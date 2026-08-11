تحالف إي دي إف بور سوليوشنز وشركاء الخضراء وأوكيو للطاقة البديلة يحقق الإغلاق المالي لمشروع جعلان لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاواط في سلطنة عمان

يمول ائتلاف تقوده إي دي إف باور سوليوشنز و شركاء الخضراء وأوكيو للطاقة البديلة مشروع جعلان بني بوعلي المستقل لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاواط.

من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.

عند بدء التشغيل، ستوفر محطة الرياح كهرباء منخفضة الكربون لأكثر من 13,500 أسرة عُمانية، وسيسهم بتجنب انبعاث أكثر من 270 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

مسقط، سلطنة عُمان, 11 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلن اليوم تحالف تقوده إي دي إف باور سوليوشنز وشركاء الخضراء وشركة أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)، عن استكمال الإغلاق المالي لمشروع جعلان بني بوعلي المستقل لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاواط في سلطنة عُمان.

يأتي هذا المشروع عقب توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 20 عاماً مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (Nama PWP)، ويعد محطة بارزة نحو إنجاز واحدة من أكبر محطات طاقة الرياح البرية في سلطنة عُمان

ويقع المشروع في محافظة جنوب الشرقية، على بعد نحو 440 كيلومتراً من ميناء الدقم، وسيضم 16 توربيناً للرياح، تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 7.7 ميجاواط. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.

ومن المتوقع أن تولد محطة جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح, بعد دخولها حيز التشغيل، ما يكفي من الكهرباء المتجددة لتزويد أكثر من 13,500 أسرة عُمانية بالطاقة سنوياً، مع تجنب انبعاث أكثر من 270 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. كما سيسهم المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير فرص العمل، ونقل المهارات، وإتاحة فرص للشركات العُمانية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

كما يدعم المشروع رؤية عُمان 2040، وهدف السلطنة الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 30% على الأقل بحلول عام 2030، كما يعزز طموحات البلاد نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وقال لوك كوكلين، الرئيس التنفيذي لإي دي إف باور سوليوشنز في الشرق الأوسط في: "يعد انجاز الإغلاق المالي لمشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح محطةً رئيسية لجميع الشركاء المعنيين، ويعكس ثقة الجهات التمويلية في المشروع وبقطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان. كما يمثل هذا المشروع أول صفقة لطاقة الرياح تنفذها إي دي إف باور سوليوشنز في السلطنة، بما يعزز التزامنا بدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة في السلطنة من خلال تطوير حلول طاقة تنافسية ومنخفضة الكربون. وبالتعاون مع شركائناشركاء الخضراء وأوكيو للطاقة البديلة، نفخر بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأهدافها طويلة الأمد في خفض الانبعاثات الكربونية."

صرحت الشيخة هند بهوان، رئيسة مجلس إدارة شركة الخضراء بارتنرز قائلة: "يمثل الإغلاق المالي الناجح لمشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح محطة هامة في مسيرة شراكتنا، ويؤكد التزامنا المشترك بدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان. وبصفتنا جزءاً من 'مجموعة هند بهوان' , التي تعمل على تطوير مشاريع طاقة بقدرة تتجاوز 3 جيجاوات في أنحاء السلطنة , نحن فخورون بالتعاون مع شركتي إي دي إف باور سوليوشنز وأوكيو للطاقة البديلة لإنجاز أحد المشاريع البارزة في مجال الطاقة المتجددة بالبلاد. ويعكس هذا الإنجاز متانة شراكتنا وثقتنا في رؤية عُمان لمستقبل طاقة مستدام ومتنوع. فمعاً، نعمل على خلق قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة الأمد تعود بالنفع على السلطنة ومجتمعاتها لأجيال قادمة".

