تتعامل AgDevCo في صفقة الاستثمار في الأسهم مع Agris من أجل نمو إنتاج وتوزيع الأغذية الطازجة في شرق أفريقيا

نايروبي، كينيا, 30 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- قام المستثمر الزراعي المتخصص AgDevCo باستثمار رأس المال، لموقف أقلية كبير، في منصة الأعمال الزراعية في شرق أفريقيا Agris، قسم الزراعة في Maris Ltd.

سيساند الاستثمار نمو إنتاج Agris وتوزيع الأعشاب والخضروات والأفوكادو عالية الجودة من مزارعها في كينيا، وخدمة الأسواق المحلية والدولية.

AgDevCo in equity investment deal with Agris for growth of fresh-food production and distribution in East Africa.

"لقد قام فريق Agris بالفعل ببناء ثلاث شركات زراعية رائعة في كينيا. نحن متحمسون لتعميق شراكتنا في شرق أفريقيا، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل في المناطق الريفية والمساعدة في دفع تطوير الصناعات الزراعية ذات المستوى العالمي،"، كما قال كريس إسحاق، مدير تكنولوجيا . AgDevCo

نمت شركات Agris التشغيلية الثلاث، Evergreen Fresh وEvergreen Herbs وEvergreen Avocados، بسرعة منذ تأسيس Agris في عام 2020. بدأت Evergreen Herbs من خلال إعادة تأهيل مزرعتين بالقرب من نيروبي وهي الآن واحدة من أكبر منتجي الأعشاب الطازجة في شرق أفريقيا، مع إنتاج على مدار السنة وأكثر من 2000 موظف.

تقوم Evergreen Fresh بتوزيع الفواكه والخضروات من مزارع Agris وشبكة المزارعين إلى جميع المتاجر الرئيسية في كينيا. إنها تعزز علاقات الشراء الشفافة مع المزارعين وتوفر للمستهلكين الجودة والاتساق من خلال توزيع سلسلة البرد المخصصة.

إن Evergreen Avocados هو مشروع مشترك مع Granot ، وهو منتج وتوزيع رائد عالمي للأفوكادو، لزراعة أكثر من 400 هكتار من الأفوكادو للتصدير في مزرعة Ndabibi في نيفاشا. في مارس/آذار 2023، قامت AgDevCo باستثمار 8 ملايين دولار أمريكي في Evergreen Avocados، من خلال قرض الميزانين منظم بمرونة لدعم بساتين الأفوكادو الجديدة، والتي تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات حتى تنضج. ستكون Ndabibi أيضًا موطنًا لمرفق أبحاث وتطوير تقني لدعم تطوير صناعة الأفوكادو الأوسع في كينيا.

"سيساعدنا هذا الاستثمار في نشر ممارسات تجارية زراعية مبتكرة، لإنتاج الفواكه والخضروات عالية الجودة بشكل مستمر ومستدام للسوق المحلية والمستهلكين في الخارج، ومواصلة النمو مع شركائنا،" كما قال ران كادوش، الرئيس التنفيذي لشركة Agris. "إنه نوع التحول الذي نحتاج إلى رؤيته في جميع أنحاء الزراعة في شرق أفريقيا، لتسريع دمج المنطقة في النظم الغذائية العالمية حتى يلعب المنتجون الأفارقة دورًا أكبر في الأمن الغذائي العالمي".

تم توفير الدعم القانوني من قبل Charles Russell Speechlys، وYKJ Legal وAnjarwalla & Khanna لِـ AgDevCo ، وأنجيلي أرورا من Allectus Law لِـ Agris.

تعدAgris شركة تابعة لِـMaris Ltd، وهي مجموعة استثمارية في مرحلة مبكرة تحت إدارة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تقدم Agris للمستثمرين إمكانية الوصول الفريد إلى محفظة متكاملة من عمليات الأعمال الزراعية المخصصة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الغذائية الطازجة عالية الجودة.

يمكنك الإطلاع على مزيد من المعلومات على: www.agris.group

تعد AgDevCo مستثمرًا متخصصًا في الزراعة الأفريقية، حيث تنمو الأعمال الزراعية المستدامة والمؤثرة، مع 280 مليون دولار أمريكي تحت الإدارة. رؤيتهم هي قطاع زراعة تجاري مزدهر، يفيد كل من الناس والكوكب من خلال الاستثمار في الأعمال الزراعية ودعمها للنمو وخلق فرص العمل وإنتاج ومعالجة الأغذية وربط المزارعين بالأسواق. إنهم يدعمون شركائهم في العمل نحو الاستدامة المناخية، وحيثما أمكن، الحلول التجديدية. أجرت AgDevCo أكثر من 65 استثمارًا حتى الآن.

يمكنك الإطلاع على مزيد من المعلومات على: www.agdevco.com