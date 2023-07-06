تحصل Azentio على المركز الأول في فئات متعددة بحسب جدول تصنيف المبيعات الذي تصدره IBSi لعام 2023

تم تصنيفها الأولى في فئات اتساع مجموعة المنتجات - القيادة العالمية وقروض التجزئة الإسلامية والتشغيل الآلي للعمليات وتكنولوجيا التأمين

سنغافورة

6 يوليو 2023

/PRNewswire/ -- Azentio Software ("Azentio")، وهي شركة تكنولوجيا يقع مقرها في سنغافورة مملوكة من قبل صناديق يديرها Apax Partners، أعلنت أنها فازت بأعلى المراكز في فئات متعددة في نادي القيادة الحصري لجدول تصنيف المبيعات (SLT) الذي تصدره IBS Intelligence (IBSi) لعام 2023، وهو مقياس الأداء السنوي المعترف به عالميًا لقياس أداء موردي التكنولوجيا.

تم تصنيف Azentio في المرتبة الأولى في الفئات التالية:

· اتساع مجموعة المنتجات

· الخدمات المصرفية الإسلامية | قروض التجزئة (لمنصة (Azentio ONEBanking

· التشغيل الآلي للعمليات / عملية إدارة الأعمال (BPM) (لحزمة(Azentio Islamic Banking

· تكنولوجيا التأمين (لمنصة (Azentio ONEInsurance

كما تم الإعلان عن الشركة كثاني أعلى تصنيف في هذه الفئات:

· القادة الإقليميون – الشرق الأوسط (لمنصة Azentio ONEBanking وحزمة Azentio Islamic Banking)

· الأفضل في الخدمات المصرفية الإسلامية – الخدمات المصرفية الأساسية العالمية (لحزمة Azentio Islamic Banking)

· الأفضل في الخدمات المصرفية الإسلامية - الخدمات المصرفية الأساسية العالمية – الشرق الأوسط (لحزمة Azentio Islamic Banking)

· الأفضل في إدارة الامتثال (لـ Azentio ONEBanking – حل المخاطر والتحليلات).

بينما يعترف SLT الذي تصدره IBSi بأداء مبيعات بائعي التكنولوجيا عبر المئات من عمليات اختيار النظام التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم، يقوم نادي قيادة SLT بتحديد الأنظمة البارزة التي تركت بصماتها عبر فئات مختلفة من الأنظمة والمناطق الجغرافية.

وتعليقًا على إنجاز Azentio، قال Nikhil Gokhale، رئيس منصات الأبحاث في IBSi: "تهانينا لـ Azentio على وصولها إلى نادي قيادة SLT لعام 2023 عبر ثماني فئات رئيسية تغطي المعاملات المصرفية الإسلامية والقروض بالتجزئة وإدارة الامتثال وتكنولوجيا التأمين والتشغيل الآلي للعمليات من بين أمور أخرى. مجموعة منتجات البرمجيات المذهلة التي تقدمها Azentio والتي تسمح لهم بتقديم حلول مصممة خصيصًا لتحديات الصناعة، تم تسليط الضوء عليها من خلال فوزهم في فئة اتساع مجموعة المنتجات. وتؤكد هذه الانتصارات كذلك مكانة Azentio كلاعب رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يعرض عمق واتساع محفظتها."

صرح Krish Narayanaswami، العضو المنتدب - للخدمات المصرفية والمالية والتأمين في Azentio، قائلًا: "يسعدنا أن Azentio قد حققت أعلى تصنيف في نادي قيادة SLT المرموق الذي تصدره IBSi لعام 2023 عبر فئات مختلفة، على المستويين العالمي والإقليمي. إن اختيارنا كشركة رائدة عالميًا في اتساع مجموعة المنتجات يثبت حقًا حزمة حلولنا كشركة شاملة ومشهود لها في السوق تتمتع بالمعرفة المتعمقة حول المنتجات والتوسع الرأسي لتلبية احتياجات الصناعة الفريدة لعملائنا. وأعتقد أن هذا التقدير يسلط الضوء على الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا الكرام ويؤكد نجاحاتهم في التغلب على التحديات العالمية غير المسبوقة من أجل الازدهار وذلك من خلال الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية المستمرة."

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Azentio Software Pvt Ltd SOURCE