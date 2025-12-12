بيانات جديدة من شركة Holborn Assets تكشف أن نزوح المليونيرات من المملكة المتحدة يغذّي طفرة في الطلب على التخطيط المالي للمغتربين في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تشهد المملكة المتحدة موجة تاريخية من الأثرياء البريطانيين الذين يغادرون البلاد، فيما يُعدّ الشرق الأوسط أحد أبرز المستفيدين من هذا النزوح. وتُظهر أحدث بيانات هجرة الثروات العالمية أن المملكة المتحدة مرشحة لفقدان نحو 16,500* مليونير في عام 2025، في ما يُعدّ أكبر تدفّق خارجي للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWIs) تسجّله أي دولة على الإطلاق. ويأتي ذلك بعد مغادرة ما يقرب من 10,000 مليونير في عام 2024 وأكثر من 4,000 في عام 2023، في مؤشر واضح إلى تسارع هذا الاتجاه.

وفي الوقت نفسه، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تصدّرها قائمة الوجهات الأولى في العالم للمليونيرات الوافدين، إذ تستقطب ما يقرب من 10,000 من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الجدد سنويًا، بفضل بيئتها الخالية من ضريبة الدخل، واقتصادها الديناميكي، وروابطها العالمية القوية.

هذا المشهد المتغيّر يعيد تشكيل سوق الاستشارات الموجّهة للمغتربين. وتشير شركة Holborn Assets، وهي شركة استشارات مالية ذات حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط، إلى ارتفاع بنسبة %35 في عدد الاستفسارات الواردة من المغتربين البريطانيين، حيث يسعى العديد منهم إلى الحصول على المشورة قبل انتقالهم من المملكة المتحدة.

ويقول سايمون باركر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Holborn Assets، إن هذا الاتجاه لا يمكن تجاهله:

«هذا ليس تسرُّبًا بطيئًا، بل نزوح جماعي. فأعداد متزايدة من الأثرياء البريطانيين تغادر المملكة المتحدة، ويختار أصحابها الانتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى سائر دول الخليج، بسبب البيئة الضريبية في المملكة المتحدة التي تزداد تعقيدًا وطابعًا عقابيًا.»

وقد أدّى القرار الأخير لحكومة حزب العمال في المملكة المتحدة بإلغاء نظام «غير المقيم ضريبيًا» (non-dom)، إلى جانب زيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية والميراث والضرائب المرتبطة بالثروة، إلى تقويض إحدى المزايا التاريخية التي تمتّعت بها لندن بوصفها مركزًا عالميًا للثروة. وفي المقابل، شهدت مدن خليجية مثل دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة تزايدًا ملحوظًا في أعداد المغتربين البريطانيين الأثرياء الوافدين إليها.

ويعكس الطلب المتنامي على التوجيه المالي حقيقة أخرى مفادها أن الانتقال للعيش في الخارج لم يكن يومًا أكثر تعقيدًا مما هو عليه اليوم. وتُظهر الأبحاث أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين يخططون للانتقال (%45**) غير متأكدين من كيفية إدارة شؤونهم المالية على المستوى الدولي، في حين يُبدي %59 منهم قلقًا حيال الضرائب ومتطلبات الامتثال عبر الحدود. وبصورة متزايدة، يبحث هؤلاء عن توجيه متكامل يساعدهم على ترسيخ أوضاعهم القانونية في بلد إقامتهم الجديد، بدءًا من مسارات الحصول على الإقامة وخيارات التأشيرات، ووصولًا إلى الجوانب العملية للحصول على وضع الإقامة طويلة الأجل.

ويقول روبرت باركر، الرئيس التنفيذي لشركة Holborn Assets، إن المغترب اليوم أصبح يتّبع نهجًا أكثر استراتيجية في طريقة تعامله مع مستقبله المالي:

«لم نعد نتلقى الاستفسارات فقط من أولئك الذين يعيشون ويعملون بالفعل في الخارج. فقد بدأنا نرى عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين يلجأون إلينا طلبًا للمشورة قبل انتقالهم.

إنها إشارة واضحة إلى أن التخطيط المالي لم يعد مجرّد أمر ثانوي بالنسبة للمغتربين؛ فهم يريدون وضوحًا كاملًا فيما يخص الضرائب والمعاشات التقاعدية وإدارة ثروتهم على المدى الطويل، ويريدون هذا الوضوح قبل أن يرتكبوا الأخطاء.»

وبينما تحاول بريطانيا التعامل مع اتّساع ظاهرة «هجرة المليونيرات»، تبدو اقتصادات دول الخليج في موقع يتيح لها الاستفادة من هذه التحوّلات.



فبفضل نظام ضريبة الدخل الصفري، واللوائح الصديقة للأعمال، وجودة الحياة العالية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كموطن عالمي مفضّل للثروة، وللمحترفين المغتربين الذين يتولّون إدارة هذه الثروات.

ملاحظات للمحررين

* بيانات من تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025 (Henley Private Wealth Migration Report .(2025

** بيانات من :HSBC/Ipsos يكشف بحث جديد أجرته HSBC عن التحديات المالية المرتبطة بالانتقال للعيش في الخارج.

نبذة عن Holborn Assets

تأسست Holborn Assets عام 1998، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية عالميًا، تُدير أصولًا تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار. كشركة عائلية، نعمل بأكثر من 550 موظفًا، بما في ذلك 250 مستشارًا ماليًا، عبر 23 مكتبًا مُنتشرًا حول العالم.

وتتخصّص الشركة في تقديم الاستشارات المالية المستقلة وإدارة الثروات للمغتربين، وتشمل خدماتها التخطيط المالي، والاستثمارات، والتأمين، والتخطيط للتقاعد والتركات، بالإضافة إلى برامج تأشيرات المستثمرين.

