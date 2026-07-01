بيهايف تستكمل الاستحواذ على حصة الأغلبية في منصة ثمار السعودية للتمويل الجماعي بالدين

الرياض، المملكة العربية السعودية, 1 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ --

Beehive completes majority stake acquisition in Saudi debt crowdfunding platform Themar

استكملت Beehive Group Holdings المحدودة الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة ثمار الأعمال التجارية (ذات مسؤولية محدودة)، الشركة القابضة لمنصة التمويل الجماعي بالدين الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي، وهي شركة ثمار الأعمال للتمويل الجماعي (شركة مساهمة مقفلة)في المملكة العربية السعودية. يجعل هذا الاستحواذ من بيهايف أول منصة رقمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مرخصة ومنظمة في ثلاثة أسواق ضمن مجلس التعاون الخليجي، هي الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية.يتزامن إتمام الصفقة مع محطة بارزة: إذ موّلت بيهايف حتى الآن أكثر من 3,000 شركة صغيرة ومتوسطة في أنحاء مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسها في عام 2014.

تعمل بيهايف في المملكة العربية السعودية منذ عام 2020، في البداية عبر شراكات مصرفية استراتيجية. يحوّل الاستحواذ على ثمار هذا الحضور إلى منصة مرخصة ومنظمة بالكامل، ما يضع الكيان الموحّد في موقع يتيح له تعزيز الوصول إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة.

قال بيتر تافنير ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في بيهايف: «تُعدّ المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة ديناميكية في المنطقة، ونحن ملتزمون بها منذ عام 2020. مع ثمار، ننتقل من حضور قائم على الشراكات إلى منصة مرخصة ومنظمة في المملكة، ما يمنحنا أساساً أقوى لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية. يتمتع الكيان المندمج بمقومات قوية للتوسع، إذ يجمع بين تقنيتنا، وسجلنا الحافل، وفهمنا للسوق، لإيصال تمويل أكثر يسراً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية».

قال يوسف الدباغ، الشريك المؤسس في ثمار: «توفر بيهايف النطاق الإقليمي، والتقنية، والعلاقات المؤسسية اللازمة لإتاحة مستوى جديد من الوصول إلى رأس المال أمام الشركات السعودية. معاً، نبني منصة مرخصة ومنظمة أقوى، قادرة على دعم عدد أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء المملكة، والإسهام في نمو منظومة ريادة الأعمال فيها».

يدعم هذا الاستحواذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعطي أولوية لتوسيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن يؤدي الجمع بين تقنية بيهايف الإقليمية، وشبكة تمويلها، وسجلها التشغيلي الحافل، ومنصة ثمار الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي، إلى توسيع الوصول إلى حلول تمويل شفافة ومنظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية، ودعم طموحات نمو القطاع الخاص في المملكة.

عقب ترتيب تمويلي منظم مع جولدمان ساكس وMagellan Capital في الإمارات العربية المتحدة، تتطلع بيهايف الآن إلى إنشاء تسهيل تمويلي مماثل في المملكة لتوسيع قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نبذة عن بيهايف:

تأسست بيهايف في عام 2014، وهي أول منصة رقمية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. يقع المقر الرئيسي لبيهايف في دبي، وهي تربط الشركات الباحثة عن التمويل بالمستثمرين القادرين على دعم نموها، مقدّمةً للشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء مجلس التعاون الخليجي بديلاً أسرع وأكثر تكلفة معقولة من القنوات المصرفية التقليدية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.beehive.ae أو .www.beehive.sa

في الإمارات العربية المتحدة، تخضع Beehive P2P المحدودة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. في سلطنة عُمان، تخضع بيهايف للتكنولوجيا المالية (شركة الشخص الواحد) لتنظيم هيئة الخدمات المالية. في المملكة العربية السعودية، تمتلك Beehive Group Holdings المحدودة حصة مسيطرة في شركة ثمار الأعمال للتمويل الجماعي بالدين شركة مساهمة مقفلة، التي تخضع لتنظيم البنك المركزي السعودي.

نبذة عن ثمار:

تُعدّ Themar.sa منصة سعودية للتمويل الجماعي بالدين مرخصة من البنك المركزي السعودي، وتربط المشاركين بالشركات النامية، بما يوفّر فرصاً منظمة وحلول تمويل يسهل الوصول إليها. منذ تأسيسها، ركزت Themar.sa على تمكين رواد الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة المشاركة للأفراد والمؤسسات بثقة وشفافية وأثر.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3002304/Beehive_x_Themar.jpg