تبني التنوع الثقافي: يحتفي مهرجان شنغهاي السياحي الخامس والثلاثين بالثقافات المحلية والدولية

مدينة شنغهاي, 3 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- بدأ مهرجان شنغهاي للسياحة رقم 35 ("المهرجان") رسميًا في 14 سبتمبر مع عروض حية وموكب كبير في شارع التسوق Nanjing Road Pedestrian Mall، حيث احتفى الرياضيون الأولمبيون والفنانون من الداخل والخارج بالثقافات المحلية والدولية.

يمكنك الاطّلاع على البيان الصحفي التفاعلي متعدّد القنوات هنا: https://www2.multivu.com/shanghai_tourism/9295051-en-the-35th-shanghai-tourism-festival-celebrates-local-and-international-cultures

Girls from the Luoyang Institute of Culture and Tourism's Hanfu Performance Art Troupe performed "Blossoming Ruyi" with ruyi scepters. The Latvian Contemporary Ballet Company showcases Latvia's charm with vibrant performances

لقد صُمم المهرجان، الذي يستمر حتى يوم 6 أكتوبر، لخلق تجارب لا تُنسى ورحلة فريدة لكل من السكان المحليين والمسافرين من دول العالم. في الحفل الافتتاحي قُدم عرضٌ نابضٌ بالحياة مليء بالتنوع الثقافي يضم 25 فريقًا من المؤدين من آسيا وأوروبا وأمريكا وأوقيانوسيا (منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا)، يشارك كل منهم في واحدة من 25 منصة عائمة مذهلة. بالإضافة إلى المشهد الرائع، انضم الرياضيون الأولمبيون من شنغهاي، بمن فيهم المنافس في أولمبياد باريس 2024، Tan Haiyang، جنبًا إلى جنب مع المغنيين والراقصين لتقديم عرض افتتاحي بعنوان "إشعال الحماس، لإسعاد المدينة".

يستضيف المهرجان 100 فعالية، ويعرض 1,000 منتج ويشهد مشاركة 10,000 شركة، تحت عنوان "زيارة شنغهاي"، ويستضيف مجموعة واسعة من الفعاليات مثل "ليالي المتعة بلا نوم" و"مغامرات الواجهة المائية" و"سحر الحضر"، بالإضافة إلى معارض للناس لاستكشاف المناظر الطبيعية الثقافية المتنوعة، مثل "فن دونخوانغ العظيم" و"معرض على قمة الهرم: حضارة مصر القديمة".

تتبنى كل منطقة في شنغهاي موضوعًا فريدًا، مثل: استكشاف المدينة القديمة، ورحلات الممر المائي، ومهرجانات الطعام؛ لتسليط الضوء على التنوع الثقافي الثري للمدينة. علاوة على ذلك، تعمل جولات الحافلات السياحية ذات الطابقين على تعزيز عروضها باستخدام معرض الانغماس الرقمي في الواقع الافتراضي المُسمى "نوتردام الخالدة"، ما يوفر تجربة انغماس عميقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم سبعة أحداث في "طرقات المدينة (CityWalk)" ذات موضوعات خاصة، كل منها مصممة لعرض جوانب فريدة من ثقافة شنغهاي الحضرية النابضة بالحياة.

وقد أُطلقت عروض ترويجية وعروض خاصة لأجل المهرجان، بما في ذلك تذاكر بنصف السعر في 62 معلمًا سياحيًا، وخصومات حصرية محدودة الوقت لمعرض "فن دونخوانغ العظيم" لسياح مدينة تشينكو الأثرية (Chunqiu)، وخصم بنصف السعر لمنصة "مدينة الضوء البديع" العائمة من مؤسسة SAGA، وأكثر من ذلك.

إضافة إلى كل ذلك، قامت شركة Trip.com بتحديث مسار جولة نصف اليوم المجانية للعملاء الدوليين داخل المدينة وتعاونت مع أكثر من 200 علامة تجارية من 20 دولة في جميع أنحاء العالم لتقديم عروض خاصة على تذاكر الفنادق والمطارات وأفضل المناطق السياحية. بينما تتعاون مجموعة Greenland Group مع شركة Expedia لإطلاق امتيازات حصرية بما في ذلك تذاكر مجانية للمعرض.

كما سيُفتتح أكثر من 20 طابقًا جديدًا في مركز التسوق Global Harbor خلال المهرجان، وستطلق مجموعة Jiushi Tourism سلسلة من العروض الرياضية وعروض السفر بالتزامن مع بطولة التنس 2024 Shanghai Rolex Masters.

صرح Cheng Meihong، نائب المدير العام لإدارة بلدية شنغهاي للثقافة والسياحة: "على مر السنين، ازدهر المهرجان ليصبح رمزًا لشنغهاي ورسخ المدينة كوجهة سياحية مشهورة عالميًا ونافذة للمسافرين من جميع أنحاء العالم لتجربة المناظر الطبيعية الجميلة في شنغهاي والأطعمة والمشروبات اللذيذة والمخصوصة، والتعرف على الصين وتراثها الثقافي المتأصل".

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2522607/Luoyang.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2522608/Latvia.jpg