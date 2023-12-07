بيهايف تحقق نقلة تقنية استراتيجية في الإقراض البديل

دبي, 7 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تُعد شركة بيهايف أول منصة إقراض من نظير إلى نظير (P2P) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُنظم من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية. وقد شهدت الشركة نمواً سريعاً لتصبح الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفر حلولاً مالية بديلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة الإقراض دائمة النمو.



من خلال تسخير التطور في مجال تكنولوجيا التمويل الجماعي، تُمثل منصة بيهايف منارة للابتكار، وهي عبارة عن منصة إقراض إلكترونية قابلة للتوسع وقائمة على الحوسبة السحابية تتخطى عقبات التمويل التقليدية. تهدف منصة بيهايف الرائدة لبناء حلقة وصل بين المنشآت الطموحة والمستثمرين أصحاب الرؤى والأفكار المستقبلية، وإنشاء قناة سلسة للتمكين المالي.

في إطار سعي شركة بيهايف للتميز والابتكار والتقدم في مجال التكنولوجيا المالية، انضمت الشركة إلى منصة "UAE Trade Connect (UTC)" كأحدث عضو وثاني كيان غير مصرفي ينضم إلى ائتلافها. يهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى تعزيز عمليات التمويل التجاري وتقوية مساعي مكافحة الاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذا الصدد ستستفيد بيهايف من منصة "UTC" للكشف عن الفواتير الاحتيالية والمشبوهة والحد من مخاطر تكرار التمويل مقابل الفواتير المصرفية؛ مما يؤدي إلى زيادة تدفق تمويل رأس المال العامل لعملائها.

وقال كريج مور، الرئيس التنفيذي ومؤسس "بيهايف": "من خلال الانضمام إلى منصة "UTC"، تؤكد شركة بيهايف تفانيها في تعزيز الشفافية والأمان في العمليات المالية. هدفنا هو إحداث تغيير إيجابي في الإقراض من نظير إلى نظير جنب إلى جنب مع أعضاء "UTC" الآخرين، وهذا من خلال غرس قدر أكبر من الشفافية في منظومة للإقراض."

وفي تعليقه على ذلك، قال زول جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة "UTC": "لقد أصبحت التكنولوجيا المالية عنصراً هاماً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يثري المشهد المالي من خلال توفير بدائل مبتكرة لعمليات الإقراض التقليدية. ويساهم انضمام بيهايف إلى ائتلافنا في إزالة مخاطر تعاملاتهم المالية التي ستظهر في نظامنا في الوقت الحقيقي، وعلى أساس يومي، إلى جانب إزالة مخاطر التعاملات المالية للمصارف المنضمين إلى منصة UTC."

UAE Trade Connect (UTC): أطلقت في عام 2021 من قبل شركة "e& enterprise" والقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وتُقدم حلولاً تكنولوجيا للكشف عن المعاملات المشبوهة ومنع الاحتيال والازدواجية في الوقت الفعلي. تتميز هذه المنصة المتقدمة بدرجة كبيرة بأنها سحابية بالكامل، وتتضمن تقنيات متطورة مثل تقنية دفتر الأستاذ الموزع ( DLT) والذكاء الاصطناعي (AI). يضم الائتلاف حالياً 14 عضواً، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بينما تقوم شركات مالية إضافية بتجربة المنصة.

Beehive : هي أول منصة إقراض من نظير إلى نظير (P2P) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطة دبـي للخدمات المالية، ومن قبل الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. تتمتع بيهايف ببصمة قوية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك سوق سريع النمو في المملكة العربية السعودية. تهدف منصة بيهايف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أساسية في التنمية الاقتصادية، ولكنها غالبا ما تواجه تحديات التمويل. توفر بيهايف حلولا عملية وسريعة من خلال ربطهم بالمستثمرين العالميين الذين، في المقابل، يكسبون عوائد جذابة. من خلال معالجة الفجوة الهائلة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة 3 ٪ مع وجود فجوة ائتمانية تبلغ 250 مليار دولار أمريكي*. ومن هذا المنطلق لقد نجحت بيهايف في تسهيل تمويل أكثر من 2 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقها.

· لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحلول المالية المبتكرة لشركة بيهايف والتزامها بالتنمية الاقتصادية، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني Beehive.ae .

· لاكتشاف المزيد من المعلومات حول كيفية تحويل UAE Trade Connect (UTC) المشهد العام للتمويل التجاري باستخدام أحدث التقنيات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني uaetradeconnect.ae.

*https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/strategy-operations/articles/bridging-sme-gcc-finance-gap.html

النهاية



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حول بيهايف والإقراض من نظير إلى نظير:

تم إطلاق شركة بيهايف في عام 2014 من قبل رائد الأعمال كريج مور بدعم من ريك بودنر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. شركة بيهايف هي أكبر منصة إقراض نظير إلى نظير في دول مجلس التعاون الخليجي. يعتمد الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) على مبادئ التمويل الجماعي. تقوم المنصة بربط وربط المنشآت التجارية بمجموعة من المستثمرين للتخلص من تكلفة وتعقيد التمويل التقليدي. والنتيجة هي عملية أكثر كفاءة وانسيابية تمنح الشركات وصولاً أسرع إلى تمويل منخفض التكلفة وعوائد أفضل للمستثمرين على استثماراتهم.

لقد نمت شركة بيهايف بسرعة لتصبح رائدة في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث توفر حلولاً تمويلية بديلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في شهر مايو 2023، استحوذت "e&Enterprise" على أغلبية أسهم شركة بيهايف، مما أتاح فرصة كبيرة لزيادة وتسريع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرصة كبيرة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

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