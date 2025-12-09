Communiqué de presse : Le Forum d'engagement africain à Accra vise à renforcer la collaboration régionale en matière de gouvernance de l'Internet

ACCRA, Ghana, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) tient aujourd'hui le Forum d'engagement africain à Accra (Ghana). Organisé par l'ICANN sous l'égide de l'Association des universités africaines (AUA), le Forum rassemble un éventail de parties prenantes dans le but de s'aligner sur les priorités régionales et de promouvoir le rôle de l'Afrique dans le domaine de la gouvernance mondiale de l'Internet.

Axé sur les principaux leviers de la croissance numérique, l'événement comprendra des présentations sur les progrès accomplis par l'ICANN en matière d'acceptation universelle, le niveau de préparation de la région en vue de la prochaine série du programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) et les projets en cours menés dans le cadre de la Coalition pour une Afrique numérique. Le programme fera la part belle aux perspectives de la communauté et aux discussions ouvertes avec des dirigeants de l'organisation ICANN.

« La croissance de l'Internet en Afrique dépend de la collaboration et d'un investissement soutenu dans la préparation technique », a déclaré Pierre Dandjinou, vice-président de l'ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales en Afrique. « Les personnes présentes à ce Forum sont les mieux à même de nous dire ce qui fonctionne bien, ce qui nécessite une attention particulière et ce sur quoi des progrès réels peuvent être effectués. L'objectif est simple : une participation régionale plus active aux processus de l'ICANN, une gestion plus résiliente du système des noms de domaine et une feuille de route plus claire pour promouvoir l'innovation sur le continent. »

Le Forum sera suivi demain par le Forum africain sur le DNS, organisé par l'ICANN avec l'Association africaine de noms de domaine de premier niveau, l'Association des bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN en Afrique et le Registre des noms de domaine du Ghana. Cet événement se penchera en détail sur la résilience du DNS, l'exploitation des registres et bureaux d'enregistrement, ainsi que sur des aspects d'ordre technique et commercial qui façonnent le secteur des noms de domaine de la région.

« Les universités jouent un rôle central dans l'avenir numérique de l'Afrique et le développement des compétences clés nécessaires à sa gestion », a déclaré le professeur Olusola Oyewole, secrétaire général de l'AUA. « L'organisation de ce Forum témoigne de notre engagement à doter la prochaine génération d'ingénieurs, de décideurs politiques et d'innovateurs des connaissances nécessaires pour comprendre les systèmes qui sont à la base du fonctionnement de l'Internet, et y contribuer. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l'ICANN pour faciliter des discussions qui permettent de développer des compétences techniques et de renforcer la contribution de l'Afrique à la gouvernance mondiale de l'Internet. »

Le Forum d'engagement africain met en avant une volonté commune de mettre en place une large collaboration multipartite et de renforcer la stabilité et la résilience de l'Internet sur l'ensemble du continent africain.

L'inscription, les supports des séances et les présentations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.icann.org/africa-forums.

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne et soutient ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

L'Association des universités africaines est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif créée par les universités africaines afin de promouvoir la coopération entre elles ainsi qu'entre elles et la communauté académique internationale. Créée en 1967, l'AUA représente la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. L'AUA cherche à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur africain et à renforcer sa contribution au développement de l'Afrique en apportant son soutien aux fonctions essentielles des établissements d'enseignement supérieur tout en facilitant la réflexion critique et la recherche d'un consensus sur les questions qui touchent à l'enseignement supérieur en Afrique.

