AgDevCo conclut un accord de prise de participation avec Agris pour la croissance de la production et de la distribution de produits frais en Afrique de l'Est

NAIROBI, Kenya, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- AgDevCo, un investisseur spécialisé dans l'agriculture, a réalisé un investissement en actions pour occuper une position minoritaire importante dans la plateforme agroalimentaire est-africaine Agris, la division agricole de Maris Ltd.

Cet investissement soutiendra la croissance de la production et de la distribution par Agris d'herbes aromatiques, de légumes et d'avocats de haute qualité à partir de ses fermes au Kenya, afin de desservir les marchés nationaux et internationaux.

AgDevCo in equity investment deal with Agris for growth of fresh-food production and distribution in East Africa.

« L'équipe d'Agris a déjà construit trois entreprises agricoles impressionnantes au Kenya. Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat en Afrique de l'Est, dans le but de promouvoir la sécurité alimentaire, de créer des emplois dans les zones rurales et d'aider à stimuler le développement d'industries agricoles de classe mondiale », a déclaré Chris Isaac, directeur des systèmes d'information pour AgDevCo.

Les trois sociétés opérationnelles d'Agris - Evergreen Fresh, Evergreen Herbs et Evergreen Avocados - ont connu une croissance rapide depuis la création d'Agris en 2020. Evergreen Herbs, qui a débuté par la réhabilitation de deux fermes près de Nairobi, est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs d'herbes fraîches en Afrique de l'Est, avec une production tout au long de l'année et plus de 2 000 employés.

Evergreen Fresh distribue des fruits et légumes provenant des exploitations agricoles et du réseau de cultivateurs sous-traitants d'Agris à tous les principaux points de vente du Kenya. Elle promeut des relations d'achat transparentes avec les agriculteurs, et offre aux consommateurs la qualité et la cohérence des produits grâce à une distribution dédiée avec chaîne du froid.

Evergreen Avocados est une coentreprise avec Granot, un leader mondial de la production et de la distribution d'avocats, qui cultive plus de 400 hectares d'avocats destinés à l'exportation dans la ferme de Ndabibi de Naivasha. En mars 2023, AgDevCo a réalisé un investissement de huit millions de dollars dans Evergreen Avocados, via un financement mezzanine structuré de manière flexible, afin de soutenir de nouveaux vergers d'avocats qui prennent jusqu'à quatre ans pour arriver à maturité. Ndabibi abritera également un centre de recherche et de développement technique pour soutenir le développement de l'industrie kényane de l'avocat.

« Cet investissement nous aidera à déployer des pratiques agro-commerciales innovantes, à produire de manière cohérente et durable des fruits et des légumes de haute qualité à la fois pour le marché local et les consommateurs à l'étranger, et à continuer de croître auprès de nos partenaires », a déclaré Ran Kadosh, PDG d'Agris. « C'est le type de transformation que nous devons voir dans l'ensemble de l'agriculture en Afrique de l'Est, pour accélérer l'intégration de la région dans les systèmes alimentaires mondiaux et permettre aux producteurs africains de jouer un plus grand rôle dans la sécurité alimentaire mondiale. »

Le soutien juridique a été assuré par Charles Russell Speechlys, YKJ Legal et Anjarwalla & Khanna pour AgDevCo, et Angeli Arora de Allectus Law pour le compte d'Agris.

Agris est une filiale de Maris Ltd, un groupe d'investissement en phase de démarrage avec plus de 100 millions de dollars sous gestion en Afrique subsaharienne. Agris offre aux investisseurs un accès unique à un portefeuille intégré d'opérations agro-industrielles, positionné de façon à répondre à la demande mondiale croissante pour des produits alimentaires frais de haute qualité.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.agris.group

AgDevCo est un investisseur spécialisé dans l'agriculture africaine, qui développe des entreprises agroalimentaires durables et à fort impact, avec 280 millions de dollars sous gestion. AgDevCo a pour vision un secteur agricole commercial prospère, qui profite à la fois aux personnes et à la planète en investissant dans les agro-industries et en les aidant à se développer, à créer des emplois, à produire et à transformer des aliments et à relier les agriculteurs aux marchés. AgDevCo aide ses partenaires à œuvrer en faveur de la durabilité climatique et, dans la mesure du possible, de solutions régénératives. AgDevCo a effectué plus de 65 investissements à ce jour.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.agdevco.com