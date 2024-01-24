تجدد شركة Vantage عروض منتجات المؤشرات لعام 2024، مما يجعلها واحدةً من أكثر المنتجات تنافسية في المجال

بورت فيلا، فانواتو، 24 يناير 2024 /PRNewswire/ -- قامت Vantage (أو Vantage Markets)، وهي وسيط متعدد الأصول حاز على العديد من الجوائز، بتجديد منتجات العقود مقابل الفروقات الخاصة بها على المؤشرات، لتعزيز فعالية التكلفة لمتداولي العقود مقابل الفروقات. .

وكجزء من عملية التحديث، ستقدم Vantage نطاقًا أوسع من المؤشرات لمجموعة منتجاتها، بدءًا من مؤشر ستريتس تايمز (STI) ومؤشر بورصة تايوان (TWSE). كلا المؤشرين عبارة عن أدوات معروفة يتم تداولها، وتمثل أيضًا البورصات ذات الصلة.

Vantage revamps Indices product offering for 2024, making it one of the most competitive in the industry

وقد حظيت عقود الفروقات لمؤشرات Vantage باستحسان كبير، وذلك نظرًا لمزاياها التنافسية الرئيسية، والآن يستعد المتداولون للاستمتاع بمزايا أكبر.

رافعة مالية عالية تصل إلى 1:500: من خلال تعزيز المتداولين بالمرونة، تتيح Vantage لعملائها تضخيم إمكاناتهم للتداول من خلال رافعة مالية عالية، مما يتيح إدارة صفقات أكبر باستثمار رأس مال صغير. فروق أسعار تنافسية: بفضل هيكل التسعير التنافسي والشفاف، تسمح Vantage للمتداولين الأفراد بالاستمتاع ببعض من أقل فروق الأسعار في السوق، مما قد يؤدي إلى تقليل تكاليف التداول الخاصة بهم بنسبة تصل إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Vantage تخفيضات تنافسية على نحو استثنائي للوسطاء المعرفين (IBs). نطاق واسع من الأسواق: بالإضافة إلى توفير منتجات العقود مقابل الفروقات المتداولة على المؤشرات من الولايات المتحدة وهونج كونج وأوروبا، فإن عرض منتجات العقود مقابل الفروقات من Vantage يسمح أيضًا للمتداولين باستكشاف الفرص في الأدوات الأخرى من خلال حساب واحد، لاستيعاب المزيد من استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر. الحماية من الرصيد السلبي: تلتزم شركة Vantage بمساعدة المتداولين لحمايتهم من الخسائر التي تتجاوز رصيد حساب أموالهم المودعة، عندما يتداولون في ظل ظروف التداول العادية في السوق.

يقول مارك ديباليير، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage: "في Vantage، التزامُنا بالتميز لا يتزعزع". "إن التوسع في عروض منتجات العقود مقابل الفروقات للتداول على المؤشرات التابعة لنا يعزز التزامنا بتزويد المتداولين بتجربة تداول موثوقة وشاملة تميزنا عن الشركات المنافسة".

لمزيد من المعلومات حول منتجات العقود مقابل الفروقات المتداولة على المؤشرات التابعة لـ Vantage، يُرجى زيارة الموقعhttps://www.vantagemarkets.com/trading/markets/indices-trading/

معلومات عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط متعدد الأصول يقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFD)، بما في ذلك الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

وبفضل خبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، تتجاوز شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًّا تجاريًّا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداوَل على نحو أكثر ذكاء مع Vantage على

http://www.vantagemarkets.com/

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للتواصل: غوينيث ياو، [email protected]