البيئي المتنوع بشكل متزايد وأسواقها العميقة و ذات السيولة العالية والعالمية.

إن بورصة HKEX هي مؤسسة تهدف من خلال أعمالها ومن خلال عمل مؤسسة بورصة هونج كونج إلى ربط وتعزيز وتطوير أسواقها والمجتمعات التي تدعمها من أجل ازدهار الجميع.

www.hkexgroup.com