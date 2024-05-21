بيان صحفي من شركة Hard Rock International بشأن إعلان Star Entertainment

هوليوود، فلوريدا، 21 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- حرصت شركة Hard Rock International على معالجة التقارير الأخيرة التي تداولت عملية شراء محتملة لشركة Star Entertainment Group Limited (Star) في أستراليا. ونود أن نوضح جليًا أن شركة Hard Rock International غير مشاركة، بأي شكل من الأشكال، في أي مناقشات أو أنشطة أو مفاوضات تتعلق بعرض شراء محتمل لشركة Star، ولم تفوض أي جهة أخرى للقيام بذلك. كما لم تفوض شركة Hard Rock International استخدام علامة Hard Rock التجارية فيما يتعلق بأي عرض شراء محتمل تقدمه جهة خارجية لشركة Star.

فعلامتنا التجارية بُنيَت على إرث من النزاهة والتميز والالتزام تجاه ضيوفنا وشركائنا وأعضاء فريقنا حول العالم. نحن نأخذ على محمل الجد أي إساءة استخدام لاسم Hard Rock في معاملات تجارية غير مصرح بها. ونحن نجري حاليًا تحقيقًا في هذا الأمر وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية علامتنا التجارية وسمعتنا.

نحث الجهات المعنية والجمهور على الاعتماد فقط على الاتصالات الرسمية الصادرة عن شركة Hard Rock International للحصول على معلومات دقيقة حول أنشطتنا التجارية وشراكاتنا.

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