وقال الفاضل سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للطاقة البديلة:

"يمثل استكمال الحسابات المالية لمشروع جعلان بني بو علي محطةً مهمة تؤكد إستمرار التقدم الذي تحرزه سلطنة عُمان في تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة إلى مشاريع واقعية وملموسة. فالمشروع، الذي سيوفر أكثر من 120 ميجاواط من السعة الجديدة للطاقة المتجددة، لا يقتصر أثره على تعزيز قدرات توليد الكهرباء فحسب، بل يشكل جزءاً من التحول الأشمل الذي يشهده قطاع الطاقة في السلطنة، واستثماراً استراتيجياً يدعم مرونة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

وانطلاقاً من دور شركة اوكيو للطاقة البديلة بصفتها الرائد الوطني للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان ، تواصل الشركة التزامها بتوظيف الموارد المتجددة الواعدة التي تتمتع بها سلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تسهم مشاريعها النوعية مثل مشروع جعلان بني بو علي في تنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة داخل السلطنة.

وبالشراكة مع شركة إي دي إف باور سوليوشنز وشركة الخضراء للشركاء، نفخر بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع يسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما يحقق قيمة مستدامة للسلطنة ويمهد لمستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة."

نبذة عن شركة إي دي إف باور سوليوشنز

تُعد إي دي إف باور سوليوشنز إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، حيث تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب حلول الطاقة المرنة ونقل الكهرباء.

وبصفتها لاعبًا رئيسيًا في التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم ، تنفذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز ضمن مجموعة إي دي أف مشاريع تنافسية ومسؤولة ومعززة القيمة. وتظهر فرق عملنا في 25 دولة التزاما يوميا، تجاه الشركاء المحليين، مسخرةً خبراتها وقدراتها الابتكارية للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

وتدير الشركة قدرة إنتاجية إجمالية مركبة تبلغ 31 جيجاواط حول العالم. ومن خلال الاستفادة من خبراتها التقنية والتجارية ومعرفتها المحلية، تطور إي دي إف باور سوليوشنز حلولًا مبتكرة تدعم إزالة الكربون وتطوير أنظمة كهربائية أكثر كفاءة.

كما توفر الشركة مجموعة واسعة من التقنيات لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، إلى جانب زيادة مرونة نظام الطاقة مثل تخزين البطاريات والتخزين بالضخ (PSP) والحلول الحرارية الهجينة منخفضة الكربون، و غيرها, وللحد من البصمة الكربونية لعملائها مثل التنقل الكهربائي والهيدروجين والحلول المستقلة عن الشبكة والشبكات المصغرة, وغيرها.

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نبذة عن الخضراء بارتنرز

تُعد الخضراء بارتنرز، التابعة لمجموعة هند بهوان، من الشركات الرائدة في دعم وتسريع التحول في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. ومن خلال تركيزها الاستراتيجي على مبادرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، تستثمر الشركة في تطوير محفظة متنوعة من حلول الطاقة النظيفة، تشمل الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وطاقة الرياح البرية، وتقنيات Power-to-X، وحلول التنقل المستدام.

واسترشاداً برؤية الشيخة هند بهوان القائمة على الاستدامة والابتكار وتعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، تسعى الخضراء بارتنرز إلى تنفيذ مشاريع نوعية ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للمناخ، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

ومن خلال نهجها القائم على الشراكة والتعاون، والتزامها بأعلى معايير التميز، تواصل الخضراء بارتنرز أداء دور محوري في رسم ملامح مستقبل طاقة أكثر استدامة ومرونة في المنطقة.

للتواصل:

للمزيد من المعلومات: www.hindbahwangroup.com

تابعونا على لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/hind-bahwan-group/

نبذة عن شركة أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)

تُعد أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)، التابعة لمجموعة OQ، الجهة الوطنية الرائدة في سلطنة عُمان في مجال الطاقة المتجددة. تأسست في عام 2020، تقود الشركة جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في السلطنة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050. وتتركز أنشطتها على مجموعة من المبادرات في مجال تحول الطاقة، وتشمل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، وتطوير الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي. وتضمن شركة أوكيو للطاقة البديلة خلق قيمة طويلة الأمد، و أمن الطاقة، ودعم النمو المستدام، بمم يسهم في رحلة سلطنة عُمان نحو الطاقة الخضراء والابتكار