بيتديلتا سكيوريتيز تحصل على ترخيص كامل من هيئة سوق المال ضمن الفئة الخامسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤسس مكتبًا محليًا خاضعًا للرقابة في دبي

يمثل هذا الإنجاز اكتمال مسيرة بيتديلتا التنظيمية لدى هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدء تشغيل مكتبها بكامل طاقته في الخليج التجاري بدبي، ما يعزز التزام الشركة بترسيخ حضور ميداني خاضع للرقابة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م («بيتديلتا سكيوريتيز») اليوم أنها حصلت على الموافقة التنظيمية الكاملة من هيئة سوق المال («CMA») في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار ترخيص الفئة الخامسة (الترتيب والمشورة) (رقم الترخيص 20200000439). تأتي هذه الموافقة عقب حصول الشركة على الموافقة المبدئية في وقت سابق من هذا العام، وتمثل استكمالًا ناجحًا لعملية الترخيص الكاملة لدى الهيئة، بما شمل استيفاء متطلبات رأس المال، وإجراء التعيينات اللازمة ضمن هيكل الحوكمة، واستكمال الإعداد التشغيلي.

BitDelta Securities Secures Full CMA Category 5 License in the UAE

عقب منح الترخيص كاملًا، باشرت بيتديلتا سكيوريتيز عملياتها من مكتبها المحلي المخصص في المكتب 1515، مبنى مكاتب تماني للفنون، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة، لتؤسس بذلك حضورًا دائمًا وخاضعًا للرقابة في أحد أسرع المراكز المالية نموًا في العالم.

بوابة خاضعة للرقابة للوصول إلى الأسواق العالمية

بموجب إطار الفئة الخامسة لدى الهيئة، يُصرَّح لبيتديلتا سكيوريتيز بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها جهة مرخّصة لمزاولة نشاط التعريف وخاضعة للرقابة، إذ تربط المستثمرين المؤهلين من مستثمري التجزئة والمستثمرين المحترفين بوسطاء دوليين مرخّصين وذوي سمعة حسنة في مجموعة واسعة من فئات الأصول، تشمل الصرف الأجنبي، والسلع، والمعادن الثمينة، والمؤشرات، والأسهم، والسندات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، والأسواق الفورية.

يقتصر دور الشركة على التعريف بالوسطاء فحسب. لا تحتفظ بيتديلتا سكيوريتيز بأموال العملاء أو تديرها، ولا تنفذ عمليات التداول، ولا تقدم مشورة استثمارية بما يتجاوز النطاق المسموح به بموجب ترخيصها. تظل جميع قرارات التداول رهن تقدير العميل وحده، ولا تُجرى عمليات التعريف إلا مع مؤسسات مالية مرخّصة وخاضعة للرقابة تلتزم بمعايير صارمة في مجالات الأمن وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.

حضور ميداني في دبي

يعكس افتتاح مكتب بيتديلتا سكيوريتيز في دبي خيارًا استراتيجيًا مدروسًا لبناء حضورها محليًا، لا عن بُعد. سيكون مكتب الخليج التجاري المركز التشغيلي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعموم دول مجلس التعاون الخليجي، وسيضم فرقًا مخصصة لإجراءات انضمام العملاء والامتثال والشؤون التنظيمية وعلاقات الشركاء.

تلتزم بيتديلتا سكيوريتيز بنهج يقوم على التواصل البشري المباشر مع العملاء وشفافية الإجراءات، بما يضمن أن يحظى المستثمرون في المنطقة بدعم من متخصصين يفهمون السوق المحلية والبيئة التنظيمية والاحتياجات المحددة للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعليقات القادة

«يشكل حصول بيتديلتا سكيوريتيز على موافقة الهيئة الكاملة في إطار ترخيص الفئة الخامسة لحظة فارقة للشركة. فهذه الموافقة تتوج مسارًا تنظيميًا صارمًا، وتؤكد التزامنا ببناء أعمال في قطاع الخدمات المالية تتسم بالامتثال والشفافية والانضباط المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تشغيل مكتبنا المحلي في الخليج التجاري بكامل طاقته، لسنا مجرد جهة مرخّصة في المنطقة؛ فنحن حاضرون فيها، ونخضع للمساءلة، ونستثمر فيها. سيتولى خدمة عملائنا في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي فريق محلي مخصص يعمل تحت الإشراف المباشر للهيئة. وهذه، في نظرنا، هي الطريقة التي ينبغي أن تُقدَّم بها الخدمات المالية الحديثة: في إطار من الحوكمة والنزاهة والقرب من الأسواق التي نخدمها».

