تتعاون Apollo Cancer Centres مع Accuray لإطلاق أول برنامج للعلاج الإشعاعي الآلي التجسيمي في شبه القارة الهندية

سيعزز البرنامج تطوير رعاية الأورام، وبالتالي النهوض بمشهد الرعاية الصحية في المنطقة

سيشارك الحضور في مناقشات متعمقة وبراهينها، مما يضمن تجربة تعليمية قوية وعملية

بانغالور، الهند, 27 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Apollo Cancer Centres (ACC)، بالتعاون مع Accuray، وهو مزود عالمي لأجهزة العلاج الإشعاعي، اليوم عن إطلاق أول مركز تعليمي للعلاج الآلي والتجسيمي في شبه القارة الهندية، برنامج الجراحة الإشعاعية الآلية والتجسيمية. ستُقام هذه المبادرة في ACC في تشيناي وبنغالور، وستوفر تدريبًا تعليميًا متقدمًا على الجراحة الإشعاعية لأخصائيين الأورام الإشعاعية والفيزيائيين وأخصائيين الإشعاع والتكنولوجيين من الهند وعبر شبه القارة الهندية.

صرح السيد Dinesh Madhavan، رئيس مجموعة الأورام ومستشفى Apollo العالمية للمشاريع المحدودة: "في مجال رعاية السرطان، تُمهد التقنيات الرائدة الطريق لعلاج شخصي وفعال للغاية. إن إطلاق برنامج العلاج الإشعاعي الآلي التجسيمي من قبل Apollo Cancer Centres وAccuray سيعزز من مرافق التدريب لمنطقة الآسيان. وسيساعد في تزويد أخصائيين الأورام والفيزيائيين والمعالجين بالمعرفة الحيوية ومهاراتها اللازمة للاستفادة من أحدث تقنيات CyberKnife. "

قال الدكتور Sridhar PS، رئيس جهاز Cyperknife للجراحة الإشعاعية الألية: "إن إطلاق برنامج التدريب في Apollo Cancer Centre هو فرصة استثنائية لتعزيز المهارات والمعرفة في العلاج الإشعاعي الآلي والتجسيمي. منذ إطلاق نظام Cyberknife للجراحة الإشعاعية الآلية في الهند والتجربة الغنية لأكثر من 5000 مريض، سنشارك الآن معلومة قيمة في برنامج التدريب. وستُمكن أخصائين الأورام من تطوير رعاية السرطان من خلال تدريب Cyberknife."

وصرحت السيدة Suzanne Winter، المسؤولة والرئيس التنفيذي لشركة Accuray: "تحتفل Accuray بتوسيع نظام ™CyberKnife® S7 إلى Apollo centers في تشيناي وبنغالور، مما يعرض تعاوننا الدائم مع مستشفيات Apollo لتعزيز رعاية السرطان في الهند. مع دقة لا مثيل لها، يعيد نظام CyberKnife S7 تعريف معايير العلاج، مما يمكّن الأطباء من تحسين النتائج. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح تقديم جرعات عالية من الإشعاع، وذلك عادة خلال جلسة إلى 5 جلسات لعلاجات سريعة وفعالة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في علاج السرطان."

نظام CyberKnife هو جهاز العلاج الإشعاعي الآلي غير الغزوي مصمم لعلاج الأورام بدقة عالية وأقل ضرر على الأنسجة السليمة المحيطة بها. يستخدم التصوير المتقدم ونظم الآليات المحوسبة لتقديم أشعة عالية التركيز من الإشعاع، مما يسمح بعلاج الأورام المعقدة والصعبة الوصول إليها.

بهدف توفير "مركز تعليمي" شامل على مستوى عالمي، ستستفيد الأكاديمية من أطباء CyberKnife الطموحين في الهند وشبه القارة.

من خلال جلب مثل هذه المبادرة التعليمية عالية المستوى إلى الهند، تستمر Apollo Cancer Centres في قيادة الابتكار الطبي، والتفرغ لتعزيز مهارات أخصائيين الرعاية الصحية، وفي نهاية المطاف تحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء البلاد.

#الفوز على السرطان

حول Apollo Cancer Centre – https://apollocancercentres.com/

موروثات الرعاية السرطانية: بث الأمل في الحياة لأكثر من 30 عامًا

تعني رعاية السرطان اليوم رعاية شاملة بقيمة 360 درجة، والتي تتطلب التزامًا وخبرة وروحًا لا تقهر من أخصائيين السرطان.

يمتلك Apollo Cancer Centre شبكة في جميع أنحاء الهند مع أكثر من 325 أخصائي أورام للإشراف على تقديم علاج الأورام الدقيق المتطور. يقدم أطباء الأورام لدينا رعاية سرطانية على مستوى عالمي بعد تطبيق قائمة أعضاء في إطار فرق إدارة السرطان المختصة. هذا يساعدنا في تقديم علاج مثالي للمريض في بيئة قدمت باستمرار معيارًا دوليًا للنتائج السريرية.

اليوم، يأتي الناس من 147 دولة إلى الهند للعلاج من السرطان في Apollo Cancer Centre. مع أول مركز علاج بأشعة البروتون القلمي والوحيد في جنوب آسيا والشرق الأوسط،Apollo Cancer Centre .

للاستفسارات الإعلامية أو مزيد من المعلومات، يرجى التواصل بـ: متخصص العلوم الطبية

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