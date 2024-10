تتويج على المنصة: فريق Lynk & Co Cyan Racing يفوز في السباق في تشوتشو

تشوتشو، الصين, 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- اعتلى فريق Lynk & Co Cyan Racing منصة التتويج مجددًا في جولة بطولة العالم لسباقات FIA TCR التي أقيمت في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، إذ حقق الفريق جائزة المركز الأول ومركزين ثالثين، ناجحًا بذلك في تَصدُّر الترتيب العام.

image

أقيمت الجولتان 11 و 12 من بطولة العالم لسباقات TCR في حلبة تشوتشو الدولية. يضم المضمار بأكمله 14 منعطفًا، مع أقصى فارق ارتفاع يبلغ 25.98 مترًا، مما يفرض اختبارًا قاسيًا على أداء السيارة وقدرتها على المناورة ومهارات السائق. كما شكّلت العاصفة الرعدية الشديدة التي هطلت خلال السباق تحديًا جديدًا للسائقين، وخلقت جوًا مفعمًا بالتشويق والغموض حول مجريات السباق.

سيطر فريق Lynk & Co Cyan Racing على المراكز الثلاثة الأولى في التصفيات، وأمَّن لنفسه نقط انطلاق قوية للسباقات التالية. في ظل الظروف الممطرة التي سادت الجولة 1، شكَّل استخدام الإطارات الجافة وأوزان موازنة السيارة (BoP) Lynk & Co 03 FL عائقًا كبيرًا، مما أجبر السائق Thed Björk على الاكتفاء بالمركز الثالث. أما في الجولة 2، فقد حقق السائق Ma Qing Hua من Lynk & Co Cyan Racing انطلاقة رائعة في السباق وتقدَّم إلى المركز الثاني، ثم صعّد الضغط وباغت بهجوم صاعق في اللفة الأخيرة. نجح Ma في تجاوز منافسه ببراعة من الداخل عند المنعطف الرابع (T4)، واستمر في المنافسة ليحقق الفوز في النهاية بفارق أقل من أربعة أعشار من الثانية. كما قدّم بطل العالم مرتين Yann Ehrlacher أداءً جيدًا أيضًا في هذا السباق المليء بالحوادث، إذ أنهى السباق في المركز الثالث على منصة التتويج على الرغم من مواجهته بعض المشاكل الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق Lynk & Co Teamwork Motorsport، الذي يتنافس في سلسلة سباقات TCR الصينية، أثبت أيضًا جدارته وتفوقه في هذه الجولات. وقد تنافس الفريق على نفس الحلبة مع فريق Lynk & Co Cyan Racing، ويواصل تصدر ترتيب سائقي وفرق بطولة TCR الصينية.

تقدم سلسلة سيارات Lynk & Co 03، باعتبارها نماذج السيارات المُعدّة للسباق لكلا فريقي Lynk & Co، أداءً على مستوى السباقات وجودة استثنائية، مما يسلط الضوء على السمة الفريدة للعلامة التجارية في عالم السباقات. وتواصل العلامة التجارية تطبيق الخبرة والتكنولوجيا التي اكتسبتها في مسابقات السباقات الكبرى على تصاميم النماذج المنتجة بكميات كبيرة، مما يثري تجربة المنتج من خلال ضبط منتجاتها وفقًا لمعايير السباق.

تعزز النتائج تَصدُّر فريق Lynk & Co Cyan Racing الترتيب وتوفر له أساسًا متينًا للبطولة السنوية التي ستُقام في ماكاو في نوفمبر. شركة Lynk & Co مستمرة في استعراض قوة علامتها التجارية للعالم، وتعزيز تجربة القيادة اليومية من خلال أداء منتجاتها الذي يحاكي مستويات السباق، والمضي قدمًا في تغيير تجربة التنقل.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات بأكمله؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِّسَت لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.

للتواصل:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2537035/image.jpg