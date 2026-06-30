Tatu City désigne CRBC comme maître d'œuvre du projet emblématique des Jabali Towers

TATU CITY, Kenya, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Tatu City a désigné China Road and Bridge Corporation (CRBC) comme maître d'œuvre du projet Jabali Towers, marquant ainsi le début de la construction de deux tours résidentielles emblématiques, ainsi que de bureaux et de commerces à Tatu Central, le quartier d'affaires et de loisirs dynamique de la ville qui façonne l'avenir de la vie, du travail et des loisirs durables en Afrique.

From left: Preston Mendenhall, Group COO and Country Head, Kenya, Rendeavour; Stephen Jennings, Founder and CEO, Rendeavour; Yu Xiaodong, General Manager, China Road and Bridge Corporation (CRBC); and Du Xiao, Marketing Director, CRBC, during the appointment of CRBC as the main contractor for Jabali Towers, the landmark high-rise mixed-use development in Tatu City, Kenya.

Le projet Jabali Towers représente un investissement majeur dans le secteur immobilier kenyan et renforce la position de Tatu City en tant que première ville nouvelle d'Afrique et projet d'aménagement urbain planifié à grande échelle. La forte demande du marché est évidente : la tour A est déjà vendue à 75 % à des acheteurs kenyans et internationaux désireux d'investir dans un mode de vie épanouissant.

Le complexe Jabali Towers s'étend sur une surface bâtie totale de 88 000 m² et se compose de deux tours résidentielles de 25 et 36 étages, entourées d'un hôtel de 150 chambres, de bureaux de catégorie A et de 35 boutiques et restaurants. Ce complexe immobilier propose des studios et des appartements d'une, deux ou trois chambres à partir de 9,7 millions de KES (74 500 USD), offrant ainsi aux particuliers et aux investisseurs la possibilité d'acquérir un logement dans la principale zone économique spéciale à vocation mixte du Kenya.

Les résidents bénéficient d'équipements haut de gamme, notamment d'un centre de remise en forme, d'une piscine à débordement, de jardins paysagers, d'espaces dédiés au bien-être, d'espaces de coworking et de places publiques animées, conçues pour favoriser la vie en communauté.

CRBC est l'une des principales entreprises mondiales d'ingénierie et de construction, avec un vaste portefeuille de projets couvrant l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine. Au Kenya, l'entreprise réalise actuellement le Talanta Sports City, le stade phare de la Coupe d'Afrique des nations 2027, ainsi que d'autres grands projets d'infrastructure. Sa nomination apporte une expertise technique et une capacité de mise en œuvre reconnues à l'échelle mondiale.

« Le lancement des travaux de construction des Jabali Towers témoigne clairement de notre engagement à tenir nos promesses. » Chez Tatu City, la qualité est une priorité absolue et guide chacune de nos décisions. Nous mettons tout en œuvre pour trouver, tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale, des partenaires et des fournisseurs qui partagent nos normes d'exécution sans compromis. La nomination de CRBC témoigne de cet engagement. « Jabali Towers marque une nouvelle étape dans la construction d'une ville qui apporte une valeur durable au Kenya et aux générations futures », a déclaré Stephen Jennings, fondateur et PDG d' Rendeavour, propriétaire et promoteur de Tatu City.

Ce projet s'appuie sur plus de 15 ans d'investissements dans les infrastructures de Tatu City, notamment un approvisionnement en eau potable 24 heures sur 24, une disponibilité électrique de 99,7 %, une connexion Internet haut débit par fibre optique et plus de 70 kilomètres de routes répondant aux normes internationales, offrant ainsi les infrastructures attendues d'une ville mondiale moderne.

L'attrait à long terme des Jabali Towers repose sur l'écosystème unique « vivre, travailler et se divertir » de Tatu City. Le Wellington College International Kenya, dont l'ouverture est prévue en 2028, renforcera encore l'attrait de la ville auprès des familles kenyanes, des expatriés et des professionnels à la recherche d'un enseignement de niveau international au sein d'un environnement sécurisé et aménagé selon un plan d'urbanisme global.

Les habitants profitent également de plus de 100 kilomètres de sentiers pédestres et cyclables, de parcs, de lacs et de vastes espaces verts. Par ailleurs, la réserve naturelle de Tatu, unique au monde en tant que réserve urbaine, ouvrira ses portes fin 2026, concrétisant ainsi la vision de Tatu City qui consiste à intégrer la nature à la vie urbaine moderne.

Le projet Jabali Towers permettra de créer plus de 2 000 emplois tout au long de ses phases de construction et d'exploitation. Il favorisera ainsi l'emploi sur l'ensemble de la chaîne de valeur et générera des opportunités à long terme grâce à ses bureaux, son hôtel, ses restaurants, ses commerces et ses services de gestion immobilière, contribuant ainsi davantage à la croissance économique du comté de Kiambu et du Kenya.