شركة Holborn Assets تُطلق تطبيقًا جديدًا لتحسين إدارة الثروات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Holborn Assets، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المالية عالميًا، عن تطبيقها الجديد المُصَمم لتحسين، وتبسيط إدارة الثروات.

Holborn Assets App Details

يُقدِّم تطبيق Holborn حلًا شاملًا لإدارة الأمور المالية، حيث يُمكِن للمُستخدمين الاطلاع على تفاصيل مَحافظهم الاستثمارية، ومُراقبة أداء استثماراتهم، وإدارة بوالص التأمين، بالإضافة إلى قراءة أحدث الأخبار والتحليلات السوقية.

وفي هذا الصدد، صرَّح Robert Parker، الرئيس التنفيذي لشركة Holborn Assets، قائلًا: "نحن مُتحمسون جدًا لإطلاق تطبيقنا الجديد عبر الإنترنت، الذي سيُمكِّن عملائنا من الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة".

وأضاف قائلًا: "يُمثِّل هذا التطبيق أحدث خطواتنا نحو التحوُّل إلى شركة رقمية بالكامل، ويَعكس التزامنا بأن نكون شركة تُركِّز على العُمَلاء، وتُوَفر تقنيات سهلة الاستخدام في جميع الأوقات".

ومن أبرز ميزات التطبيق قدرته على تتبع طلبات الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.

يمكن للعُمَلاء مُتابَعة طلباتهم النشطة؛ بما في ذلك المرحلة الحالية للطلب، والمراحل اللاحقة لها، حيث تُوَفر هذه الميزة شفافية أكبر، وتُعَزز تجربة العملاء بشكل أفضل.

قال Simon Parker، الرئيس التنفيذي للعمليات في Holborn Assets: "شَهِدت تأشيرات المُستثمرين انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وأضاف قائلًا: "يتجه عدد مُتَزايد من الأشخاص إلى الحصول على الإقامة، والمُواطَنة من خلال برامج الاستثمار لتحسين قُدرتهم على التنقُّل عالميًا، وتعزيز فرصهم".

"يُمَثل تطبيقنا الجديد تقدُّمًا كبيرًا في كيفية إدارة العملاء، وتتبُّع الإقامة والمُواطَنة من خلال تطبيقات الاستثمار".

"سيحصل العملاء على التفاصيل خطوة بخطوة للعملية بأكملها، ويُمكنهم الوصول إلى المعلومات الحيوية المُتعلقة بطلباتهم، وفي نهاية المطاف، سيوفر تطبيق Holborn دعمًا أكبر وتجربة مستخدم مُحَسنة".

وفقًا للأبحاث*، فإن 60% من الأشخاص يستخدمون تطبيقًا مُخصصًا على الأقل مرة يوميًا لإدارة شؤونهم المالية، في حين أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يستخدمون تطبيقَين ماليَّين أو أكثر.

مع زيادة عدد الأشخاص الذين يضعون حياتهم المالية، وبياناتهم الحساسة على أجهزتهم، يُعد الأمان أولوية قصوى.

يَستخدم تطبيق Holborn تقنيات أمان على مستوى البنوك، لحماية المعلومات الشخصية للمُستخدمين، وضمان سلامة البيانات الحساسة.

تطبيق Holborn متاح الآن للتنزيل عبر جوجل بلاي لمُستخدمي Android، ومتجر التطبيقات لمُستخدمي نظام iOS.

ملاحظات

*هذه الأرقام مأخوذة من https://store.mintel.com/report/uk-money-management-apps-market-report#:~:text=Money%20Management%20Apps%20%E2%80%93%20Consumer%20Trends&text=Only%2014%25%20of%20consumers%20currently,make%20a%20payment%20or%20transfer.

تأسَّست Holborn Assets عام 1998، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية عالميًا، تُدير أصولًا تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار. كشركة عائلية، نعمل بأكثر من 550 موظفًا، بما في ذلك 250 مُستشارًا ماليًا، عبر 23 مكتبًا مُنتشرًا حول العالم.

نحن متخصصون في تقديم نصائح مالية مُستقلة، وخدمات إدارة الثروات للمُقيمين خارج أوطانهم؛ بما في ذلك التخطيط المالي، والاستثمارات، والتأمين، وتأشيرات المستثمرين.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2606837/HolbornAssetsApp.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2606836/Holborn_Assets_Logo.jpg