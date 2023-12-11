تحقق شركة Vantage Markets فوزًا ثلاثيًا في حفل توزيع جوائز المتداول المحترف لعام 2023

بورت فيلا، فانواتو، 11 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- تتشرف Vantage (أو Vantage Markets)، الوسيط متعدد الأصول، بالإعلان عن حصولها على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز المتداول المحترف لعام 2023، مما يؤكد مكانتها كوسيط رائد للمتداولين المحترفين.

لعام 2023، حصلت Vantage على جوائز "أفضل تطبيق تداول احترافي" و"أفضل منصة تداول احترافية" و"الوسيط الأكثر ثقة".

يمثل هذا العام الثاني على التوالي الذي تحصد فيه Vantage أعلى مرتبة الشرف في هذه الجوائز. في عام 2022، فازت Vantage بجائزتي "أفضل منصة تداول" و"أفضل تطبيق تداول"، وذلك لتقديمها المستمر للحلول المتطورة لعملائها المحترفين.

Vantage Markets Clinches Triple Victory at the 2023 Professional Trader Awards

تستضيف منظمة الجوائز الشهيرة Holiston Media جوائز المتداول المحترف وهي الآن في عامها الخامس. وكان للتكريم الذي تم الحصول عليه من نسخة 2023 من هذه الجوائز التي يقودها الناخبون أهمية خاصة، حيث شهدت الجوائز مشاركة غير مسبوقة بأكثر من 11500 صوت أدلى بها 1900 ناخب فريد. تعكس هذه المشاركة التي حطمت الأرقام القياسية اعتراف الصناعة بالمعايير الاستثنائية التي وضعها كبار الوسطاء مثل Vantage.

قال مارك ديباليير، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة للعام الثاني على التوالي. يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التفاني والعمل الجاد الذي يقوم به فريق Vantage لدينا. لقد ظللنا ثابتين في التزامنا بالابتكار ورضا العملاء وتقديم أفضل تجربة تداول ممكنة. إن هذه الجوائز لا تعترف بنجاحاتنا السابقة فحسب، بل تلهمنا أيضًا لرفع المستوى إلى مستوى أعلى في المستقبل."

وأضاف ديسباليير: "بالنسبة إلى عملاء Vantage، كانت ثقتكم هي أساس نجاحنا، ونحن ممتنون لدعمكم المستمر". "نود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا العميق لشركة Holiston Media والفريق الذي يقف وراء جوائز المتداول المحترف، لعملهم الجيد في رفع معايير صناعة التداول الاحترافية."

نبذة عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

مع أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به وتطبيق للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء في Vantage.

http://www.vantagemarkets.com/

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