الدكتور ديميتريوس زامبوغلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتديلتا

أبوابنا مفتوحة

بعد أن أصبح مكتب بيتديلتا سكيوريتيز في دبي جاهزًا للعمل بكامل طاقته، تدعو الشركة العملاء والشركاء المحتملين والمتداولين المهتمين إلى زيارة فريقها والالتقاء به شخصيًا في الخليج التجاري. سواء كنتم مستثمرين تبحثون عن الوصول إلى الأسواق المالية العالمية عبر جهات خاضعة للرقابة، أو تمثلون مؤسسة مالية تستكشف فرص الشراكة، أو كنتم متداولين تبحثون عن جهة موثوقة ومرخّصة لمزاولة نشاط التعريف في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن فريق بيتديلتا سكيوريتيز مستعد للقائكم.

تتوفر استشارات حضورية من دون موعد مسبق واجتماعات مجدولة في المكتب 1515، مبنى مكاتب تماني للفنون، الخليج التجاري، دبي. تدعو الشركة كل من يرغب في معرفة المزيد عن خدمات التعريف بالوسطاء التي تقدمها في إطار خاضع للرقابة إلى التواصل معها مباشرة أو زيارة المكتب للحديث مع الفريق.

ترسيخ حضور طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتمحور استراتيجية بيتديلتا سكيوريتيز في دولة الإمارات العربية المتحدة حول الجمع بين تقنيات بمعايير مؤسسية وسيولة عميقة ونشاط تشغيلي محلي دائم على أرض الواقع، ضمن نموذج يعطي الأولوية للانضباط التنظيمي والحضور الفعلي والعلاقات مع العملاء القائمة على التواصل البشري، بدلًا من النهج الرقمية البحتة أو نهج المكاتب الفرعية. يؤكد الترخيص الكامل الصادر عن الهيئة ضمن الفئة الخامسة وإنشاء مكتب مخصص في دبي التزام الشركة طويل الأمد بسوق دولة الإمارات وطموحها إلى أن تصبح من أكثر الجهات المرخّصة لمزاولة نشاط التعريف والخاضعة للرقابة موثوقيةً في المنطقة.

نبذة عن بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م

بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م شركة مؤسسة ومسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب الترخيص رقم 1623673 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويقع مكتبها المسجل في المكتب 1515، مبنى مكاتب تماني للفنون، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة. والشركة مرخّصة وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار ترخيص الفئة الخامسة (الترتيب والمشورة)، وتحمل الترخيص رقم 20200000439. تعمل بيتديلتا سكيوريتيز بصفتها جهة مرخّصة لمزاولة نشاط التعريف وخاضعة للرقابة، إذ تربط المستثمرين المؤهلين بوسطاء مرخّصين وذوي سمعة حسنة في الأسواق المالية العالمية. لا تحتفظ الشركة بأموال العملاء أو تديرها، كما لا تنفذ عمليات التداول. تُقدَّم جميع الخدمات على أساس التعريف بالوسطاء فقط، مع الامتثال التام للمتطلبات التنظيمية السارية.

نبذة عن بيتديلتا

بيتديلتا شركة تكنولوجيا مالية ترتكز على الشفافية ومنظومة أمنية متينة وبنية تحتية بمعايير مؤسسية. تتيح المنصة للمستخدمين الأفراد والمحترفين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية عبر تقنيات مصممة لتحقيق كفاءة الأداء والموثوقية وتعزيز الثقة. وبقيادة الدكتور ديميتريوس زامبوغلو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهو قائد يحظى بتقدير عالمي في الأسواق المالية الخاضعة للرقابة ويتمتع بخبرة تزيد على عقدين، تجمع بيتديلتا بين الانضباط التنظيمي والابتكار في المنتجات لدعم المشاركة المستنيرة والانخراط طويل الأمد. يحمل الدكتور زامبوغلو درجة الدكتوراه في التمويل السلوكي من كلية كينغز في لندن، وقد حظي بتقدير مجلة فوربس ضمن إصدارها «أفضل 100 قائد في أوروبا»، كما أدرجته مجلة أريبيان بزنس ضمن قائمة «40 تحت سن الأربعين» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستفسارات الإعلامية واستفسارات المستثمرين

بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م

المكتب 1515، مبنى مكاتب تماني للفنون، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: [email protected]

الامتثال: [email protected]

الهاتف: +97145806507

الموقع الإلكتروني: https://bitdeltasecurities.ae

إخلاء المسؤولية: هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكّل عرضًا أو دعوةً أو توصيةً بشراء أي أداة مالية أو بيعها. ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال المستثمر. تعمل بيتديلتا سكيوريتيز للخدمات المالية ش.ذ.م.م حصريًا بصفتها جهة مرخّصة لمزاولة نشاط التعريف وخاضعة للرقابة بموجب ترخيصها من الفئة الخامسة لدى الهيئة، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تنفذ عمليات التداول، ولا تقدم مشورة استثمارية بما يتجاوز نطاق ترخيصها. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.