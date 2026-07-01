تاتو سيتي تعيّن CRBC مقاولًا رئيسيًا لمشروع Jabali Towers البارز

تاتو سيتي، كينيا, 1 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ --

عيّنت تاتو سيتي شركة الطرق والجسور الصينية (CRBC) مقاولًا رئيسيًا لمشروع Jabali Towers، ما يمثل انطلاق أعمال تشييد برجين سكنيين بارزين، إلى جانب مكاتب ومحال تجارية في Tatu Central، حي أعمال ونمط حياة نابض بالحياة في المدينة، يرسم ملامح مستقبل المعيشة والعمل والترفيه المستدام في أفريقيا.

From left: Preston Mendenhall, Group COO and Country Head, Kenya, Rendeavour; Stephen Jennings, Founder and CEO, Rendeavour; Yu Xiaodong, General Manager, China Road and Bridge Corporation (CRBC); and Du Xiao, Marketing Director, CRBC, during the appointment of CRBC as the main contractor for Jabali Towers, the landmark high-rise mixed-use development in Tatu City, Kenya.

يمثل Jabali Towers استثمارًا كبيرًا في قطاع العقارات في كينيا، ويعزز مكانة تاتو سيتي بوصفها المدينة الجديدة الرائدة في أفريقيا ومشروع تطوير حضري مخطط بعناية. يتجلى الطلب القوي في السوق، إذ تم بالفعل بيع 75% من البرج A مسبقًا لمشترين كينيين ودوليين يسعون إلى الاستثمار في نمط حياة متكامل.

يمتد Jabali Towers على مساحة مبنية إجمالية قدرها ‎88,000/m2، ويتألف من برجين سكنيين بارتفاع 25 و36 طابقًا، تحيط بهما مرافق تشمل فندقًا يضم 150 غرفة، ومكاتب من الدرجة الأولى، و35 متجرًا ومطعمًا. يوفر المشروع شقق استوديو، وشققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم تبدأ أسعارها من 9.7 مليون شلن كيني (74,500 دولار أمريكي)، ما يتيح لأصحاب المنازل والمستثمرين فرصة امتلاك مسكن في المنطقة الاقتصادية الخاصة متعددة الاستخدامات الرائدة في كينيا.

يستمتع السكان بمرافق نمط حياة راقية، تشمل مركزًا للياقة البدنية، ومسبحًا لا متناهيًا، وحدائق منسقة، ومرافق العافية، ومساحات عمل مشتركة، وساحات عامة نابضة بالحياة صُممت لتعزيز الحياة المجتمعية.

تُعد CRBC واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الهندسة والإنشاءات، ولديها محفظة واسعة تمتد عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. في كينيا، تتولى الشركة حاليًا تنفيذ مدينة تالانتا الرياضية، الملعب الرئيسي لكأس الأمم الأفريقية 2027، إلى جانب مشاريع بنية تحتية كبرى أخرى. ويجلب هذا التعيين خبرة هندسية وقدرة على التنفيذ تحظيان باعتراف عالمي.

قال ستيفن جينينغز، مؤسس شركة رانديفو ورئيسها التنفيذي، وهي الشركة المالكة والمطورة لتاتو سيتي: «يمثل بدء أعمال البناء في Jabali Towers دليلاً واضحًا على التزامنا بالوفاء بوعودنا. في تاتو سيتي، الجودة غير قابلة للتفاوض وتوجّه كل قرار نتخذه. نبذل جهودًا كبيرة لاختيار شركاء وموردين من السوق المحلية ومن مختلف أنحاء العالم ممن يشاركوننا معاييرنا الصارمة التي لا تقبل المساومة في التنفيذ. يعكس تعيين CRBC هذا الالتزام. يمثل Jabali Towers خطوة أخرى في بناء مدينة تحقق قيمة مستدامة لكينيا وللأجيال المقبلة».

يحظى المشروع بدعم استثمارات في البنية التحتية على مدى أكثر من 15 عامًا في تاتو سيتي، وتشمل إمدادات مياه الشرب على مدار 24 ساعة، واستمرارية إمداد الكهرباء بنسبة 99.7%، واتصال إنترنت عالي السرعة بالألياف الضوئية، وأكثر من 70 كيلومترًا من طرق بمعايير دولية، بما يوفر البنية التحتية المتوقعة من مدينة عالمية حديثة.

ترتكز جاذبية Jabali Towers طويلة الأمد على منظومة العيش والعمل والترفيه الفريدة في تاتو سيتي. من المقرر افتتاح Wellington College International Kenya في عام 2028، ما سيعزز جاذبية المدينة لدى الأسر الكينية والمغتربين والمهنيين الباحثين عن تعليم عالمي المستوى ضمن بيئة آمنة ومخططة بعناية.

كما يستمتع السكان بأكثر من 100 كيلومتر من مسارات المشي وركوب الدراجات، والمتنزهات، والبحيرات، ومساحات خضراء واسعة، في حين تفتح Tatu Wildlife Sanctuary، محمية الحياة البرية الحضرية الوحيدة في العالم، أبوابها في نهاية عام 2026، محققةً رؤية تاتو سيتي في دمج الطبيعة مع الحياة الحضرية الحديثة.

سيوفر Jabali Towers أكثر من 2,000 وظيفة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، بما يدعم التوظيف على امتداد سلسلة القيمة ويولد فرصًا طويلة الأجل من خلال مكاتبه وفندقه ومطاعمه ومنافذ البيع بالتجزئة وخدمات إدارة الممتلكات، ليسهم بصورة إضافية في النمو الاقتصادي في مقاطعة كيامبو وفي كينيا.