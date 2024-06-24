تتألق شركة Vantage Markets كراعي ماسي في معرض Money Expo Columbia 2024

بورت فيلا، فانواتو، 24 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- شركة Vantage Markets أو ("Vantage")، هي وسيط مالي رائد متعددة الأصول، يسرها أن تعلن عن الاختتام الناجح لمشاركتها ورعايتها في معرض Money Expo Columbia 2024، الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 16 مايو في أغورا بوغوتا، مركز المؤتمرات.

جمع الحدث قادة المجال والمتداولين والخبراء الماليين من جميع أنحاء العالم.

معرض Money Expo Columbia 2024

Vantage Markets Shines as Diamond Sponsor at Money Expo Colombia 2024

هو تجمع رئيسي يوحد المتداولين والشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية والوسطاء داخل مجتمع التداول والاستثمار الديناميكي. ويعمل الحدث كمنصة محورية للتواصل والتعرف على اتجاهات السوق والتفاعل مع أفضل العلامات التجارية المالية من خلال المعارض والجلسات التعليمية وورش العمل التي يقودها خبراء الصناعة.

وباعتبارها الراعي الماسي، عرضت Vantage عروضها الخاصة للتداول بالتجزئة وبرامج الشراكة تحت إشراف Vantage Partners في الجناح رقم 5، بالقرب من صالة القهوة. جذب الجناح اهتمامًا كبيرًا وإثارة مع حلول التداول المبتكرة لـ Vantage و حملة السحب المحظوظ الشائعة..

كان أحد أبرز الخطابات الرئيسية التي ألقاها أليخاندرو زيلنيكر، استراتيجي أعمال الشركات التابعة لشركة Vantage LATAM، حول "Como dejar de perder dinero en el Trading" ("كيف تتوقف عن فقدان المال في التداول"). وقد حظيت جلسته بحضور جيد و بإشادة كبيرة لنصائحه العملية والرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى مساعدة المتداولين على تحسين أدائهم وتحقيق نجاح أكبر في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم Vantage Markets بجائزة "أفضل وسيط منظم" في الحدث، مما يسلط الضوء على التزامها بالتميز ومعايير المجال .

قال أليخاندرو: "نحن سعداء لكوننا جزءًا من معرض Money Expo Columbia 2024

كراعٍ ماسي". "إن حضورنا في هذا الحدث يؤكد التزامنا تجاه السوق وتفانينا في تقديم حلول تداول عالية المستوى ودعم لعملائنا وشركائنا. قدم المعرض منصة ممتازة للتفاعل مع المتداولين والمهنيين في المجال ، ونحن متحمسون للعلاقات والفرص الجديدة التي ظهرت."

تستمر Vantage في توسيع بصمتها في السوق، حيث تقدم تكنولوجيا متطورة وظروف تداول تنافسية وخدمة عملاء استثنائية. تعزز مشاركة الشركة في معرض Money Expo Columbia 2024 مكانتها كشركة رائدة موثوقة ومبتكرة في مجال الخدمات المالية.

للمزيد من المعلومات حول Vantage Markets وخدمات الوساطة المبتكرة، يرجى زيارة Vantagemarkets.com.

نبذة عن Vantage

إن Vantage Markets أو Vantage هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، والتي من بينها الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، إذ توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به وتطبيقاً للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء في @vantage

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