تتوفر الآن منهجيات تخزين RAID الرائدة من شركة PROMISE Technology للوسائط المتكاملة في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية

تهدف شراكات التوزيع الجديدة إلى توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات PromiseRAID الفائقة في مجال تطبيقات ما بعد الإنتاج والبث والرياضة والتعليم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، سيول، كوريا الجنوبية وهسينشو، 12 مارس 2024 / PRNewswire / -- تعلنPROMISE Technology الشركة الرائدة في منهجيات RAID لتخزين وتدفق البيانات، عن إتاحة مجموعتها المتكاملة من منهجيات الوسائط المتكاملة الآن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية، بالتعاون مع شركاء التوزيع.

لمعرفة المزيد عن منهجيات تخزين الوسائط الغنية الرائدة من PROMISE، يرجى التواصل مع الموزع المحلي الخاص بك أدناه:

الشرق الأوسط

الموزع United Broadcast & Media Solutions(LLC) اسم جهة الاتصال Ashok Dias رقم الهاتف +971 4 288 9014 عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

كوريا الجنوبية

الموزع Andico (Analog Digital Corp.) Media Village Tech اسم جهة الاتصال السيد Lee, Hojune السيد Cho, Yong Joon رقم الهاتف +82 1090201398 +82 1037668752 عنوان البريد الإلكتروني [email protected] [email protected]

صرحت Alice Chang، مديرة التسويق في شركة PROMISE Technology rhzgm قائلة: "يشهد مجال الوسائط المتكاملة ازدهارًا واسعًا في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية". وأضافت: "يزداد تدفق البيانات بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تطور دقة وجودة محتوى الوسائط المتعددة. وتعمل مجموعة PROMISE الكاملة لمنهجيات الوسائط المتكاملة- بما في ذلك سلسلة Pegasus وVTrak - على تسخير هذا النمو لتقديم أداء موثوق على مستوى احترافي."

تعزيز مرحلة ما بعد الإنتاج والبث من خلال وحدة تخزين عالية الأداء

لقد أصبحت الحاجة إلى وجود منهجيات تخزين متقدمة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع ميل صناعة الوسائط نحو التنسيقات عالية الدقة التي تتراوح بين 4K و8K. وتظهر أنظمة التخزين الخاصة بشركة PROMISE Technology في طليعة هذه المسيرة، حيث تتمتع بإمكانيات النطاق الترددي العالي الضرورية لبث الفيديو وتوزيع المحتوى. لا تسهل هذه الأنظمة النسخ الاحتياطي الفعال والأرشفة المتدرجة فحسب، بل تضمن أيضًا ألا تقف أحجام الملفات ومتطلبات النطاق الترددي الكبيرة في طريق الإنتاجية ومواعيد التسليم الدقيقة.

إحداث ثورة في وسائل الإعلام الرياضية باستخدام التكنولوجيا المتطورة

في عالم الرياضة سريع الوتيرة، يعد التقاط كل لحظة بدقة عالية أمرًا بالغ الأهمية. توفر منهجيات PROMISE Technology النطاق الترددي والتخزين المطلوبين لتسجيل اللقطات الرياضية عالية الدقة التي تصل دقتها إلى 4K و8K، وتتضمن هذه المنهجيات سلسلة Pegasus32 وPegasusPro المحمولة، إلى جانب سلسلة VTrak E وD5000 عالية السعة. تعمل هذه المنهجيات على تمكين الملاعب الرياضية من التقاط اللقطات وفهرستها وتحريرها وتوزيعها بكفاءة، مما يعمل على تعزيز تجربة مشاهدة المباريات للجماهير في جميع أنحاء العالم.

تعزيز الخبرات التعليمية باستخدام منهجيات التخزين المتقدمة.

لقد أدى دمج مقاطع الفيديو في العملية التعليمية إلى إحداث تغيير جذري في عمليات التدريس والتعلم. توفر سلسلة Pegasus32 وVTrak E وD5000 من شركة PROMISE Technology منهجيات تخزين محمولة يسهل إدارتها واستخدامها في الفصول الدراسية. تساهم هذه الأنظمة في دعم عملية التعليم عبر الإنترنت، عبر إتاحة البنية التحتية التي يمكنها استيعاب عدد كبير من الطلاب وتخزين محتوى الوسائط المتكاملة بشكل آمن.

المزج بين قابلية النقل و السرعة والسعة المرتفعتين

تم أخذ إمكانية التنقل والراحة بعين الاعتبار عند تصميم أحدث منهجيات التخزين من PROMISE Technology، بما في ذلك طرازات Pegasus M4 وR12 المدمجة والمحمولة. توفر هذه المنهجيات ترتيبات تصل سعتها إلى 240 تيرابايت، مما يوفر سرعة نقل بيانات عالية من خلال اتصالات Thunderbolt 4. بالإضافة إلى ذلك، توفر سلسلة VTrak E وD5000 خيارات تخزين سريعة وعالية السعة يصل حجمها إلى 4.6 بيتابايت، مما يلبي احتياجات الأعمال المتطلبة في مرحلة ما بعد الإنتاج.

فرصة التعاون السلس مع PROMISE Technology

تقدم سلسلة VTrak E وD5000 منهجيات تخزين NAS وSAN الموحدة التي تمكن العديد من المستخدمين من التعديل في نفس الوقت، مما يقلل بشكل كبير من الفترات الزمنية التي يستغرقها المشروع. توفر هذه المنهجيات بالتعاون مع محولات SANLink3 فرصة التعاون السلس بين أعضاء الفريق، مما يجعل تفريغ اللقطات ذات الحجم الكبير بدقة 4K إلى 8K أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.

نبذة عن PROMISE Technology

إن PROMISE Technology هي شركة رائدة معترف بها عالميًا في مجال تخزين البيانات المتدفقة وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا. تم تصميم المنهجيات المبتكرة لهذه العلامة التجارية ودعمها بتقنيات PromiseRAID وBoost لتتناسب مع الاحتياجات الفريدة لأسواق المراقبة والوسائط المتكاملة والسحابة وتكنولوجيا المعلومات. تتمركز فرق المبيعات والهندسة ذات الخبرة العالية في PROMISE في مواقع إستراتيجية في جميع أنحاء مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا واليابان وقارة آسيا والمحيط الهادئ والصين، وتعمل على تقديم خدمات ودعم غير مسبوقين للعملاء من جميع أنحاء العالم.

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