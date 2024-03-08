تحتفل Vantage Markets باليوم العالمي للمرأة مع Cristina Gutiérrez من فريقMcLaren Extreme E

بورت فيلا، فانواتو، 8 مارس 2024 /PRNewswire/ -- اليوم، في اليوم العالمي للمرأة، تفتخر شركة Vantage Markets ("Vantage") بإصدار فيديو ملهم تظهر فيه Cristina Gutiérrez، سائقة فريق NEOM McLaren Extreme E الشهيرة. يحتفي مقطع الفيديو بالشمولية والتمكين، ويتماشى مع موضوع يوم المرأة العالمي لعام 2024 تحت عنوان "الاحتواء الملهم".

Cristina هي سائقة محترفة في سباقات السيارات، وهي أول سائقة إسبانية تنهي سباق Dakar Rally في عام 2017 وأول سائقة على الإطلاق تفوز بكأس العالم لسباقات Cross-Country التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات في عام 2021. وبحلول عام 2024، كانت قد فازت بفئة التحدي في سباق Dakar Rally، الذي يُطلق عليه لقب أصعب سباق سيارات في العالم.

في هذا الفيديو، تناقش Cristina Gutiérrez ما يعنيه يوم المرأة العالمي بالنسبة لها وتشارك كيفية تغلبها على التحديات التي تواجهها في حياتها المهنية. خاضت Cristina رحلتها من فتاة صغيرة تقود دراجة نارية متواضعة إلى سائقة NEOM McLaren Extreme E الشهيرة، وتأمل أن تلهم هذه الرحلة الرائعة النساء والفتيات من حول العالم لاستكشاف مواهبهن وتحقيق أحلامهن.

صرحت Cristina Gutiérrez: "اليوم العالمي للمرأة هو يوم بالغ الأهمية. إنه يوم يمكننا فيه استعراض قدراتنا، وإلهام النساء الأخريات، والكفاح من أجل حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم." وأضافت: "آمل أن أتمكن من خلال المبادرات مثل هذه الشراكة مع Vantage، من إلهام الفتيات الصغيرات لتحقيق أحلامهن بجسارة، وحب أنفسهن، وعدم التوقف عن الكفاح من أجل حقوقهن أبدًا."

وصرح Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتجارة في Vantage قائلًا: "يسعدنا أن نحتفل باليوم العالمي للمرأة وبالنساء في حياتنا مع NEOM McLaren Extreme E." ونفتخر هذا العام بنشر رسالة Cristina القوية التي تدعو إلى التمكين والشمول. يحرص الجميع في Vantage على الالتزام بدعم التنوع والشمول، وتمكين النساء والفتيات من حول العالم، ويسعدنا إقامة شراكة مع NEOM McLaren Extreme E الذين يشاركوننا نفس المبادئ."

نبذة عن Vantage

تعد Vantage شركة وساطة متعددة الأصول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمات ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات (CFDs)، بما في ذلك Forex والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والسندات.

تتجاوز شركة Vantage دور الوسيط، وتوفر نظامًا بيئيًّا تجاريًّا موثوقًا به، و تطبيقًا حائزًا على الجوائز مخصصًا للتداول عبر الهاتف، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول، وذلك بفضل خبرتها في السوق والتي تتخطى الثلاثة عشر عامًا. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=NHwrrsxzzB8

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/4583299/Vantage_Logo.jpg