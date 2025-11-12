مراكز أبولو للسرطان (ACCs) تحوّل الشوكولاتة إلى تذكيرات صحية عبر مبادرة "Check-Olate"

نيودلهي، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- احتفالًا بشهر التوعية بسرطان الثدي هذا العام، أطلقت مراكز أبولو للسرطان ( ACCs ) مؤخرًا في جميع أنحاء الهند مبادرة فريدة تمزج بين المتعة والتوعية من خلال " Check-Olate " ، قطعة حلوى لذيذة تحمل تذكيرًا ألذ: خدي لحظة لنفسك.

Apollo Cancer Centres launch ‘Check-Olate’ across India, empowering women to make breast self-examination a monthly ritual.

سرطان الثدي هو أحد التحديات الرئيسية للصحة العامة في جميع أنحاء العالم. تشير بيانات GLOBOCAN إلى وجود نحو 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي لدى النساء عالميًا. إدراكًا منهم للحاجة الملحّة إلى زيادة الوعي والوقاية الاستباقية، سعت مراكز أبولو للسرطان ( ACCs ) من خلال مبادرة Check-Olate إلى جعل العناية الذاتية أمرًا طبيعيًا وتمكين النساء من تحويل الفحص الذاتي للثدي إلى عادة شهرية.

أكد أبرز أطباء أورام الثدي في مراكز أبولو للسرطان ( ACCs ) أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي ليس مجرد أمر مهم — بل مُنقذ للحياة. وشددوا على أن مراكز أبولو للسرطان ( ACCs ) شهدت بنفسها كيف ساعدت الفحوصات في الوقت المناسب وزيادة الوعي على إنقاذ العديد من النساء عبر التشخيص والعلاج في المراحل المبكرة.

صرّح أطباء مراكز أبولو للسرطان ( ACCs ) أن مبادرة Check-Olate هي طريقتهم في تحويل لحظة استمتاع بسيطة إلى تذكير بالعناية الصحية الاستباقية. فالشوكولاتة الداكنة، المعروفة بخصائصها المضادّة للأكسدة وقدرتها على تحسين المزاج، تتحوّل إلى رسالة عناية مُطَمْئِنة، تذكّر كل امرأة بأن الفحص الذاتي البسيط للثدي — بضع دقائق فقط شهريًا — يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. ومن خلال جعل هذه الرسالة بسيطة وقريبة من الجميع، يهدف الأطباء إلى استبدال الخوف بالوعي والفعل.

قالت الدكتورة Preetha Reddy ، نائبة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Apollo Hospitals Enterprise Limited : "عندما تكون المرأة بصحة جيدة، تزدهر الأمم. صحة المرأة هي قوة مضاعِفة تعزّز الأسرة والمجتمع والاقتصاد. وعلاج الفجوة في صحة المرأة يمكن أن يضيف ما يقدّر بتريليون دولار سنويًا إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040. في أبولو، نعتبر صحة المرأة أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. ومن خلال مراكز أبولو للسرطان ( ACCs )، نعمل على تعزيز الكشف المبكر، وتمكين التدخل في الوقت المناسب، وبناء ثقافة تصبح فيها الرعاية الاستباقية هي الأساس. ومبادرة ' Check-Olate ' خطوة هادفة أخرى ضمن هذه المهمة، تذكّر النساء بأن العناية بالنفس ليست رفاهية؛ إنها قوة — وهي ما يدفع الهند نحو مستقبل أكثر صحة وقوة وازدهارًا".

كل قطعة من الشوكولاتة الداكنة ( Check-Olate ) تحمل رمز QR يفتح عند مسحه مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يوضح دليلًا لإجراء الفحص الذاتي للثدي خطوة بخطوة.

وبالإضافة إلى رمزيتها الدافئة، استخدمت مبادرة Check-Olate الشوكولاتة الداكنة نظرًا لفوائدها الصحية المُثبتة. فبحسب NCBI ، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تساعد على تقليل الالتهاب، ودعم صحة القلب، وتحسين المزاج.

