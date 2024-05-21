بيان صحفي من شركة Hard Rock International بشأن إعلان Star Entertainment

صدر عن

Hard Rock International

21 مايو, 2024, 20:22 AST

هوليوود، فلوريدا، 21 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- حرصت شركة Hard Rock International على معالجة التقارير الأخيرة التي تداولت عملية شراء محتملة لشركة Star Entertainment Group Limited (Star) في أستراليا. ونود أن نوضح جليًا أن شركة Hard Rock International غير مشاركة، بأي شكل من الأشكال، في أي مناقشات أو أنشطة أو مفاوضات تتعلق بعرض شراء محتمل لشركة Star، ولم تفوض أي جهة أخرى للقيام بذلك. كما لم تفوض شركة Hard Rock International استخدام علامة Hard Rock التجارية فيما يتعلق بأي عرض شراء محتمل تقدمه جهة خارجية لشركة Star.

فعلامتنا التجارية بُنيَت على إرث من النزاهة والتميز والالتزام تجاه ضيوفنا وشركائنا وأعضاء فريقنا حول العالم. نحن نأخذ على محمل الجد أي إساءة استخدام لاسم Hard Rock في معاملات تجارية غير مصرح بها. ونحن نجري حاليًا تحقيقًا في هذا الأمر وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية علامتنا التجارية وسمعتنا.

نحث الجهات المعنية والجمهور على الاعتماد فقط على الاتصالات الرسمية الصادرة عن شركة Hard Rock International للحصول على معلومات دقيقة حول أنشطتنا التجارية وشراكاتنا.

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/808184/Hard_Rock_Logo.jpg

 

 

من نفس المصدر

عروض Hard Rock الدولية الهائلة "Come Together (لنكن معا)" لإطلاق الوحدة العالمية من خلال برنامج الولاء Hard Rock™ وحملة جديدة من النجوم

عروض Hard Rock الدولية الهائلة "Come Together (لنكن معا)" لإطلاق الوحدة العالمية من خلال برنامج الولاء Hard Rock™ وحملة جديدة من النجوم

أعلنت Hard Rock الدولية عن إطلاقها للوحدة العالمية من خلال Hard Rock، وهو برنامج ولاء فريد من نوعه يكافئ الأعضاء على القيام بالأشياء التي يحبونها عبر ...
شراكة عالمية بين هارد روك إنترناشونال وسيمينول جيمنغ ورويال كاريبيان إنترناشيونال، وسيليبريتي كروزس تجلب فوائد السفر عبر البر والبحر

شراكة عالمية بين هارد روك إنترناشونال وسيمينول جيمنغ ورويال كاريبيان إنترناشيونال، وسيليبريتي كروزس تجلب فوائد السفر عبر البر والبحر

كشفت اليوم مجموعة هارد روك إنترناشونال (Hard Rock International) وسيمينول جيمنج (Seminole Gaming) وورويال كاريبيان (Royal Caribbean) المسجلة على مؤشر ...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

Image1

السفر

Image1

الترفيه

Image1

القمار / الكازينوهات

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة