تحتفل شركة YZ Pack بمرور 25 عامًا من التميز في التغليف المرن المخصص وحلول أفلام التغليف على هيئة لفائف

جييانغ، الصين، 16 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- بمناسبة مرور 25 عامًا على عملها في صناعة طباعة التغليف، أعلنت شركة YZ Pack (Jieyang Yuanzhong Printing Co., Ltd.)، وهي مصنّع مباشر من المصدر، مواصلة التوسع في عملياتها العالمية في مجال التغليف. تأسست الشركة في عام 2001، وتدير منشأةً تمتد على مساحة 6,500 متر مربع، وتضم خطي إنتاج متقدمين وفريقًا من 51 متخصصًا، موفرةً التغليف المرن المخصص لعملاء من قطاعات متعددة حول العالم.

تقدم YZ Pack مجموعة متكاملة من حلول التغليف المرن، تشمل أفلام تغليف مخصصة على هيئة لفائف وأكياسًا جاهزة مسبقًا، مثل الكيس القائم (دويباك)، والكيس ذو الفوهة، والكيس ذو القاع المسطح، والكيس محكم الغلق من أربع جهات، والكيس المفرّغ من الهواء، والكيس القابل للتعقيم (ريتورت)، إلى جانب أكياس بأشكال مخصصة تُنتَج باستخدام قوالب داخلية. صُممت هذه الحلول لتتوافق مع آلات التشكيل والتعبئة والختم العمودية الآلية (VFFS) وآلات التشكيل والتعبئة والختم الأفقية الآلية (HFFS)، كما تُصمَّم وفق مواصفات مخصصة تشمل عرض الفيلم، وقطر اللفة، وقطر القلب الداخلي، وتركيبات المواد، مع إرشادات لمعامل الاحتكاك (COF) (بين 0.2 و0.3) للحد من الانحشار.

وعبر مختلف منتجاتها، تضمن أنظمة مراقبة عالية الدقة ثبات الجودة، مع الحفاظ على دقة الطباعة في حدود ≤0.02 مم ودقة الحز في حدود ≤1 مم. كما تدير YZ Pack متطلبات مواءمة درجات الحرارة والضغط لمختلف أشكال التغليف، بما يدعم أداءً موثوقًا في تطبيقات مثل القهوة، والوجبات الخفيفة، والتوابل، وأغذية الحيوانات الأليفة، وتغليف السوائل.

وبدعم من فريق بحث وتطوير داخلي، تقدم YZ Pack خدمات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) مباشرة من المصنع، وتشمل اختيار المواد، وتصميم التركيبة، وتخصيص الطباعة. ومع حد أدنى لكمية الطلب يبلغ 500 كجم، ومهلة تسليم قياسية تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، تلبي الشركة احتياجات العلامات التجارية النامية وكبار المصنّعين على حد سواء. ويشرف فريق مخصص لمراقبة الجودة على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، بما في ذلك فحوص بقايا المذيبات والرائحة، لضمان تلبية متطلبات سلامة الأغذية. ولدعم الشحن العالمي، تستخدم YZ Pack تغليفًا وقائيًا للتصدير يشمل إحكام الغلق المقاوم للرطوبة، والقلوب الورقية المعززة، والتحميل على منصات نقالة، وفيلم التمدد، وحماية الزوايا، للحد من مخاطر النقل.

وتُصدّر YZ Pack منتجاتها إلى الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتخدم عملاءً يتراوحون بين منتجي زيت النخيل الصناعي والعلامات التجارية الاستهلاكية الباحثة عن إمدادات تغليف موثوقة ومتسقة.

نبذة عن YZ Pack

انطلاقًا من رسالتها «Color Your World. Trust YUANZHONG » )لوّن عالمك. ثق في (YUANZHONG، تُعد YZ Pack مصنّعًا مباشرًا من المصدر متخصصًا في التغليف المرن المخصص والطباعة بالحفر. وتقدم الشركة حلول تغليف بنظام تصنيع المعدات الأصلية (OEM) تركز على سلامة الأغذية، والتوافق مع الآلات، وجودة الطباعة الثابتة، مع إتاحة اختبار عينات مجاني قبل الإنتاج الضخم.

للتواصل الإعلامي:

(Jieyang Yuanzhong Printing Co., Ltd.) YZ Pack

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: +86 15218629499

الموقع الإلكتروني: yzchinapack.com